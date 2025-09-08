Cinco parques de la CDMX para recorrer con Ecobici

Kiosco Morisco

El Kiosco Morisco es la joya de Santa María la Ribera, con su arquitectura única. Esta emblemática construcción se halla en la Alameda de Santa María la Ribera. Para disfrutar de un paseo por este parque y el barrio, se puede utilizar las siguientes cicloestaciones recientemente instaladas en la colonia:

Cicloestación 552: Fresno - Ribera de San Cosme

Cicloestación 553: Héroes Ferrocarrileros - Mariano Azuela

Los Viveros de Coyoacán

Este Parque Nacional es un pulmón verde para la zona sur. Se trata de un lugar ideal para correr, caminar y disfrutar de la naturaleza. Cuenta con varias cicloestaciones en sus inmediaciones, facilitando el acceso a sus visitantes:

Cicloestación 659: Madrid - Avenida México

Cicloestación 661: Madrid - Universidad

Cicloestación 663: Hortensia - Avenida Universidad

Estas estaciones se encuentran estratégicamente ubicadas cerca de los principales accesos a los Viveros.

Parque La Hormiga

Dentro del Bosque de Chapultepec, cerca del Complejo Cultural Los Pinos, se encuentra el Parque La Hormiga, un espacio con juegos para escalar y pequeñas tirolesas para niños, por lo que es ideal asistir en familia. Para llegar a este parque, se pueden utilizar las estaciones instaladas en las cercanías de Los Pinos:

Cicloestación 711: Molino del Rey – Av. Constituyentes

Cicloestación 186: Gob. Gregorio V. Gelati – Gral. Francisco Molinos del Campo

Las estaciones permiten acceder fácilmente a la Primera Sección del Bosque, en donde está el Parque La Hormiga.

