¿Cuándo es el Día del Novio y por qué se regalan flores azules?

Se conmemora el 3 de octubre en México, fecha en la cual suele regalarse flores azules a la pareja.

Al igual que la tendencia de dar flores amarillas el 21 de marzo , el Día del Novio surgió de la interacción entre usarios en redes sociales. En 2014, empezó a circular el hashtag #nationalboyfriendday, pero fue hasta dos años después que tuvo mayor visibilidad.

Es decir, esta fecha no es reconocida ni oficial por los gobiernos, sino que surgió de publicaciones en redes sociales y la participación de usuarios que consolidaron el 3 de octubre como un día simbólico de afecto hacia el novio.

De la misma forma, existe el Día de la Novia, que se celebra el 1 de agosto.

Cuando se planteó la fecha, se recalcó que generalmente son los novios quienes regalan flores a sus parejas y ahora ellos querían recibirlas. El azul, por su parte, está asociado a la lealtad, seguridad y confianza, características que puede compartirse con la pareja.

¿Qué flores azules se pueden regalar?

Las flores azules naturales son muy poco frecuentes. De 280,000 especies de plantas con flor, menos del 10% tienen este color, ya que dependen de procesos biológicos y químicos.

Por ello, en días como estos, comprarse flores blancas teñidas con coloranres para regalar. Pero si quieres dar un detalle y salir de lo cotidiano, estas son otras opciones de flores para regalar:

Hortensias, suelen surgir en racimos de muchas flores, y su coloración puede variar de azul intenso a un morado más claro;

Campanulas, son pequeñas y diminutas flores ornamentales, generalmente más vistas en macetas que en ramos;

Lobelia, una planta de exterior que necesita sol directo para que crezcan sus múltiples flores pequeñas;

Aciano, una flor delicada de 20 a 60 centímetros de altura y tallo gris verdoso.

El color azul está asociado a la lealtad, seguridad y confianza. (Kateryna_Mostova/Getty Images/iStockphoto)

Otras fechas que conmemoran el amor

Existen diferentes efemérides para reafirmar el amor, el afecto, el cariño y las relaciones románticas a lo largo del año. Estas son algunas de las más conocidas:

Día Internacional del Abrazo - 21 de enero

Día de los Enamorados o San Valentín - 14 de febrero

Día de los Amores Imposibles - 16 de febrero de 2025

Día Internacional del Beso - 13 de abril

Día Mundial del Amor - 1 de mayo

Día Internacional del Mal de Amores