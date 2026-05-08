¿Cuándo es día de las madres 2026?

En México, el Día de las Madres se celebra de forma fija cada 10 de mayo sin importar si cae entre semana o en fin de semana. Este 2026 cae en domingo.

Este es el origen del día de las madres en México

El 10 de mayo como Día de las Madres comenzó a celebrarse en 1922. Según la revista UNAM Global, el periodista Rafael Alducín, director del diario Excélsior, impulsó esta celebración desde su medio. La propuesta fue respaldada por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, y también por la Cruz Roja y el Episcopado Mexicano.

En esa misma década, movimientos feministas como el de Esperanza Velázquez en Yucatán abogaban por el control natal y la autonomía femenina. La Iglesia católica, en respuesta, reforzó la imagen de la mujer como madre y cuidadora del hogar, promoviendo el festejo como reconocimiento a ese rol.

El culto a la maternidad ya existía en las culturas mesoamericanas y que con la llegada del catolicismo se asoció con la Virgen de Guadalupe. Esta transición cultural fortaleció el arraigo del festejo en el país.

¿Cuándo se festeja en otras partes del mundo?

En Estados Unidos, el festejo se celebra el segundo domingo de mayo. Así se estableció en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, tras la propuesta de Ann Marie Jarvis, inspirada por su madre Ann Jarvis, quien había sido una figura importante en la promoción de la paz posguerra. Esta versión también es recogida por el Gobierno del Estado de México.

En Europa también hay antecedentes: los egipcios rendían culto a Isis; los griegos a Rea, y los romanos a Cibeles. Esta última era celebrada con un festival de tres días llamado la Hilaria, realizado en marzo.

En otros países, el festejo varía. Arabia Saudita, Egipto y Marruecos lo celebran el 21 de marzo, con la llegada de la primavera. Albania, Rumania y Serbia lo vinculan al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En España, Portugal y Sudáfrica se celebra el primer domingo de mayo.