Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

¿De qué murió Frank Caprio, “el juez más amable del mundo” y fenómeno de redes?

Su familia confirmó que falleció de manera pacífica, destacando su compasión, humildad y sentido del humor.
mié 20 agosto 2025 05:28 PM
Juez Frank Caprio
Frank Caprio, el “juez más amable del mundo”, murió a los 88 años por cáncer.

Frank Caprio, conocido como el juez más amable del mundo, estrella de televisión en Estados Unidos y recientemente fenómeno viral en redes sociales, murió a los 88 años, confirmó su familia.

El juez de Rhode Island había presentado problemas de salud que lo llevaron al hospital; aunque parecía estar recuperándose, sufrió un deterioro del que ya no pudo reponerse.

Publicidad

¿De qué murió el juez?

Caprio falleció tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de páncreas, informó su familia en redes sociales. Reconocido por su compasión, humildad y buen humor, Caprio se ganó el cariño de millones a través de su trabajo en la corte y su presencia en televisión.

Más allá de su labor judicial, será recordado como un esposo, padre, abuelo y amigo dedicado, dejando un legado de actos de bondad y empatía que inspiraron a quienes lo conocieron.

Juez federal dicta prisión preventiva a Julio César Chávez Jr; ¿de qué se le acusa?
México

Juez federal dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr

“Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo dedicado. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró.

“En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por llevar un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día”, señaló la familia.

¿Quién era Frank Caprio?

Frank Caprio, nacido el 23 de noviembre de 1936, fue juez municipal de Providence, Rhode Island, desde 1985 y también presidió la Junta de Gobernadores de Rhode Island para la Educación Superior.

Se hizo famoso por el programa de televisión Caught in Providence, donde se mostraban sus juicios y su manera cercana de resolver casos, ganándose millones de seguidores en redes sociales.

Uno de los momentos más virales ocurrió cuando exoneró a un abuelo que excedió el límite de velocidad para llevar a su hijo enfermo de cáncer al hospital, un ejemplo de su enfoque humano en la justicia.

Antes de ser juez, Caprio fue miembro del Consejo de la Ciudad de Providence, delegado a varias convenciones nacionales demócratas y también empresario, socio del restaurante Coast Guard House en Narragansett. Su trabajo televisado comenzó localmente y luego alcanzó emisión nacional, sumando cientos de millones de vistas.

Publicidad

Tags

Crimen, ley y justicia Redes sociales Celebridades

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad