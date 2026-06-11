México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: marcador y quién metió los goles del partido
-
¿A qué hora es la inauguración del Mundial?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Azteca) con una ceremonia de inauguración previa al partido entre México y Sudáfrica. De acuerdo con la programación oficial, el espectáculo arrancará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, 90 minutos antes del inicio del encuentro.
El partido inaugural está programado para las 13:00 horas. Esto significa que los aficionados que asistan al estadio o sigan la transmisión desde casa podrán disfrutar de más de una hora de actividades previas, que incluirán la ceremonia inaugural, los protocolos oficiales de la FIFA, la presentación de los equipos y los actos protocolarios previos al silbatazo inicial.
En los hechos, la actividad relacionada con el arranque del Mundial comenzará desde media mañana, mucho antes de que ruede el balón en el primer partido del torneo.
Llegó el día. 🤩#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 11, 2026
-
¿Quién va a estar en la ceremonia de apertura?
El show contará con la participación de artistas internacionales y latinoamericanos como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, además de agrupaciones folclóricas y representantes de comunidades indígenas.
La ceremonia también incluirá referencias a los tres países anfitriones del torneo —México, Estados Unidos y Canadá— y culminará con el mensaje oficial de apertura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Con ello comenzará formalmente una Copa del Mundo histórica, la primera con 48 selecciones participantes y que se disputará hasta el 19 de julio. Una vez concluido el espectáculo, el balón rodará para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026
-
¿Dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026?
La forma más sencilla de seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, será a través de la televisión abierta. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca, que emitirán la señal oficial del evento.
Para quienes prefieran verlo por internet o desde dispositivos móviles, la plataforma ViX también ofrecerá cobertura del torneo. Los usuarios que contraten el paquete especial del Mundial tendrán acceso no solo al encuentro inaugural, sino a los 104 partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá. El servicio puede utilizarse en teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.
Aunque todos los partidos de la Selección Mexicana podrán verse en televisión abierta, la mayor parte del torneo estará concentrada en streaming. De los 104 encuentros programados para el Mundial 2026, la televisión abierta transmitirá únicamente 32, mientras que el resto formará parte de la oferta exclusiva de ViX, incluyendo varios partidos de selecciones consideradas favoritas al título. Por ello, quienes deseen seguir la Copa del Mundo completa necesitarán contar con acceso a la plataforma digital
🚨Servicio a la comunidad 🚨:— TUDN MEX (@TUDNMEX) June 1, 2026
Este es el CALENDARIO DEFINITIVO 📅 para ver los partidos de LA FASE DE GRUPOS 🤩 de la Copa Mundial de la FIFA 2026🌎🏆⚽️
Descárgalo y mándaselo a quien más lo necesite ⬇️⬇️⬇️#ElMundialEsNuestro y se disfruta completo con Tu Pase Mundial de @VIX… pic.twitter.com/TI3F0ln2My
-
México inaugura un Mundial por tercera vez
El partido entre México y Sudáfrica no solo marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, también permitirá que México haga historia al convertirse en el primer país en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.
La primera ocasión fue en 1970, cuando el Estadio Azteca recibió el duelo entre México y la Unión Soviética. Dieciséis años después, en 1986, el mismo recinto volvió a abrir el torneo con el encuentro entre Italia y Bulgaria.
Ahora, en 2026, el estadio de Santa Úrsula volverá a ser el escenario del arranque mundialista con el choque entre el Tricolor y Sudáfrica.
-
Marchas hoy 11 de junio en la Ciudad de México
Los últimos días en la ciudad ha habido diversas marchas de la CNTE y un plantón en el zócalo, y continuarán hoy previo a la inauguración del Mundial; además otros colectivos como el de madres buscadoras también tendrán manifestaciones.
Sigue las últimas noticias de las marchas este 11 de junio en CDMX .
-
Abren las puertas del Estadio CDMX para la inauguración del Mundial 2026
Aproximadamente a las 8:00 de la mañana, las puertas del Estadio CDMX fueron abiertas al público para recibir a los miles de aficionados que asistirán al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica. Desde los primeros minutos comenzó el ingreso de seguidores del Tricolor y visitantes extranjeros que buscaban asegurar su lugar con varias horas de anticipación.
