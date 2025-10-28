El Festival de las Almas celebra la vida y la tradición en Valle de Bravo

A lo largo de más de dos décadas, este evento se ha consolidado como un puente lleno de luz y color que une el reino de los vivos y los espíritus durante una semana, a través de conciertos, obras de teatro, talleres, presentaciones de danza, proyecciones de películas y el desfile “CatrinValle”.

La edición número 23, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, dio inicio en la Alameda Bicentenario y llegará a rincones como el Museo Joaquín Arcadio Pagaza y el Museo Arqueológico de Valle de Bravo.

Asimismo, para el jueves 30 de octubre se tiene programado el lanzamiento de globos de Cantoya, justo al caer la noche, y para el domingo 2 de noviembre, el grupo Motel ofrecerá un concierto en el marco de la clausura del festival en el Jardín Central.

Del 25 al 2 de noviembre, la tradición del Día de Muertos se apodera del pueblo mágico del Estado de México. (Cortesía)

Valle de Bravo propone un plan inigualable para esta temporada que fusiona arte, música, luz y magia.

Consulta el programa completo en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México: