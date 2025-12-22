Publicidad

Guía completa para evitar alcohol adulterado esta Navidad; puede dañar vista, hígado y riñones

Para comprar de forma segura, revisa que la etiqueta tenga tipografía clara, tinta uniforme y no muestre alteraciones.
lun 22 diciembre 2025 05:52 PM
bebidas alcohólicas
SAT alerta: no todas las bebidas alcohólicas son confiables; verifica su autenticidad antes de comprar. (Foto: Invizbk/Getty Images)

En estas fiestas decembrinas, comprar una botella para brindar no debería convertirse en un riesgo para tu salud. Por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que no todas las bebidas alcohólicas que se venden en el mercado son confiables, y que existe una manera sencilla de verificar su autenticidad: el marbete.

Los marbetes son etiquetas de control fiscal y sanitario que se colocan en envases de hasta cinco litros. Sirven para certificar que la bebida es legal y de origen conocido. Las nacionales se reconocen por su color verde y las importadas, por un tono vino.

Desde 2018, se han impreso más de 4,500 millones de estos distintivos, cada uno con un código QR que permite conocer de inmediato detalles sobre producción, procedencia y fabricante.

Cómo reconocer una bebida alcohólica segura estas fiestas

Para comprar de forma segura estas fiestas, sigue estos consejos:

Revisa la etiqueta con atención: que la tipografía sea clara, la tinta uniforme y que no parezca alterada.

Escanea el código QR: confirma que la información que aparece coincida con la bebida que tienes en las manos.

Evita lo sospechoso: si la botella no tiene marbete, la etiqueta está dañada o luce diferente a lo habitual, mejor no arriesgarse.

Recuerda que hay respaldo legal: según el Código Fiscal de la Federación, el uso incorrecto de marbetes puede costar hasta 112 mil pesos.

El SAT insiste en que estas precauciones no solo protegen tu bolsillo, sino también tu salud. Una simple revisión del marbete puede ser la diferencia entre disfrutar una celebración segura o tener un accidente por consumir bebidas adulteradas.

Marbetes
Cada marbete cuenta con un código QR que permite conocer detalles sobre la producción, procedencia y fabricante de la bebida. (Hacienda)

Los riesgos de consumir bebidas adulteradas

No todas las bebidas alcohólicas que se venden en el mercado son seguras, y algunas pueden representar un verdadero peligro para la salud. Consumir productos adulterados puede causar desde malestares inmediatos como mareos, vómitos o desorientación, hasta daños más graves en órganos vitales como el hígado o los riñones.

El riesgo no se detiene ahí: algunas bebidas contienen metanol, un compuesto altamente tóxico que puede provocar ceguera e incluso la muerte. También es posible que ingredientes químicos no declarados generen reacciones alérgicas severas, con síntomas que van desde erupciones cutáneas hasta dificultad para respirar o shock anafiláctico.

Por eso, antes de levantar la copa en estas fiestas, verificar que la bebida cuente con el marbete oficial y confirmar su procedencia no es un trámite menor: es una medida de cuidado que protege la salud propia y de quienes te acompañan en la mesa navideña o en la celebración de Año Nuevo.

