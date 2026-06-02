WOBI se consolida como uno de los puntos de encuentro para líderes en México

Como resultado, el evento pasó de ser un organizador de conferencias para ejecutivos, que hoy incluye WOBI, un espacio especializado en liderazgo, modernización y estrategia.

En sus memorables ediciones, la plataforma ha convocado a algunos de los líderes más influyentes del mundo de los negocios, la política y el deporte. Entre ellos destacan: Bill Clinton, Kofi Annan, Richard Branson, Indra Nooyi, Steve Wozniak, Simon Sinek, Michael Porter, Renée Mauborgne y Malala Yousafzai.

A manera de celebración, y bajo el concepto “Trascender”, la edición 2026 del World Business Forum México se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

Se ha planteado como una invitación a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden construir un propósito sólido mientras impulsan la renovación, el crecimiento y la transformación. El programa contará con ponencias de:

● Francis Ford Coppola, quien abordará el poder de la creatividad y el storytelling en el liderazgo y los negocios.

● Renée Mauborgne, referente global en estrategia y coautora de Blue Ocean Strategy.

● Rita McGrath, experta en innovación y estrategia.

● Carl Lewis, leyenda olímpica del atletismo, enfocada en alto rendimiento y mentalidad competitiva.

● Greg Hoffman, exCMO de Nike y especialista en branding y experiencias de marca.

● David Rowan, fundador de WIRED UK y experto en tecnologías emergentes.

● Nathalie Nahai, experta en inteligencia artificial, comportamiento humano y tecnología.

Haz clic aquí para conocer cómo esta propuesta responde a los desafíos actuales y a la evolución del entorno empresarial.