¿De qué murió Frank Caprio, “el juez más amable del mundo” y fenómeno de redes?

¿De qué murió el juez?

Caprio falleció tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de páncreas, informó su familia en redes sociales. Reconocido por su compasión, humildad y buen humor, Caprio se ganó el cariño de millones a través de su trabajo en la corte y su presencia en televisión.

Más allá de su labor judicial, será recordado como un esposo, padre, abuelo y amigo dedicado, dejando un legado de actos de bondad y empatía que inspiraron a quienes lo conocieron.

“Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo dedicado. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró.

“En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por llevar un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día”, señaló la familia.

¿Quién era Frank Caprio?

Frank Caprio, nacido el 23 de noviembre de 1936, fue juez municipal de Providence, Rhode Island, desde 1985 y también presidió la Junta de Gobernadores de Rhode Island para la Educación Superior.

Se hizo famoso por el programa de televisión Caught in Providence, donde se mostraban sus juicios y su manera cercana de resolver casos, ganándose millones de seguidores en redes sociales.

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando exoneró a un abuelo que excedió el límite de velocidad para llevar a su hijo enfermo de cáncer al hospital, un ejemplo de su enfoque humano en la justicia.

Antes de ser juez, Caprio fue miembro del Consejo de la Ciudad de Providence, delegado a varias convenciones nacionales demócratas y también empresario, socio del restaurante Coast Guard House en Narragansett. Su trabajo televisado comenzó localmente y luego alcanzó emisión nacional, sumando cientos de millones de vistas.