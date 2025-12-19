Dos décadas de innovación y pasión: 20 años de Mazda en México

De un inicio modesto a una operación de impacto

La historia de Mazda en México comenzó con la apertura de los primeros concesionarios y la comercialización de modelos como Mazda3, Mazda5, Mazda6 y el icónico MX-5. Desde el inicio, la marca apostó por vehículos que combinaran diseño atrevido, innovación tecnológica y una experiencia de conducción emocionante.

La respuesta del público fue rápida, generando una comunidad de seguidores que valoran la deportividad, la estética y la confiabilidad de los autos Mazda.

Con el paso de los años, la marca amplió su oferta con modelos como CX-7, CX-9 y Mazdaspeed3, consolidándose como un actor relevante en la industria automotriz mexicana.

Además, el enfoque en la atención al cliente y la calidad del servicio postventa permitió que Mazda no solo vendiera vehículos, sino que construyera relaciones duraderas con sus consumidores, fortaleciendo la fidelidad hacia la marca. Este impulso inicial sentó las bases para la expansión y el crecimiento sostenido de Mazda en el país.

Miguel Barbeyto, CEO de Mazda México. (Cortesía)

Planta de Salamanca y consolidación en el mercado

La apertura de la planta de Salamanca en 2014 marcó un hito en la historia de Mazda en México. Con 256 hectáreas y procesos de manufactura de última generación, esta instalación es la más grande de Mazda fuera de Japón y ha permitido producir cerca de dos millones de vehículos para el mercado local y más de 30 países.

Modelos como Mazda2, Mazda3 sedán, CX-3 y CX-30 se fabrican bajo estrictos estándares de calidad, incluyendo la intervención de los artesanos Takumi, que dan un acabado artesanal y detallado a cada unidad.

Más de 30 países reciben autos fabricados en México, desde el Mazda2 hasta el CX-30. (Cortesía)

Este desarrollo industrial no solo fortaleció la presencia de Mazda en México, sino que también generó más de 10,000 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y la industria automotriz del país.

Los logros de la planta se reflejan en récords de producción, como las más de 209,000 unidades fabricadas en 2024, y en reconocimientos de calidad y satisfacción del cliente otorgados por organismos como JD Power.

Además, la consolidación de Mazda ha permitido implementar programas de responsabilidad social, como Mazda Kokoro, y mantener una relación cercana con distribuidores, clientes y colaboradores, asegurando que la marca siga siendo un referente en innovación, diseño y experiencia al volante en México.