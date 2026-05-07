De la recreación a la movilidad: consejos para iniciar en el ciclismo urbano

Por ejemplo, los ciclistas urbanos deben desarrollar habilidades de observación, anticipación y respeto por las normas de tránsito. Por ello, integrar a los jóvenes a paseos o recorridos en familia puede ser una excelente forma para ayudarlos a ganar confianza y experiencia.

A continuación, Ecobici, patrocinado por HSBC, comparte algunos consejos básicos para ayudar a los jóvenes a aprender a rodar de manera segura por la ciudad:

Entender las vialidades antes de rodar

Antes de salir a las calles, es fundamental que los jóvenes comprendan cómo funciona el entorno vial. Observar el tráfico como peatón ayuda a identificar riesgos, señales y comportamientos de otros usuarios.

Reconocer semáforos, pasos peatonales y señalamientos Aprender a evaluar distancias y velocidades Entender que no siempre los conductores ven a los ciclistas Conocer las prioridades de paso en las intersecciones

Este aprendizaje previo permite tomar decisiones más informadas al momento de rodar.

Seguridad, visibilidad y prevención

La seguridad comienza con ser visible y predecible en todo momento.

Usar casco correctamente ajustado Incorporar luces y reflejantes, incluso de día Evitar audífonos o distracciones como el celular Señalizar giros con los brazos

Adoptar estos hábitos desde el inicio reduce significativamente el riesgo de accidentes.