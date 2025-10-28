El Festival de las Almas celebra la vida y la tradición en Valle de Bravo

Valle de Bravo es el corazón de la cultura mexiquense que late con más fuerza durante la conmemoración del Día de Muertos, una de las tradiciones más reconocidas a nivel internacional.
Así, del 25 de octubre al 2 de noviembre, este pueblo mágico se convierte en el lienzo que da vida a múltiples expresiones culturales completamente gratuitas durante el Festival de las Almas.
A lo largo de más de dos décadas, este evento se ha consolidado como un puente lleno de luz y color que une el reino de los vivos y los espíritus durante una semana, a través de conciertos, obras de teatro, talleres, presentaciones de danza, proyecciones de películas y el desfile “CatrinValle”.
La edición número 23, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, dio inicio en la Alameda Bicentenario y llegará a rincones como el Museo Joaquín Arcadio Pagaza y el Museo Arqueológico de Valle de Bravo.
Asimismo, para el jueves 30 de octubre se tiene programado el lanzamiento de globos de Cantoya, justo al caer la noche, y para el domingo 2 de noviembre, el grupo Motel ofrecerá un concierto en el marco de la clausura del festival en el Jardín Central.
Valle de Bravo propone un plan inigualable para esta temporada que fusiona arte, música, luz y magia.
