Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

¿Listo para el cine? Ecobici y HSBC te llevan a los estrenos

Aprovecha el 2x1 en Cinépolis y no te pierdas estos próximos estrenos. Ecobici y HSBC te llevan en dos ruedas a tu cine favorito.
lun 11 agosto 2025 11:55 AM
Presentado por: Ecobici, patrocinado por HSBC
ECOBICI ABR 2025-32
Pedalea hacia nuevas aventuras. Con Ecobici y HSBC puedes ir a los estrenos más esperados.

La cartelera de la Ciudad de México se llenó de lanzamientos imperdibles en la pantalla grande. Además, llegar al cine puede ser parte de una ruta en Ecobici, el plan para ver una película está completo.

Esto es lo que requieres saber de los estrenos para 2025, cargados de acción, aventura y mucha emoción. Recuerda que, con la membresía Ecobici HSBC, obtendrás 2x1 en boletos para salas tradicionales y VIP en Cinépolis.

Publicidad

Las películas que no te puedes perder

Eddington

De la aclamada productora A24, llegó a las salas el 14 de agosto de 2025. Dirigida por Ari Aster, reconocida por Midsommar y Hereditary, esta comedia negra wéstern tiene un elenco estelar que incluye a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler.

Freakier Friday 2

La nueva película de Otro Viernes de Locos se estrenó este 7 de agosto, trayendo de vuelta la magia y el caos que la convirtió en un clásico.

Esta secuela no solo nos hace revivir la nostalgia con sus personajes originales (Lindsay Lohan y Milla Curtis), sino que también introdujo nuevas caras en una historia divertida y caótica para todas las generaciones.

La hora de la desaparición

Weapons (también conocida como La hora de la desaparición), la nueva película de terror y misterio de Zach Cregger.

Con un elenco de lujo que incluye a Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich, esta cinta promete mantenerte al borde del asiento.

¿Cómo llegar al cine?

Ubicado en el corazón de Paseo de la Reforma, Cinépolis Diana es el destino perfecto para llegar en Ecobici por esta emblemática avenida, sin preocupaciones de tráfico o estacionamiento.

Este cine se encuentra a la altura de la Diana Cazadora, una zona con varias cicloestaciones cerca, por lo que incluso puedes dar un paseo recreativo por Reforma antes o después de una función:

CE-013 Reforma Río Mississippi

CE-015 Reforma Río Mississippi

CE-023 Reforma Praga

CE 021- Reforma Dublín

ECOBICI MAR 2025-9
Descarga la app y localiza la cicloestación más cercana para llegar a tu cine favorito.

Consulta la aplicación de Ecobici para planear tu ruta y vive la experiencia completa, al combinar la emoción de los estrenos con la comodidad y los beneficios que ofrece la membresía Ecobici HSBC.

Publicidad

Tags

Ecobici ecobici, movilidad, salud Ecobici, HSBC, CDMX, bicicletas, beneficios exclusivos, movilidad, tarjetas HSBC

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad