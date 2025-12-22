Guía completa para evitar alcohol adulterado esta Navidad; puede dañar vista, hígado y riñones

Cómo reconocer una bebida alcohólica segura estas fiestas

Para comprar de forma segura estas fiestas, sigue estos consejos:

Revisa la etiqueta con atención: que la tipografía sea clara, la tinta uniforme y que no parezca alterada.

Escanea el código QR: confirma que la información que aparece coincida con la bebida que tienes en las manos.

Evita lo sospechoso: si la botella no tiene marbete, la etiqueta está dañada o luce diferente a lo habitual, mejor no arriesgarse.

Recuerda que hay respaldo legal: según el Código Fiscal de la Federación, el uso incorrecto de marbetes puede costar hasta 112 mil pesos.

El SAT insiste en que estas precauciones no solo protegen tu bolsillo, sino también tu salud. Una simple revisión del marbete puede ser la diferencia entre disfrutar una celebración segura o tener un accidente por consumir bebidas adulteradas.

Cada marbete cuenta con un código QR que permite conocer detalles sobre la producción, procedencia y fabricante de la bebida. (Hacienda)

Los riesgos de consumir bebidas adulteradas

No todas las bebidas alcohólicas que se venden en el mercado son seguras, y algunas pueden representar un verdadero peligro para la salud. Consumir productos adulterados puede causar desde malestares inmediatos como mareos, vómitos o desorientación, hasta daños más graves en órganos vitales como el hígado o los riñones.

El riesgo no se detiene ahí: algunas bebidas contienen metanol, un compuesto altamente tóxico que puede provocar ceguera e incluso la muerte. También es posible que ingredientes químicos no declarados generen reacciones alérgicas severas, con síntomas que van desde erupciones cutáneas hasta dificultad para respirar o shock anafiláctico.

Por eso, antes de levantar la copa en estas fiestas, verificar que la bebida cuente con el marbete oficial y confirmar su procedencia no es un trámite menor: es una medida de cuidado que protege la salud propia y de quienes te acompañan en la mesa navideña o en la celebración de Año Nuevo.