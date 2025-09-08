Publicidad

Cinco parques de la CDMX para recorrer con Ecobici

Para planear un paseo al aire libre, el sistema Ecobici de la Ciudad de México es una gran opción para llegar y recorrer algunos de los parques más representativos de la capital.
lun 08 septiembre 2025 05:03 PM
Presentado por: Ecobici, patrocinado por HSBC
Una joven tomando una Ecobici posa para la foto mientras en el fondo se ve la silueta barrida de otros ciclistas que pasan.
El sistema Ecobici, patrocinado por HSBC, permite redescubrir los sitios icónicos de la gran ciudad y sus parques históricos.

Más allá del histórico Bosque de Chapultepec, la Ciudad de México se distingue por una sorprendente variedad de parques y jardines que invitan a disfrutar de la naturaleza en pleno corazón urbano.

Con Ecobici, patrocinado por HSBC, se puede disfrutar de las espectaculares áreas verdes de la capital, además de recorrer su entorno para descubrir su riqueza cultural visitando sitios históricos, monumentos, museos o todo tipo de lugares de interés, restaurantes y cafés.

Aquí, una breve guía de las cicloestaciones más cercanas a cinco de los parques más emblemáticos:

Parque Lincoln

El Parque Lincoln es un punto de encuentro rodeado de una amplia oferta cultural y gastronómica, al estar ubicado en el corazón de Polanco. Para usar Ecobici, hay varias cicloestaciones que se encuentran en el perímetro del parque:

Cicloestación 230:

A un costado del parque, esta estación es un punto de referencia histórico para los usuarios de Ecobici en la zona.

Otras estaciones cercanas:

Es recomendable consultar el mapa de la app de Ecobici para ubicar las estaciones sobre las calles de Emilio Castelar, Edgar Allan Poe y Luis G. Urbina, que rodean el parque.

Parque Bicentenario

Dada su extensión y ubicación en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, el Parque Bicentenario no cuenta con cicloestaciones en su entrada inmediata. Sin embargo, la red de Ecobici se ha expandido en las colonias aledañas.

Estaciones cercanas:

Se aconseja consultar el mapa de Ecobici en tiempo real. A través de la aplicación oficial, se podrá identificar las cicloestaciones más próximas en colonias como San Lorenzo Tlaltenango o Periodista, y desde ahí, realizar un corto trayecto en bicicleta hasta el acceso al parque.

Kiosco Morisco

El Kiosco Morisco es la joya de Santa María la Ribera, con su arquitectura única. Esta emblemática construcción se halla en la Alameda de Santa María la Ribera. Para disfrutar de un paseo por este parque y el barrio, se puede utilizar las siguientes cicloestaciones recientemente instaladas en la colonia:

Cicloestación 552: Fresno - Ribera de San Cosme

Cicloestación 553: Héroes Ferrocarrileros - Mariano Azuela

Los Viveros de Coyoacán

Este Parque Nacional es un pulmón verde para la zona sur. Se trata de un lugar ideal para correr, caminar y disfrutar de la naturaleza. Cuenta con varias cicloestaciones en sus inmediaciones, facilitando el acceso a sus visitantes:

Cicloestación 659: Madrid - Avenida México

Cicloestación 661: Madrid - Universidad

Cicloestación 663: Hortensia - Avenida Universidad

Estas estaciones se encuentran estratégicamente ubicadas cerca de los principales accesos a los Viveros.

Parque La Hormiga

Dentro del Bosque de Chapultepec, cerca del Complejo Cultural Los Pinos, se encuentra el Parque La Hormiga, un espacio con juegos para escalar y pequeñas tirolesas para niños, por lo que es ideal asistir en familia. Para llegar a este parque, se pueden utilizar las estaciones instaladas en las cercanías de Los Pinos:

Cicloestación 711: Molino del Rey – Av. Constituyentes

Cicloestación 186: Gob. Gregorio V. Gelati – Gral. Francisco Molinos del Campo

Las estaciones permiten acceder fácilmente a la Primera Sección del Bosque, en donde está el Parque La Hormiga.

Para quienes estén planeando hacer una rodada en los parques de la Ciudad de México, lo recomendable es verificar la disponibilidad de bicicletas y espacios en las cicloestaciones, a través de la aplicación oficial de Ecobici. En caso de no contar con una membresía Ecobici, se puede considerar la membresía anual para aprovechar el descuento de 15% al pagar con Tarjeta HSBC .

Recorrer la Ciudad de México en bicicleta permite verla desde una óptica distinta. El sistema Ecobici, patrocinado por HSBC, brinda la oportunidad de redescubrir los sitios icónicos de la gran ciudad, como sus parques tradicionales que son destinos accesibles, llenos de historia.

Adquiere tu Tarjeta HSBC y aprovecha el descuento al pagar tu membresía anual ECOBICI-HSBC para disfrutar al máximo de la capital del país, descubriendo sus espectaculares parques.

