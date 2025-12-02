Publicidad

Innovación y precisión: así evoluciona la colección CURV de Bulova

Combinando innovación técnica y un diseño ergonómico, Bulova CURV celebra 150 años de innovación de la icónica marca.
mar 02 diciembre 2025 10:52 AM
Curv Bulova
La edición especial CURV del 150 aniversario de Bulova resalta la herencia de la marca en ingeniería relojera y diseño contemporáneo. (Cortesía)

Bulova, pionero en relojería desde 1875, presenta su modelo CURV como parte de la celebración de su 150 aniversario. Este reloj marca un hito en la historia de la relojería: es el primer cronógrafo curvado del mundo con tecnología de cuarzo de alto rendimiento HPQ9, capaz de vibrar a 262 kHz, ofreciendo una precisión extraordinaria.

Cada detalle de CURV refleja innovación y excelencia, desde su carátula negra con cinco manecillas e indicadores luminiscentes en dorado, hasta su tapa transparente que permite admirar el movimiento curvado en todo su esplendor.

La caja y el brazalete, construidos en carbono forjado, incorporan toques de oro por primera vez en la colección, combinando ligereza, resistencia y un estilo inigualable.

El bisel en acero inoxidable con detalles en oro, junto con el cristal de doble curvatura y el broche desplegable renovado, garantizan no solo funcionalidad, sino también un diseño ergonómico elegante, que se adapta a la muñeca de quien lo porta.

Con 44 mm de caja y resistencia al agua de hasta 30 metros, CURV ofrece un equilibrio perfecto entre sofisticación y rendimiento técnico.

150 años de legado y visión futurista

Este modelo no solo celebra la herencia de Bulova y proyecta la marca hacia el futuro. Presentado en The Couture Show de Las Vegas, CURV forma parte de una colección especial que rinde homenaje a la innovación histórica de la marca en áreas como la herencia automovilística y la exploración espacial.

Cada reloj CURV del 150 aniversario refleja la capacidad de Bulova para romper los límites del diseño tradicional, ofreciendo un cronógrafo curvado que antes se consideraba imposible de realizar con precisión y confort.

Colección Curv
Con carátula negra, manecillas e indicadores dorados luminiscentes y tapa transparente, el CURV combina precisión y diseño pensado en cada detalle. (Cortesía)

Desde sus inicios en Lower Manhattan hasta su icónico estatus global, Bulova ha consolidado un legado de artesanía excepcional, precisión y diseño audaz. CURV es la expresión más reciente de este compromiso: un reloj que combina la elegancia clásica con tecnología de vanguardia, pensado para quienes buscan un lujo funcional y distintivo.

Asimismo, el estuche especial que acompaña al reloj refuerza la experiencia de poseer un modelo único, destinado a quienes valoran tanto la historia como la innovación en cada detalle.

Bulova BOX
Cada Bulova CURV se presenta en un estuche especial que refleja la precisión y el cuidado de cada detalle del reloj. (Cortesía)

