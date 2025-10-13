¿Cuándo se conmemora el Día de los Niños No Nacidos en México y en el mundo?

¿Cuál es el origen de este día internacional?

El Día Internacional sobre la Muerte Gestacional, Neonatal y de la Infancia Temprana tiene su origen en 1988, cuando fue propuesto por el gobierno de Estados Unidos como una iniciativa para visibilizar las pérdidas durante el embarazo y los primeros días de vida.

Desde entonces, la fecha ha sido adoptada por diversos países y organizaciones alrededor del mundo, incluyendo México, como un momento para generar conciencia sobre el duelo perinatal y neonatal y ofrecer apoyo a las familias afectadas.

Aunque se conmemora de manera global, esta jornada no forma parte del Calendario de Días y Semanas Internacionales oficial de la ONU, pero ha ganado reconocimiento en distintos contextos nacionales y locales por su relevancia social y emocional.

El duelo perinatal afecta a madres, padres y familias durante el embarazo, parto o primer año de vida, y suele ser invisibilizado. (Expansión/Google AI Studio)

El papel de México en este día

Aunque el Día Internacional sobre la Muerte Gestacional, Neonatal y de la Infancia Temprana se conmemora globalmente desde 1988, fue hasta marzo de 2024 que la Cámara de Diputados declaró oficialmente la fecha en el país, con 354 votos a favor.

La iniciativa, impulsada por la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, busca dar reconocimiento y acompañamiento a las familias que han perdido a un hijo, visibilizar el duelo y promover la reflexión social sobre la importancia de la atención materno-infantil.

La conmemoración en México se traduce en acciones concretas: edificios públicos se iluminan con colores azul y rosa, se realizan campañas de concientización, talleres, conferencias y actividades en hospitales, y se promueve un diálogo entre sociedad, instituciones de salud y gobierno.

Además, la fecha sirve como plataforma para resaltar la urgencia de leyes que protejan a las familias en duelo, como las iniciativas “Olivia” y “Cunas vacías”, que buscan fortalecer la Ley General de Salud y garantizar una atención multidisciplinaria y respetuosa del duelo.

Los cuidados perinatales son fundamentales para garantizar que el bebé llegue a buen término y se desarrolle adecuadamente. (Expansión/Google AI Studios)

El duelo de la muerte perinatal

El duelo por la muerte perinatal afecta profundamente a madres, padres y familias, y abarca pérdidas durante el embarazo, el parto o el primer año de vida. Según la ONG Umamanita , este dolor suele invisibilizarse: el entorno a menudo responde con silencio o indiferencia, lo que agrava el sufrimiento y niega la identidad de madre o padre.

El duelo no tiene un tiempo definido: no se “supera”, se aprende a vivir con él. Escuchar, reconocer la pérdida, usar el nombre del bebé si lo tenía y respetar los aniversarios difíciles son formas esenciales de apoyo. Minimizar la pérdida o presionar para “superarla” solo aumenta el dolor.

Reconocer y acompañar a las familias en duelo es clave para dar visibilidad a estas pérdidas y ofrecerles el apoyo emocional que necesitan.