Este es el libro que captura el alma de República Dominicana

Casa Tua formó parte del escenario ideal para la presentación, a la cual asistió David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana. El funcionario destacó que la nación hispana se ha transformado en “una ventana al corazón de la ciudad, al orgullo de su gente y a la visión de futuro que se está construyendo” en la región.

Por su parte, Alexandre Assouline, CEO de la editorial, aseguró que esta obra marca un momento trascendental en la proyección internacional del país caribeño.

"Santo Domingo vibra con historia, belleza y emoción. Cada esquina cuenta una historia llena de autenticidad y color. Esa energía única es lo que nos inspiró a crear un libro que capture no solo su elegancia, sino su alma”.

La presentación en Casa Tua reunió a las figuras más influyentes del sector turístico, cultural y empresarial. (Expansión Studios)

El viaje visual y narrativo

"Santo Domingo" se convierte en un testimonio latente de la capital dominicana. Reconocida como la metrópoli europea más antigua del Nuevo Mundo, en su Zona Colonial conviven la gastronomía de clase mundial, la magnitud de las playas en El Caribe y la vida nocturna en el Malecón.

El despliegue de su legado arquitectónico también está presente, del siglo XVI hasta la conexión con figuras icónicas, como el diseñador de moda Oscar de la Renta, y sus memorias como escenario de producciones cinematográficas legendarias como “El Padrino II”.

A través de sus relatos, la curadora cultural Rosanna Rivera invita a descubrir la esencia de la ciudad. Esta perspectiva encuentra el complemento ideal en las imágenes de Aline Coquelle, quien retrata su belleza urbana.

En palabras de David Collado, el lanzamiento de "Santo Domingo" reafirma el compromiso de exaltar el valor de su identidad, su patrimonio y su voz en el mundo.