La expectativa por el arranque del torneo llevó a muchos aficionados a llegar desde muy temprano a la zona de Santa Úrsula. Algunos se presentaron antes del amanecer y no faltaron quienes pasaron la noche en los alrededores del inmueble para ser de los primeros en entrar al estadio que volverá a hacer historia como sede de una inauguración mundialista.
Conforme avanzó la mañana, las filas crecieron en los accesos y el ambiente comenzó a tomar forma entre cánticos, banderas, camisetas de la Selección Mexicana y dispositivos de seguridad desplegados para uno de los eventos deportivos más importantes del año.
🔴#AHORA | Minutos después de las 8:00 am abren las puertas del Estadio Ciudad de México.— Ahora CDMX Noticias (@ahoracdmxnoti) June 11, 2026
Más de 80 mil aficionados estarán presentes en la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
📹: @elrogerqro #AhoraNoticias #Noticias #CDMX #Estadio #México #Sudáfrica pic.twitter.com/gC3if3YWHo
-
Los ocho partidos inaugurales de México en los Mundiales
La Selección Mexicana llegará al duelo ante Sudáfrica con un historial poco favorable en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo. Antes del arranque de México 2026, el Tricolor había disputado siete encuentros de apertura, con saldo de cinco derrotas y dos empates.
Su primer partido inaugural fue, además, el primero en la historia de los Mundiales: una derrota de 4-1 ante Francia en Uruguay 1930. Después llegaron las caídas ante Brasil en 1950 (4-0), Brasil nuevamente en 1954 (5-0), Suecia en 1958 (3-0) y Brasil en 1962 (2-0).
Los únicos resultados positivos fueron el empate sin goles frente a la Unión Soviética en México 1970 y el 1-1 contra Sudáfrica en el Mundial de 2010. Ahora, en 2026, México disputa su octavo partido inaugural con el objetivo de conseguir por primera vez una victoria en el encuentro que abre una Copa del Mundo.
Llegó el día 🤩— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Hoy debutamos en un nuevo Mundial. 🏆
Hoy recibimos al mundo entero en nuestra casa. 🙌#HoyJugamos contra Sudáfrica. ⚽️
Estamos listos. 👊#SomosMéxico 🇲🇽@PoweradeMx | POWERADE es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. ©️ The Coca-Cola Company.… pic.twitter.com/r1M9p1OGrf
-
Aficionados toman el Estadio Ciudad de México previo al arranque del Mundial 2026
A poco más de dos horas de que arranque la Copa del Mundo 2026, aficionados mexicanos y extranjeros comienzan a arribar al Estadio Ciudad de México para vivir el ambiente de la inauguración del torneo.
Las playeras verdes predominan en los alrededores del inmueble. Con entusiasmo y confianza, numerosos seguidores de la Selección Mexicana aseguran que el combinado nacional iniciará su participación con una victoria convincente.
El encuentro tiene un significado especial para el Tricolor. Será la octava ocasión en que México dispute un partido inaugural de una Copa del Mundo; sin embargo, el equipo nunca ha logrado ganar uno de ellos. Pese al antecedente, los aficionados confían en que esta vez la historia será diferente.
Así transcurre el acceso de los aficionados al Estadio Ciudad de México.— Expansión (@ExpansionMx) June 11, 2026
📹: @Monicalfaro y @marioalberto18 pic.twitter.com/eIPVgx7fge
Entre la marea de seguidores mexicanos también destacan pequeños grupos de aficionados sudafricanos, quienes recorren el estadio con el optimismo de dar la sorpresa y romper los pronósticos.
Durante un recorrido realizado por Expansión, se observó la presencia de aficionados de Colombia, Argentina, Brasil y Croacia.
Más allá de las preferencias y el amor por la camiseta nacional, la mayoría de los visitantes extranjeros coincide en que el Estadio Ciudad de México, sede de tres inauguraciones mundialistas, es un escenario de respeto y culto para este deporte.
Así se encuentra el acceso al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026.— Expansión (@ExpansionMx) June 11, 2026
📹: @marioalberto18 pic.twitter.com/v7D69uyNsK
-
Arranca la inauguración del Mundial
Con un Estadio Ciudad de México completamente lleno y un ambiente de fiesta en las tribunas, comenzó la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del futbol internacional.
El espectáculo de apertura ha puesto en el centro a la cultura mexicana, con una puesta en escena inspirada en las tradiciones y la diversidad del país. Los primeros números artísticos incluyeron referencias a las comunidades originarias, acompañadas de música, danza y elementos visuales que llenaron de color el inmueble.
Uno de los momentos más celebrados por los asistentes fue la participación de artistas mexicanos como Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules y Belinda, quienes hicieron vibrar a los más de 80,000 aficionados presentes. Las interpretaciones fueron coreadas a todo pulmón por el público, que respondió con aplausos, banderas y cánticos en una atmósfera de entusiasmo que convirtió al estadio en una auténtica fiesta.
A medida que avanza la ceremonia, la expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan el inicio del partido entre México y Sudáfrica, encuentro que marcará oficialmente el comienzo del Mundial 2026. El ambiente dentro del estadio refleja optimismo y confianza en el Tricolor, que buscará aprovechar su condición de local para arrancar el torneo con una victoria.
Para quienes no pudieron asistir al estadio, tanto la ceremonia inaugural como el partido entre México y Sudáfrica pueden seguirse en televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca. Además, la plataforma ViX también transmite el evento por internet y dispositivos móviles como parte de la cobertura oficial del Mundial 2026.
-
Shakira pone a cantar al Mundial 2026
Uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural llegó con la aparición de Shakira, quien interpretó "Dai Dai" junto al cantante nigeriano Burna Boy ante un Estadio Ciudad de México repleto de aficionados.
La presentación formó parte del espectáculo de apertura preparado por la FIFA para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colombiana, una de las artistas más vinculadas a la historia reciente de los Mundiales, fue recibida con una ovación por parte del público, que acompañó la actuación con aplausos y cánticos.
La participación de Shakira y Burna Boy se sumó a un elenco internacional y latino que incluyó a artistas como Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules y Belinda. Con esta actuación, la cantante colombiana volvió a convertirse en una de las protagonistas de una ceremonia mundialista, reforzando el vínculo que ha construido con el torneo a lo largo de las últimas dos décadas.
We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2— Shakira (@shakira) May 23, 2026
A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO
-
Termina la inauguración; ahora toda la atención está en México
Tras un espectáculo que combinó música, cultura y color, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin en el Estadio Ciudad de México. Concluidos los actos protocolarios y las presentaciones artísticas, toda la atención se concentra ahora en el terreno de juego, donde México y Sudáfrica disputarán el primer partido del torneo.
La expectativa entre los más de 80,000 aficionados presentes es evidente. Después de meses de espera para el arranque del Mundial, la afición mexicana confía en que el Tricolor pueda comenzar su participación con una victoria frente a su público y aprovechar la localía en el partido más simbólico del certamen.
Con los equipos listos para el silbatazo inicial, el Mundial 2026 está a punto de comenzar oficialmente. Ahora será el futbol el encargado de tomar el protagonismo.
¡Ya en nuestro estadio! 🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Nuestra Selección ya está en el Estadio Ciudad de México para inaugurar la Copa del Mundo. 🏆#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/t1EAPeAS4V
-
La alineación de México para enfrentar a Sudáfrica
Javier Aguirre ya definió a los once futbolistas con los que la Selección Mexicana buscará arrancar con una victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta es la alineación titular del Tricolor para el duelo inaugural ante Sudáfrica:
Portero: Raúl Rangel
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Érik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado
Delanteros: Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Experiencia, renovación y una decisión que marca época
El once elegido por Aguirre combina a varios de los referentes más consolidados del Tricolor con futbolistas que se ganaron un lugar durante el proceso rumbo a 2026. Nombres como César Montes, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez y Julián Quiñones aportarán experiencia en los momentos de mayor presión, mientras que Raúl Rangel, Érik Lira y Brian Gutiérrez representan parte de la renovación del equipo.
