¡Ya puedes registrarte para la décima Bimbo Global Race!

A través de esta carrera con causa, la meta de Bimbo es donar tres millones de rebanadas de pan a quienes más lo necesitan.
jue 28 agosto 2025 11:16 AM
Por cada corredor inscrito en la modalidad física, Bimbo donará 20 rebanadas de pan a Bancos de Alimentos, y dos rebanadas en el caso de participaciones virtuales.

Para Grupo Bimbo, la empresa de panificación más grande del mundo, es muy importante mantener su compromiso social y su propósito de “Alimentar un mundo mejor”; es por ello que cada año celebra la Bimbo Global Race, una carrera con causa que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre, y para la cual ya están abiertas las inscripciones.

En la décima edición de esta competencia, la compañía se ha propuesto reunir a más de 150,000 concursantes de manera presencial en 30 ciudades alrededor del mundo. Por cada inscripción física, Bimbo donará 20 rebanadas de pan, y por cada participación virtual, 2 rebanadas. La meta es donar tres millones de rebanadas de pan a Bancos de Alimentos.

“Estamos muy emocionados de celebrar los primeros 10 años de esta gran carrera con causa. La Bimbo Global Race se ha convertido en un evento que inspira a más y más personas —sin importar la edad ni si son corredores profesionales— a unirse y poner su granito de harina para, juntos, Alimentar un mundo mejor”, afirmó Alberto Levy, director global de Marketing de Grupo Bimbo.

Reiteró que lo que realmente hace especial esta carrera es que, además de disfrutar de la experiencia de la competencia, las personas ayudan a llevar pan a quienes más lo necesitan.

“Queremos seguir contribuyendo a esta gran causa y generar momentos memorables para todos los corredores. Con su entusiasmo y compromiso, estamos seguros de que vamos a lograrlo”, destacó Alberto Levy.

Para el décimo aniversario de esta carrera, se ha diseñado una playera que refleja la herencia cultural de México.

Este año, la Bimbo Global Race, en su modalidad física, se celebrará en 30 ciudades de 23 países: Canadá (Toronto), USA (Los Ángeles), Ecuador (Guayaquil), Venezuela (Caracas), El Salvador (San Salvador), Colombia (Bogotá), Guatemala (Guatemala), Honduras (Tegucigalpa), Costa Rica (San José), Panamá (Panamá), Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro), Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago y Chillán), Paraguay (Asunción), Perú (Lima), Uruguay (Montevideo), Reino Unido (Kent), España (Barcelona y Madrid), Rumania (Barsov), Portugal (Lisboa), India (Delhi), China (Beijing) y México (CDMX, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Veracruz).

En esta ocasión, la sede es la Ciudad de México, donde se recibirá a los ganadores de la edición pasada.

La iniciativa refuerza el compromiso de Grupo Bimbo con las comunidades donde opera. Bajo el lema “Compartimos lo bueno”, la carrera invita a personas a sumarse a esta causa solidaria, promoviendo el apoyo a quienes más lo necesitan, así como la convivencia familiar y un estilo de vida saludable.

En la décima edición de la Bimbo Global Race , las personas de todas las edades podrán seleccionar alguna de las siguientes opciones para participar: caminata de 3K y carreras de 5K y 10K, en las categorías varonil y femenil.

Las inscripciones a la Bimbo Global Race se pueden hacer en el sitio www.bimboglobalrace.com , y en el caso de corredores en México, también pueden ingresar a la página www.asdeporte.com , así como en las tiendas Innovasport e Innvictus.

Las inscripciones para la Bimbo Global Race están abiertas para los corredores y para quienes deseen participar en la caminata.

