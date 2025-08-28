¡Ya puedes registrarte para la décima Bimbo Global Race!

Este año, la Bimbo Global Race, en su modalidad física, se celebrará en 30 ciudades de 23 países: Canadá (Toronto), USA (Los Ángeles), Ecuador (Guayaquil), Venezuela (Caracas), El Salvador (San Salvador), Colombia (Bogotá), Guatemala (Guatemala), Honduras (Tegucigalpa), Costa Rica (San José), Panamá (Panamá), Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro), Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago y Chillán), Paraguay (Asunción), Perú (Lima), Uruguay (Montevideo), Reino Unido (Kent), España (Barcelona y Madrid), Rumania (Barsov), Portugal (Lisboa), India (Delhi), China (Beijing) y México (CDMX, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Veracruz).

En esta ocasión, la sede es la Ciudad de México, donde se recibirá a los ganadores de la edición pasada.

La iniciativa refuerza el compromiso de Grupo Bimbo con las comunidades donde opera. Bajo el lema “Compartimos lo bueno”, la carrera invita a personas a sumarse a esta causa solidaria, promoviendo el apoyo a quienes más lo necesitan, así como la convivencia familiar y un estilo de vida saludable.

En la décima edición de la Bimbo Global Race , las personas de todas las edades podrán seleccionar alguna de las siguientes opciones para participar: caminata de 3K y carreras de 5K y 10K, en las categorías varonil y femenil.

Las inscripciones a la Bimbo Global Race se pueden hacer en el sitio www.bimboglobalrace.com , y en el caso de corredores en México, también pueden ingresar a la página www.asdeporte.com , así como en las tiendas Innovasport e Innvictus.