Una de las decisiones más llamativas es la titularidad de Álvaro Fidalgo, quien disputará su primer Mundial tras consolidarse como una de las figuras más regulares de la Liga MX en los últimos años.
¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.
Listos para darlo todo.
¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk
-
Ochoa comenzará en la banca
La alineación también confirma el cambio generacional en la portería mexicana. Guillermo Ochoa comenzará el partido ante Sudáfrica en la banca, después de haber sido titular en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
A sus 40 años, el guardameta se mantiene como uno de los referentes históricos de la Selección Mexicana y forma parte de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, Javier Aguirre decidió respaldar a Raúl Rangel como titular para el arranque del torneo, consolidando una transición que ya se había venido observando durante el ciclo mundialista.
-
Salma Hayek presenta el desfile de banderas y Bocelli emociona en la inauguración del Mundial
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 alcanzó uno de sus momentos más emotivos cuando la actriz mexicana Salma Hayek apareció sobre el escenario para anunciar el tradicional desfile de banderas de las 48 selecciones participantes. Ante un Estadio Ciudad de México completamente lleno y con miles de aficionados siguiendo cada detalle del espectáculo, la veracruzana recibió una de las mayores ovaciones de la jornada.
Minutos después, el tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante EJAE interpretaron DNA, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La presentación estuvo acompañada por un despliegue visual de luces, pantallas y efectos especiales que envolvió al estadio, que lució a reventar para dar la bienvenida al torneo más grande en la historia de los Mundiales. Con ello concluyó uno de los actos centrales de la inauguración, elevando la expectativa para el debut de México frente a Sudáfrica.
-
El himno mexicano emociona a un estadio pletórico
Las selecciones de México y Sudáfrica saltaron a la cancha del Estadio Ciudad de México acompañadas por los acordes de "Sirius", la emblemática composición de The Alan Parsons Project que se convirtió en una de las entradas más reconocibles en la historia del deporte.
Tras la presentación de ambos equipos llegó uno de los momentos más esperados por los aficionados. La cantante sudafricana Tyla interpretó el himno de su país, mientras que Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano frente a más de 80,000 personas que abarrotaron el inmueble para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La interpretación del himno mexicano provocó una de las postales más emotivas de la jornada. Miles de aficionados acompañaron cada estrofa a todo pulmón, generando un estruendo que se extendió por todo el estadio. En las tribunas se observaron seguidores con la mano en el pecho, otros ondeando banderas tricolores y algunos visiblemente conmovidos ante el significado histórico del momento.
La respuesta del público convirtió el protocolo previo al partido en una auténtica demostración de apoyo a la Selección Mexicana. Con el himno concluido y una ovación ensordecedora desde las gradas, todo quedó listo para el inicio del encuentro que puso en marcha el Mundial 2026.
-
Arranca el Mundial 2026 y el debut de México
Ya rueda el balón en el Estadio Ciudad de México. Con el silbatazo inicial comenzó oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el duelo entre México y Sudáfrica que pone en marcha el torneo.
El ambiente es espectacular en un estadio prácticamente lleno. Desde los primeros segundos, la afición mexicana se ha hecho sentir con cánticos, aplausos y gritos de apoyo al Tricolor. Cada toque de balón es acompañado por una reacción de las más de 80,000 personas presentes, que mantienen una energía constante en las tribunas.
La expectativa es enorme. México busca aprovechar la localía y comenzar con una victoria histórica en el tercer partido inaugural de Copa del Mundo disputado en este recinto, mientras la afición responde con un apoyo incondicional desde las gradas.
Terminó la cuenta regresiva y llegó el #SilbatazoInicial.— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
¡Comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026 en casa! 💚
¡Vamoooooooooooos!
TRES VECES ANFITRIONES.
🇲🇽 0-0 🇿🇦#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/dX5JBCoddf
-
¡Gol de México! Julián Quiñones desata la locura en el estadio
México pega primero en el partido inaugural del Mundial 2026. La jugada nació tras una recuperación de Érik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien robó el balón y provocó una acción de peligro que terminó con el esférico en los pies de Julián Quiñones.
