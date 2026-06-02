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WOBI se consolida como uno de los puntos de encuentro para líderes en México

A lo largo de 25 años, la plataforma ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema global de contenido de management, especializado e innovador.
mar 02 junio 2026 03:55 PM
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Presentado por: WOBI
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En 2026, el programa del World Business Forum México reunirá a Francis Ford Coppola y Nathalie Nahai, entre los líderes globales de negocios, creatividad, tecnología, estrategia y alto rendimiento. (Cortesía)

Lo que comenzó como una iniciativa para acelerar ideas e inspiración de management a la comunidad empresarial mexicana ahora es un evento para compartir los conocimientos y experiencias que pueden convertirse en herramientas prácticas para hacer frente a los retos actuales en los mercados.

World Business Forum , a sus 25 años en México, se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para líderes y organizaciones en el país.

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Como resultado, el evento pasó de ser un organizador de conferencias para ejecutivos, que hoy incluye WOBI, un espacio especializado en liderazgo, modernización y estrategia.

En sus memorables ediciones, la plataforma ha convocado a algunos de los líderes más influyentes del mundo de los negocios, la política y el deporte. Entre ellos destacan: Bill Clinton, Kofi Annan, Richard Branson, Indra Nooyi, Steve Wozniak, Simon Sinek, Michael Porter, Renée Mauborgne y Malala Yousafzai.

A manera de celebración, y bajo el concepto “Trascender”, la edición 2026 del World Business Forum México se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

Se ha planteado como una invitación a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden construir un propósito sólido mientras impulsan la renovación, el crecimiento y la transformación. El programa contará con ponencias de:

Francis Ford Coppola, quien abordará el poder de la creatividad y el storytelling en el liderazgo y los negocios.

Renée Mauborgne, referente global en estrategia y coautora de Blue Ocean Strategy.

Rita McGrath, experta en innovación y estrategia.

Carl Lewis, leyenda olímpica del atletismo, enfocada en alto rendimiento y mentalidad competitiva.

Greg Hoffman, exCMO de Nike y especialista en branding y experiencias de marca.

David Rowan, fundador de WIRED UK y experto en tecnologías emergentes.

Nathalie Nahai, experta en inteligencia artificial, comportamiento humano y tecnología.

Haz clic aquí para conocer cómo esta propuesta responde a los desafíos actuales y a la evolución del entorno empresarial.

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Para el comité organizador, el concepto de “Trascender” no se refiere solo a crecer o adaptarse, sino a construir corporaciones, líderes y culturas que generen impacto permanente. (Cortesía)

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Tags

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