Taylor Swift y Travis Kelce unen amor y fortunas que superan los mil millones de dólares

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift?

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth , la fortuna de la nueva reina del pop alcanza los 1,500 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 28,000 millones de pesos, según el tipo de cambio del 26 de agosto.

Taylor Swift ha construido su fortuna a lo largo de casi dos décadas de carrera. Su riqueza proviene de una combinación de ventas de discos, giras récord, derechos de autor, merchandising, acuerdos publicitarios, inversiones inmobiliarias y participaciones en cine.

La cantante debutó en 2006 en la música country y rápidamente se consolidó con álbumes como Fearless y 1989, transformándose en un fenómeno global del pop. Su “Eras Tour” (2023-2024) recaudó más de 2.2 mil millones de dólares, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia. Además, sus películas de conciertos y derechos de streaming le generaron cientos de millones adicionales.

Swift también recuperó la propiedad de sus primeros seis discos, un movimiento que le permitió controlar sus grabaciones maestras y aumentar sus ingresos futuros. A esto se suman sus lucrativos contratos con marcas como Apple, Capital One, Stella McCartney y Elizabeth Arden, así como inversiones en bienes raíces y negocios relacionados con moda y belleza.

Con más de 200 millones de discos vendidos, 14 Grammy y decenas de récords mundiales, Taylor Swift ha logrado consolidarse no solo como una estrella musical, sino como una de las empresarias más poderosas y estratégicas del entretenimiento.

Para dimensionar la fortuna de Swift, basta compararla con la de Beyoncé, otra de las grandes artistas de la época, quien posee 700 millones de dólares. Es decir, Taylor tiene aproximadamente 800 millones más que ella.

La pareja combinará no solo su amor, sino también sus fortunas millonarias. (Instagram Taylor Swift)

Las propiedades de la estrella del pop

Taylor Swift cuenta con un portafolio inmobiliario de lujo valorado en unos 150 millones de dólares, distribuido en puntos estratégicos de Estados Unidos.

En Nashville, comenzó en 2009 con un condominio de 2 millones y otro de 400,000 dólares; hoy ambos suman 4 millones. En 2011 compró una mansión de 8,000 pies cuadrados en seis acres, actualmente valuada en 6 millones.

En Rhode Island, su mansión High Watch de 11,000 pies cuadrados sobre Little Narragansett Bay fue adquirida en 2013 por 17.75 millones y hoy vale cerca de 30 millones.

En Nueva York, posee propiedades en Manhattan por 50 millones; su penthouse en Tribeca, transformado en dúplex de 10 habitaciones, supera los 20 millones por sí solo.

En Los Ángeles, ha renovado varias mansiones, incluyendo una comprada en 2015 por 25 millones, hoy valorada en al menos 70 millones.

En Massachusetts, adquirió brevemente una propiedad en Hyannisport por 4.9 millones, parte del Kennedy Compound, que vendió meses después por 5.675 millones.

Su portafolio combina lujo, historia y ubicación estratégica, consolidando su riqueza más allá de la música.

El anillo que Travis Kelce le entregó a Taylor Swift. (Instagram Taylor Swift)

¿Cuánto dinero tiene Travis Kelce?

La fortuna del tres veces campeón de la NFL es menor a la de su prometida, sin embargo, sigue siendo una gran suma de dinero para cualquier mortal, pues actualmente se estima que posee una fortuna de 90 millones de dólares, unos 1,680 millones de pesos, según los datos de Celebrity Net Worth.

La fortuna del prometido de Tay-Tay se construyó principalmente a través de su carrera en la NFL, donde se ha consolidado como uno de los mejores tight ends de la historia. Desde su debut en 2013, Kelce ha ganado más de 100 millones de dólares en salarios, incluidos jugosos contratos y extensiones que promedian entre 14 y 17 millones al año.

Además, Kelce genera aproximadamente 5 millones anuales por patrocinios con marcas como Nike, McDonald’s, Bud Light y State Farm. También es socio de Casa Azul Tequila y ha firmado un lucrativo acuerdo de 100 millones de dólares con Amazon Wondery para su popular podcast junto a su hermano Jason.

Más allá del deporte, Kelce ha participado en programas de televisión, reality shows y hosting, y ha creado la fundación Eighty-Seven & Running, dedicada a ofrecer mentoría y oportunidades a jóvenes desfavorecidos.

Aunque Kelce no es la figura central de su equipo, posee la misma fortuna que el mariscal de campo Patrick Mahomes, quien también tiene 90 millones de dólares.

Juntos, Swift y Kelce suman un imperio combinado de más de 1,590 millones de dólares. (Instagram Taylor Swift)

Su portafolio de propiedades

Travis Kelce también ha invertido en bienes raíces, principalmente en Kansas City, Missouri. En 2019, compró una mansión de 10,000 pies cuadrados por 995,000 dólares.

Más recientemente, en octubre de 2023, adquirió otra propiedad aún más grande: una mansión de 16,000 pies cuadrados dentro de una comunidad cerrada, por un monto cercano a los 6 millones de dólares.

Estas adquisiciones reflejan su éxito en la NFL y su interés en mantener un estilo de vida lujoso y seguro cerca de su equipo.

El gran negocio Taylor-Travis

Taylor Swift y Travis Kelce no solo unirán sus vidas, sino también un imperio combinado de más de 1,590 millones de dólares, sumando sus fortunas individuales: 1,500 millones de Taylor y 90 millones de Kelce.

La boda, más allá del romance, representa un gran negocio potencial: desde cobertura mediática global hasta la posibilidad de acuerdos publicitarios, productos exclusivos y un aumento en la valoración de sus marcas personales.

Además, el portafolio inmobiliario de ambos —de lujo y estratégicamente ubicado— reforzará la imagen de una pareja que combina entretenimiento, deporte y poder económico, captando la atención de medios y fanáticos por todo el mundo.

En conjunto, Swift y Kelce no solo fusionan sus vidas, sino un verdadero imperio de influencia, ingresos y oportunidades comerciales que trasciende sus carreras individuales.