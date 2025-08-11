¿Listo para el cine? Ecobici y HSBC te llevan a los estrenos

Las películas que no te puedes perder

Eddington

De la aclamada productora A24, llegó a las salas el 14 de agosto de 2025. Dirigida por Ari Aster, reconocida por Midsommar y Hereditary, esta comedia negra wéstern tiene un elenco estelar que incluye a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler.

Freakier Friday 2

La nueva película de Otro Viernes de Locos se estrenó este 7 de agosto, trayendo de vuelta la magia y el caos que la convirtió en un clásico.

Esta secuela no solo nos hace revivir la nostalgia con sus personajes originales (Lindsay Lohan y Milla Curtis), sino que también introdujo nuevas caras en una historia divertida y caótica para todas las generaciones.

La hora de la desaparición

Weapons (también conocida como La hora de la desaparición), la nueva película de terror y misterio de Zach Cregger.

Con un elenco de lujo que incluye a Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich, esta cinta promete mantenerte al borde del asiento.

¿Cómo llegar al cine?

Ubicado en el corazón de Paseo de la Reforma, Cinépolis Diana es el destino perfecto para llegar en Ecobici por esta emblemática avenida, sin preocupaciones de tráfico o estacionamiento.

Este cine se encuentra a la altura de la Diana Cazadora, una zona con varias cicloestaciones cerca, por lo que incluso puedes dar un paseo recreativo por Reforma antes o después de una función:

CE-013 Reforma Río Mississippi

CE-015 Reforma Río Mississippi

CE-023 Reforma Praga

CE 021- Reforma Dublín

Descarga la app y localiza la cicloestación más cercana para llegar a tu cine favorito. (Cortesía)

Consulta la aplicación de Ecobici para planear tu ruta y vive la experiencia completa, al combinar la emoción de los estrenos con la comodidad y los beneficios que ofrece la membresía Ecobici HSBC.