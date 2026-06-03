Velas Resorts renueva sus Estrellas Michelin por tercer año consecutivo

Bajo el liderazgo del chef Nahúm Velasco, el restaurante Cocina de Autor en Grand Velas Riviera Maya encontró una oportunidad para reinterpretar la cocina vanguardista desde la imaginación y la identidad caribeña.

Nahúm Velasco, chef ejecutivo de Cocina de Autor Riviera Maya. (Cortesía)

Asimismo, Francisco Sixtos, chef en Grand Velas Los Cabos, desarrolló una propuesta basada en la filosofía del chef neerlandés Sidney Schutter, donde el ingrediente se convierte en la fuente de la creatividad culinaria.

“Cada menú degustación busca ir más allá del sabor para convertirse en una experiencia sensorial y emocional que desafía expectativas”, afirmó Sixtos.

Francisco Sixtos dirige el restaurante Cocina de Autor, premiado con una Estrella Michelin y cinco diamantes por la Asociación Automovilística Americana (AAA). (Cortesía)

Esta distinción en la Guía Michelin 2026 ratifica la presencia de México en el panorama gastronómico internacional y lo mantiene como uno de los destinos más relevantes.

Cocina de Autor sirve platillos que son una mezcla entre sueño, pasión y balance. (Cortesía)

Además, refuerza la esencia de Velas Resorts, donde el detalle, la calidez y el apapacho para los huéspedes son característicos de la marca y encuentran en Cocina de Autor una de sus máximas expresiones.