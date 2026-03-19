Por qué el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo en algunos países

En países como México, Colombia y Bolivia, el Día del Hombre se conmemora el 19 de marzo debido a una tradición vinculada con la religión católica.

La fecha está asociada a la figura de San José, considerado una referencia de valores como la responsabilidad, el trabajo y el papel dentro de la familia. Esta conexión no surgió recientemente, sino que tiene antecedentes históricos que se remontan varios siglos atrás.

Registros indican que en 1621 el papa Sixto IV estableció esta celebración dentro del calendario religioso. Posteriormente, en 1870, el papa Pío IX proclamó a San José como Patrono Universal de la Iglesia, reforzando su relevancia en contextos donde la tradición católica tiene un peso importante.

A partir de esta base, distintos países adoptaron el 19 de marzo como una fecha para reconocer la figura masculina, aunque su origen no está relacionado con la conmemoración internacional moderna.

También se celebra el 19 de noviembre

La propuesta surgió en 1992, cuando el profesor Thomas Oaster, de la Universidad de Missouri-Kansas, planteó la necesidad de establecer un día dedicado a reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad.

Sin embargo, la iniciativa no alcanzó alcance internacional en ese momento. Fue hasta 1999 cuando el Comité Internacional del Hombre, en Trinidad y Tobago, proclamó oficialmente la fecha, dando inicio a una conmemoración con objetivos definidos y una agenda clara.

Desde entonces, el este día se consolidó como la referencia global, adoptada por más de sesenta países en distintas regiones del mundo, así como por algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas.

Qué significa el Día Internacional del Hombre y cuáles son sus objetivos

La conmemoración internacional no se limita a un reconocimiento simbólico, sino que está estructurada en torno a líneas de acción específicas.

Entre sus propósitos principales se encuentran:

- Fomentar el cuidado de la salud de hombres y niños.

- Mejorar las relaciones de género.

- Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

- Destacar modelos masculinos positivos en distintos entornos sociales.

Estos objetivos buscan ampliar la conversación sobre el papel masculino más allá de estereotipos, incorporando aspectos sociales, emocionales y de convivencia.

Además, la iniciativa establece tres pilares centrales que guían la conmemoración:

- Promover modelos masculinos positivos, incluyendo hombres con vidas cotidianas alejadas de discursos de éxito o estatus.

- Reconocer aportaciones en ámbitos como la familia, la comunidad, el cuidado, las relaciones y el medio ambiente.

- Enfocarse en la salud física, emocional, social y espiritual.

Cuándo se celebra el Día del Hombre según el país

La coexistencia de ambas fechas explica por qué el Día del Hombre no se celebra el mismo día en todo el mundo.

En países como Colombia, Honduras y Bolivia, la conmemoración se mantiene el 19 de marzo, en línea con la tradición religiosa vinculada a San José.

España también asocia esta fecha con una celebración relacionada con los padres, lo que refuerza su vínculo con el ámbito familiar.

En contraste, el 19 de noviembre se reconoce como la fecha internacional y es la que concentra la agenda global impulsada desde finales del siglo XX.

Cuántos hombres hay en México según datos oficiales

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró un total de 126,014,024 habitantes. De esa cifra, 61,473,390 correspondían a hombres, mientras que 64,540,634 eran mujeres.

Las estimaciones más recientes provienen del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Según las Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 2020-2070, para 2025 se calcula una población aproximada de 133,400,000 habitantes.

Dentro de ese total, se estima que 65,247,137 serán hombres y 68,120,291 mujeres, cifras que permiten dimensionar la proporción masculina dentro del país, aunque se trata de proyecciones y no de un conteo definitivo.