¿Cuántos premios Nobel tiene México y cuáles son las categorías en las que ha sido reconocido?

Aunque cada vez se suman años en los que México no destaca en este tipo de reconocimientos, el país tiene tres personalidades que han obtenido este premio, siendo el último en 1995 por un científico destacado.

A continuación te decimos los mexicanos que han sido galardonados con este reconocimiento.

Alfonso García Robles: ganó el premio Nobel de la Paz en 1982

La UNAM y la CNDH destacan que la labor de García Robles culminó en el “Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina”, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967.

Es el primer mexicano en ganar un Nobel.

Se convirtió en el decano de los diplomáticos en cuestiones de desarme. Gracias a su trabajo se logró que la primera Asamblea General de la ONU dedicada al desarme fuera exitosa. Falleció el 2 de septiembre de 1991.

El Nobel de la Paz lo obtuvo junto con Alva Reimer Myrda, de nacionalidad sueca.

Octavio Paz: premio Nobel de Literatura en 1990

Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México. Fue poeta, ensayista, diplomático y uno de los autores mexicanos más prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX.

Su obra, sobre todo poemas, ensayos y traducciones, ha sido traducida a más de 32 idiomas, además del inglés, el francés y el italiano, a lenguas como el chino, el ucraniano y el japonés.

Es el único mexicano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura.

Desde 1967 fue miembro del Colegio Nacional y fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1997. También formó parte de la primera generación de Creadores Eméritos del Sistema Nacional de Creadores de Arte, creado en 1993, junto a personalidades como Andrés Henestrosa, Alí Chumacero, Juan José Arreola, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis entre otros destacados creadores de excelencia.

Fue nombrado doctor Honoris Causa por diversas universidades en todo el mundo como la de Boston, Harvard, Nueva York, Texas, la UNAM, la de Murcia y la de Roma, además de obtener el Premio Nacional de Periodismo de México en 1998, en reconocimiento a su trayectoria.

Murió el 19 de abril de 1998 en la Casa de Alvarado, ubicada en Francisco Sosa No. 383, en Coyoacán, inmueble que hoy alberga a la Fonoteca Nacional.

Mario Molina: premio Nobel de Química 1995

Nació en la Ciudad de México en 1943 y fue ingeniero químico por la UNAM, posteriormente realizó estudios de posgrado en Alemania y Estados Unidos.

Fue uno de los principales investigadores de la química atmosférica. Fue coautor, junto con F.S. Rowland en 1974, del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFC), que les mereció el Premio Nobel de Química.

Sus investigaciones y publicaciones condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico.

Molina murió el 07 de octubre del 2020.

Con información del Gobierno de México, UNAM, CNDH y el Centro Mario Molina