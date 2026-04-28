Efemérides de mayo 2026: ¿Qué se celebra en este mes en México y el mundo?

¿Hay días festivos?

Sí. El 1 de mayo está tipificado como día de descanso obligatorio en México por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que tanto personas trabajadoras como estudiantes podrán disfrutar de este viernes sin actividades laborales o académicas.

El artículo 74 de la LFT, el 1 de enero es un día de descanso oficial para los mexicanos y en caso de tener que tener que trabajar, se debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, o sea, un salario triple.

El salario por trabajar en un día de descanso oficial se obtiene por sumar el monto diario y uno doble por prestar servicios en esa fecha.

La manera más sencilla de calcularlo es multiplicar por tres el salario diario. En caso de que no conozcas cuánto te corresponde, puedes consultarlo en tu recibo de nómina o en la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Las personas que reciben el salario mínimo, deberían obtener los siguientes montos, con la actualización de 2026 :

Mínimo General

Salario diario: 315.04 pesos

Salario para el 1 de mayo: 945.12 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte

Salario diario: 440.87 pesos

Salario para el 1 de mayo: 1,322.61 pesos

