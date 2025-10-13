¿Cuándo se conmemora el Día de los Niños No Nacidos en México y en el mundo?

México y el mundo conmemoran numerosos días internacionales a lo largo del año, pero el 15 de octubre tiene un significado especial: se trata del Día de los Niños No Nacidos, una fecha que busca generar conciencia sobre las pérdidas perinatales y visibilizar el duelo que enfrentan las familias que atraviesan esta experiencia.
Aunque esta conmemoración se realiza a nivel mundial desde hace décadas, fue apenas en 2024 cuando el Congreso mexicano adoptó oficialmente la fecha para promover una jornada de concientización y cuidados, con el fin de apoyar a las mujeres para que puedan llevar su embarazo a buen término.
La fecha se reconoce oficialmente como Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, y no se refiere a casos de aborto voluntario, sino a aquellos embarazos que los padres deseaban continuar, pero que se perdieron por complicaciones de salud u otras circunstancias externas.
Publicidad
¿Cuál es el origen de este día internacional?
El Día Internacional sobre la Muerte Gestacional, Neonatal y de la Infancia Temprana tiene su origen en 1988, cuando fue propuesto por el gobierno de Estados Unidos como una iniciativa para visibilizar las pérdidas durante el embarazo y los primeros días de vida.
Desde entonces, la fecha ha sido adoptada por diversos países y organizaciones alrededor del mundo, incluyendo México, como un momento para generar conciencia sobre el duelo perinatal y neonatal y ofrecer apoyo a las familias afectadas.
Aunque se conmemora de manera global, esta jornada no forma parte del Calendario de Días y Semanas Internacionales oficial de la ONU, pero ha ganado reconocimiento en distintos contextos nacionales y locales por su relevancia social y emocional.
La iniciativa, impulsada por la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, busca dar reconocimiento y acompañamiento a las familias que han perdido a un hijo, visibilizar el duelo y promover la reflexión social sobre la importancia de la atención materno-infantil.
La conmemoración en México se traduce en acciones concretas: edificios públicos se iluminan con colores azul y rosa, se realizan campañas de concientización, talleres, conferencias y actividades en hospitales, y se promueve un diálogo entre sociedad, instituciones de salud y gobierno.
Además, la fecha sirve como plataforma para resaltar la urgencia de leyes que protejan a las familias en duelo, como las iniciativas “Olivia” y “Cunas vacías”, que buscan fortalecer la Ley General de Salud y garantizar una atención multidisciplinaria y respetuosa del duelo.
El duelo de la muerte perinatal
El duelo por la muerte perinatal afecta profundamente a madres, padres y familias, y abarca pérdidas durante el embarazo, el parto o el primer año de vida. Según la ONG Umamanita , este dolor suele invisibilizarse: el entorno a menudo responde con silencio o indiferencia, lo que agrava el sufrimiento y niega la identidad de madre o padre.
El duelo no tiene un tiempo definido: no se “supera”, se aprende a vivir con él. Escuchar, reconocer la pérdida, usar el nombre del bebé si lo tenía y respetar los aniversarios difíciles son formas esenciales de apoyo. Minimizar la pérdida o presionar para “superarla” solo aumenta el dolor.
Reconocer y acompañar a las familias en duelo es clave para dar visibilidad a estas pérdidas y ofrecerles el apoyo emocional que necesitan.