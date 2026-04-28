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Efemérides de mayo 2026: ¿Qué se celebra en este mes en México y el mundo?

En mayo se celebra a la madre, los maestros e incluso a las abejas. Estas son las efemérides del mes en México y el mundo.
mar 28 abril 2026 04:57 PM
Family embraced and holding gifts outdoors
Family embraced and holding gifts outdoors (FG Trade Latin/Getty Images)

Mayo se ha caracterizado por ser el mes del Día de la Madre en México, pero no es la única en ser celebrada. Cinco días después, es el Día Internacional de las Familias, de acuerdo con las efemérides de Naciones Unidas.

Esta organización también destaca otras fechas relevantes para la conmemoración internacional de la paz, la salud, la libertad de prensa, las telecomunicaciones e incluso a las abejas. A continuación, te compartimos algunas de las efemérides más relevantes, así como de eventos históricos de México.

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Efemérides de mayo

2 de mayo

  • 1519. Falleció Leonardo da Vinci, artista renacentista italiano.
  • 1945. Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201.

4 de mayo

  • 1858. Benito Juárez estableció el gobierno constitucional en Veracruz, durante la Guerra de los Tres Años.

5 de mayo

  • Aniversario de la Batalla de Puebla, que ocurrió en 1862.
  • 1948. México se hace miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

6 de mayo

  • 1972. Se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas para conservar el patrimonio nacional.

7 de mayo

  • 1975. Se constituye el Consejo Coordinador Empresarial.

8 de mayo

  • 1753. Nace Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.

10 de mayo

  • 1910. Plan de Valladolid, Yucatán

11 de mayo

  • 1535. Se funda la Casa de Moneda, una de las primeras establecidas en América, durante el virreinato de Antonio de Mendoza.
  • 1904. Nace Salvador Dalí, pintor español surrealista.

13 de mayo

  • 1942. Un submarino alemán hunde al barco petrolero mexicano “Potrero del Llano”, lo que provoca la incursión de México en la Segunda Guerra Mundial.

14 de mayo

  • 1981. Se crea el Consejo Nacional del Deporte para la integración y fomento del deporte no profesional en el país.

15 de mayo

  • 1932. México ingresa a la Liga de las Naciones.

16 de mayo

  • 1905. Se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, a instancia de Justo Sierra.

17 de mayo

  • 1889. Nace Alfonso Reyes, literato, poeta y ensayista, Premio Nacional de Literatura de 1945.

18 de mayo

  • 1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

19 de mayo

  • 1822. Se ratifica a Agustín de Iturbide como Emperador del Primer Imperio de México.
  • 1889. Muere Francisco Días Covarrubias, quien levantó la Carta Geográfica del Valle de México y rectificó la posición geográfica del país.
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21 de mayo

  • 1895. Nace Lázaro Cárdenas del Río, general revolucionario, gobernador y presidente de México.
  • 1911. Se firman los Tratados de Ciudad Juárez y termina la dictadura porfirista.
  • 1920. Muere Venustiano Carranza, primer jefe de la Revolución Constitucionalista, quien promovió la Constitución de 1917, que se mantiene vigente hasta ahora.

23 de mayo

  • 1920. El presidente Emilio Portes Gil decreta la autonomía a la Universidad Nacional de México, hoy UNAM.

24 de mayo

  • 1919. Muere Armando Nervo, poeta y literato modernista, autor “Perlas Negras”.

25 de mayo

  • 1911. El general Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República, quien se había mantenido en el poder por casi treinta y un años.
  • 1925. Nace Rosario Castellanos Figueroa, escritora y diplomática mexicana.

26 de mayo

  • 1929. Se publica el decreto que otorga la autonomía a la Universidad Nacional de México, hoy UNAM.
  • 1997. El Palacio de Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación.

27 de mayo

  • 1929. Se funda el periódico “El Nacional”, órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario.

28 de mayo

  • 1942. El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón).

29 de mayo

  • 1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor de la escuela rural y artífice de los programas docentes para niños y adultos del campo.
  • 1981. Se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo Internacional.

30 de mayo

  • 1262. Nace el poeta Dante Alighieri, escritor de ‘La Divina Comedia’.

31 de mayo

  • 1911. Porfirio Díaz es desterrado y se embarca con destino a París, Francia.

Conmemoraciones nacionales e internacionales

1 de mayo. Día del Trabajo.

3 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Prensa.

8 de mayo. Día Mundial de la Cruz Roja

10 de mayo. Día de la Madre.

15 de mayo. Día del Maestro y Día Internacional de las Familias.

16 de mayo. Día Internacional de la Convivencia en Paz, y Día Internacional de la Luz

17 de mayo. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

20 de mayo. Día Mundial de las Abejas.

21 de mayo. Día Mundial de la Diversidad Biológica.

22 de mayo. Día Internacional de la Diversidad Biológica.

29 de mayo. Día Internacional del Personal de la Paz de las Naciones Unidas.

31 de mayo. Día Mundial sin Tabaco.

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¿Hay días festivos?

Sí. El 1 de mayo está tipificado como día de descanso obligatorio en México por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que tanto personas trabajadoras como estudiantes podrán disfrutar de este viernes sin actividades laborales o académicas.

El artículo 74 de la LFT, el 1 de enero es un día de descanso oficial para los mexicanos y en caso de tener que tener que trabajar, se debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, o sea, un salario triple.

El salario por trabajar en un día de descanso oficial se obtiene por sumar el monto diario y uno doble por prestar servicios en esa fecha.

La manera más sencilla de calcularlo es multiplicar por tres el salario diario. En caso de que no conozcas cuánto te corresponde, puedes consultarlo en tu recibo de nómina o en la Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Las personas que reciben el salario mínimo, deberían obtener los siguientes montos, con la actualización de 2026 :

Mínimo General
Salario diario: 315.04 pesos
Salario para el 1 de mayo: 945.12 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte
Salario diario: 440.87 pesos
Salario para el 1 de mayo: 1,322.61 pesos

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Día de las madres

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