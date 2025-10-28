Publicidad

El Festival de las Almas celebra la vida y la tradición en Valle de Bravo

Del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025, este evento albergará conciertos, obras de teatro, el desfile "CatrinValle" y el lanzamiento de globos de Cantoya, entre otras actividades gratuitas.
mar 28 octubre 2025 02:57 PM
Presentado por: Gobierno del Estado de México
Festival de las Almas en Valle de Bravo, México.
La Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo unen esfuerzos para la organización de la 23.ª edición del Festival de las Almas. (Cortesía)

Valle de Bravo es el corazón de la cultura mexiquense que late con más fuerza durante la conmemoración del Día de Muertos, una de las tradiciones más reconocidas a nivel internacional.

Así, del 25 de octubre al 2 de noviembre, este pueblo mágico se convierte en el lienzo que da vida a múltiples expresiones culturales completamente gratuitas durante el Festival de las Almas.

A lo largo de más de dos décadas, este evento se ha consolidado como un puente lleno de luz y color que une el reino de los vivos y los espíritus durante una semana, a través de conciertos, obras de teatro, talleres, presentaciones de danza, proyecciones de películas y el desfile “CatrinValle”.

La edición número 23, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, dio inicio en la Alameda Bicentenario y llegará a rincones como el Museo Joaquín Arcadio Pagaza y el Museo Arqueológico de Valle de Bravo.

Asimismo, para el jueves 30 de octubre se tiene programado el lanzamiento de globos de Cantoya, justo al caer la noche, y para el domingo 2 de noviembre, el grupo Motel ofrecerá un concierto en el marco de la clausura del festival en el Jardín Central.

Festival de las Almas en Valle de Bravo, México.
Del 25 al 2 de noviembre, la tradición del Día de Muertos se apodera del pueblo mágico del Estado de México. (Cortesía)

Valle de Bravo propone un plan inigualable para esta temporada que fusiona arte, música, luz y magia.

