Día del Soltero: ¿Por qué se celebra hoy, 11 de noviembre?

¿Por qué el 11 de noviembre es el Día Internacional del Soltero?

El 11 de noviembre fue establecido como el Día Internacional del Soltero en China en 1993. La Universidad de Nankín promovió esta celebración como una forma de reducir el estrés en una sociedad donde el matrimonio es visto como un paso fundamental, especialmente para los hombres.

La elección de esta fecha responde a la repetición del número 1 (11/11), lo que simboliza la soltería. Con el paso del tiempo, esta conmemoración se popularizó en distintas partes del mundo y muchas marcas comerciales comenzaron a ofrecer promociones y descuentos dirigidos a quienes deciden festejar su independencia sentimental.

¿Por qué en México se celebra en dos fechas?

Además del 11 de noviembre, en México también se conmemora el Día Mundial del Soltero el 13 de febrero. Esta fecha surgido como una alternativa al Día de los Enamorados y busca reconocer a quienes han decidido permanecer sin pareja, así como a quienes han pasado por un divorcio o han enviudado.

A diferencia de la celebración de origen chino, el 13 de febrero no tiene una razón histórica o comercial específica, sino que se estableció de manera espontánea como una manera de equilibrar la atención que recibe el amor en pareja. De esta forma, ambas fechas ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la independencia emocional y la diversidad de elecciones personales en cuanto a las relaciones sentimentales.