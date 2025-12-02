Innovación y precisión: así evoluciona la colección CURV de Bulova

La caja y el brazalete, construidos en carbono forjado, incorporan toques de oro por primera vez en la colección, combinando ligereza, resistencia y un estilo inigualable.

El bisel en acero inoxidable con detalles en oro, junto con el cristal de doble curvatura y el broche desplegable renovado, garantizan no solo funcionalidad, sino también un diseño ergonómico elegante, que se adapta a la muñeca de quien lo porta.

Con 44 mm de caja y resistencia al agua de hasta 30 metros, CURV ofrece un equilibrio perfecto entre sofisticación y rendimiento técnico.

150 años de legado y visión futurista

Este modelo no solo celebra la herencia de Bulova y proyecta la marca hacia el futuro. Presentado en The Couture Show de Las Vegas, CURV forma parte de una colección especial que rinde homenaje a la innovación histórica de la marca en áreas como la herencia automovilística y la exploración espacial.

Cada reloj CURV del 150 aniversario refleja la capacidad de Bulova para romper los límites del diseño tradicional, ofreciendo un cronógrafo curvado que antes se consideraba imposible de realizar con precisión y confort.

Con carátula negra, manecillas e indicadores dorados luminiscentes y tapa transparente, el CURV combina precisión y diseño pensado en cada detalle. (Cortesía)

Desde sus inicios en Lower Manhattan hasta su icónico estatus global, Bulova ha consolidado un legado de artesanía excepcional, precisión y diseño audaz. CURV es la expresión más reciente de este compromiso: un reloj que combina la elegancia clásica con tecnología de vanguardia, pensado para quienes buscan un lujo funcional y distintivo.

Asimismo, el estuche especial que acompaña al reloj refuerza la experiencia de poseer un modelo único, destinado a quienes valoran tanto la historia como la innovación en cada detalle.