Quiénes son los papás de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, y qué relación tienen con Pemex

Fátima Bosch declaró en conferencia de prensa el viernes, en inglés, que le gustaría ser recordada como "una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma" y "una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo".

En Villahermosa, capital de Tabasco y de donde es originaria, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.

"¡México, México!", clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando la tabasqueña fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, de acuerdo con medios locales.

Cada paso que di en ese escenario era llevando mi bandera en el corazón, porque lo que yo quería venir a enseñar al mundo era lo que es una mujer mexicana Fatima Bosch, Miss Universo 2025

¿Quién es Fátima Bosch Fernández?

Nació el 19 de mayo de 2000. Actualmente tiene 25 años. Desde pequeña estuvo inmersa en el mundo de la belleza y la moda, influenciada por sus tías de parte de su madre, Vanessa Fernández Balboa, quienes participaron en el certamen Flor Tabasco, y que Fátima ganó en 2018.

De acuerdo con la publicación de Flor tabasco, fue la única de la dinastía Fernández Balboa quien no participó en este certamen, pero sí lo hizo en Rostro Studio 8 en 1991.

En diversas entrevistas relató que sufrió bullying, además de que le costó adaptarse al ritmo de aprendizaje porque está diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia e hiperactividad.

Sin embargo, esto no le impidió concluir sus estudios en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

La mexicana Fatima Bosch se corona como Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

Quiénes son los papás de Fátima Bosch

El padre de la Miss Universo 2025 es Bernardo Bosch Hernández, quien cuenta con una amplía trayectoria en Pemex, de acuerdo con su perfil en Linkedin.

Actualmente se desempeña como a sesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017.

desde 2017. Recibió el Race Award de Harvard Law School (2018) por liderazgo en responsabilidad social gubernamental.

de Harvard Law School (2018) por liderazgo en responsabilidad social gubernamental. Fue gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017): coordinó programas con gobierno y reforzó la relación entre Pemex y autoridades federales.

coordinó programas con gobierno y reforzó la relación entre Pemex y autoridades federales. Fue gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016) (creó la política de responsabilidad social y lideró el PACMA) y gerente de Control de Gestión en PEP (2009-2014) (supervisó auditorías y atendió observaciones para asegurar transparencia).

Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones (2009): apoyó en el análisis de proyectos estratégicos.

Desde la cuenta oficial de Pemex se felicitó a la Miss Universo 2025.

🏆 Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. 🏆 @bosch_fatima pic.twitter.com/T8JnlYBk8k — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2025

Mónica Fernández Balboa es tía de Fátima y ganadora Flor Tabasco 1984.

“Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”, relata en su cuenta en Facebook.

Desde 2024 se desempeña como directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Bernardo Bosh Fernández es hermano de Fátima y a través de redes sociales le muestra su apoyo.

“Verte cumplir tus sueños me llena de orgullo, porque sé que el mundo está a punto de descubrir la gran mujer que eres, Fati”, escribió en Facebook hace unos días.

Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University. Actualmente, trabaja en un medio de comunicación; sin embargo, busca incursionar en la política.

La familia cercana de Fátima le muestra su apoyo y festeja el reciente triunfo de la tabasqueña como Miss Universo 2025.