Sergio 'Checo' Pérez confirma su regreso a la F1 con Cadillac; Bottas será su compañero

Está claro que Cadillac optó por la experiencia. “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, dijo Lowdon en un comunicado de prensa de la escudería. “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”.

Not many brand-new teams can boast a line-up like this... 🔥@Cadillac_F1 will have one of the most experienced driver duos on the grid in 2026!#F1 pic.twitter.com/YhEFJ97g3q — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Para los pilotos, ambos de 35 años, el contexto representa un importante regreso a la F1 en la etapa madura de su carrera profesional, luego de perder sus respectivos asientos al final de la última temporada.

Por su parte, el mexicano llega al equipo estadounidense con amplia experiencia acumulada en Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, donde fue subcampeón y donde ayudó a ganar el campeonato de constructores en 2022 y 2023.

"Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense, y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir", comentó Pérez.

Se espera que el debut de Sergio Pérez con Cadillac sea el 6 de marzo de 2026 en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, la primera fecha del calendario de la próxima temporada.