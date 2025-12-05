República Dominicana sorprende a Nueva York con una fiesta en Grand Central

Esta intervención cultural marcó el inicio de una jornada de actividades especiales. Durante las próximas semanas, la nación caribeña desplegará diversas experiencias en La Gran Manzana para acercar su calidez y tradiciones tanto a residentes como a turistas; entre ellas se encuentran:

● Clases gratuitas de merengue y bachata.

● Degustaciones gastronómicas y de dulces típicos dominicanos.

● Dinámicas y rifas.

República Dominicana asombró a cientos de transeúntes con una intervención artística liderada por Toño Rosario. (Cortesía)

Escenario histórico

El evento tomó lugar en el Grand Central - 42nd Street, una obra emblemática inaugurada en 1904 y una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York. El recinto es mundialmente reconocido por detalles como el techo del vestíbulo principal, que luce 2,500 estrellas sobre un cielo invernal mediterráneo, y el icónico reloj de cuatro caras.

También alberga la Galería de los Susurros, un rincón acústico donde se pueden escuchar secretos al otro lado de la bóveda, y la escultura de la “Gloria del Comercio” en su entrada principal.

Según datos del Grand Central Partnership , la entidad gestora del área, la terminal registra una afluencia de más de 750,000 transeúntes diarios. Esta elección estratégica subraya la ambición de la campaña dominicana de impactar a una audiencia masiva e internacional.

Con esta acción, el país invita a los estadounidenses a escapar del frío invernal y disfrutar unas fiestas decembrinas diferentes: una Navidad dominicana llena de sol, ritmo y hospitalidad.