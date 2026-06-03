Velas Resorts renueva sus Estrellas Michelin por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, los restaurantes Cocina de Autor Riviera Maya y Los Cabos, de Velas Resorts , fueron distinguidos con una estrella en la edición 2026 de la Guía Michelin.
Esta renovación los posiciona como referentes de la alta gastronomía contemporánea mexicana y confirma una visión integral donde el servicio y la hospitalidad de ambos espacios convergen para crear experiencias trascendentales.
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Bajo el liderazgo del chef Nahúm Velasco, el restaurante Cocina de Autor en Grand Velas Riviera Maya encontró una oportunidad para reinterpretar la cocina vanguardista desde la imaginación y la identidad caribeña.
Asimismo, Francisco Sixtos, chef en Grand Velas Los Cabos, desarrolló una propuesta basada en la filosofía del chef neerlandés Sidney Schutter, donde el ingrediente se convierte en la fuente de la creatividad culinaria.
“Cada menú degustación busca ir más allá del sabor para convertirse en una experiencia sensorial y emocional que desafía expectativas”, afirmó Sixtos.
Esta distinción en la Guía Michelin 2026 ratifica la presencia de México en el panorama gastronómico internacional y lo mantiene como uno de los destinos más relevantes.
Además, refuerza la esencia de Velas Resorts, donde el detalle, la calidez y el apapacho para los huéspedes son característicos de la marca y encuentran en Cocina de Autor una de sus máximas expresiones.