El delantero no desaprovechó la oportunidad. Tras controlar la pelota fuera del área, sacó un potente disparo que venció al guardameta sudafricano y terminó en el fondo de las redes. La anotación provocó una explosión de júbilo en el Estadio Ciudad de México, donde más de 80,000 aficionados celebraron con gritos, abrazos y banderas al aire.
El gol hizo cimbrar las tribunas y elevó todavía más el ambiente en el inmueble, que vive una auténtica fiesta en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. México toma ventaja en los primeros minutos y alimenta la ilusión de comenzar el torneo con una victoria ante su afición.
México 1-0 Sudáfrica.
⏱️8' ¡Goooooooooooooool!— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
El primer GOL del Mundial es nuestro. Julián Quiñones abre el marcador en nuestra casa.
🇲🇽 1-0 🇿🇦#SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TV0euRxFgh
-
Termina el primer tiempo: México 1-0 Sudáfrica
Finalizan los primeros 45 minutos en el Estadio Ciudad de México y la Selección Mexicana se marcha al descanso con ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica gracias al gol de Julián Quiñones.
El marcador incluso podría ser más amplio. El conjunto dirigido por Javier Aguirre fue el equipo más peligroso durante la primera mitad y generó varias oportunidades claras de gol. Sin embargo, el guardameta sudafricano tuvo intervenciones oportunas para mantener con vida a su selección, mientras que algunos disparos mexicanos se estrellaron en la defensa rival o se quedaron a centímetros de ampliar la diferencia.
Del otro lado, Sudáfrica tuvo dificultades para generar peligro real sobre la portería defendida por Raúl "Tala" Rangel. Los Bafana Bafana lograron acercarse en algunos momentos, pero sin exigir de manera importante al arquero mexicano, que vivió una primera mitad relativamente tranquila.
Por ahora, México domina el marcador y las sensaciones sobre la cancha, aunque la ventaja mínima mantiene abierto el encuentro. Quedan 45 minutos por disputarse en el partido inaugural del Mundial 2026 y el Tricolor buscará aprovechar sus oportunidades para evitar sorpresas en la segunda mitad.
¡Julián Quiñones marca el tercer gol más rápido en una Copa del Mundo para México! 💚🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
¡Lo gritó todo México! 👏😀⚽ #SomosMéxico
Info: @osigs #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dV3W0G9oxa
-
Arranca la segunda mitad
Comienzan los segundos 45 minutos del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. México regresa a la cancha con la intención de confirmar la ventaja obtenida en la primera parte, mientras que Sudáfrica buscará reaccionar y encontrar el gol del empate.
Por ahora no hay modificaciones en ninguno de los dos equipos. Javier Aguirre mantiene a los mismos once futbolistas que iniciaron el encuentro, apostando por la base que le permitió dominar buena parte del primer tiempo. Del lado sudafricano tampoco se registran cambios y los Bafana Bafana regresan con la misma alineación.
Con el marcador 1-0 a favor del Tricolor, todo está listo para una segunda mitad en la que México intentará ampliar la diferencia y Sudáfrica buscará mantenerse con vida en el primer partido del Mundial 2026.
⏱️Comienza el segundo tiempo.— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
¡Veneeengaaaa!
🇲🇽 1-0 🇿🇦#SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B8geKvBW2d
-
Sudáfrica se queda con 10 jugadores; expulsado Sithole
México recibe una oportunidad inmejorable para ampliar su ventaja. En una jugada de contragolpe, Brian Gutiérrez logró escapar de la defensa sudafricana y se perfilaba completamente solo hacia la portería rival. Cuando estaba a punto de ingresar al área, Yaya Sithole lo derribó por detrás, evitando una ocasión manifiesta de gol.
La decisión arbitral fue inmediata. Sin necesidad de dudar, el silbante mostró la tarjeta roja directa al mediocampista sudafricano al considerar que había cortado una acción clara de gol. Los reclamos de los jugadores africanos fueron breves, pero no modificaron el castigo. De esta manera, se concreta la primera expulsión del Mundial 2026.
La expulsión deja a los Bafana Bafana con diez futbolistas para el resto del encuentro y complica todavía más sus aspiraciones de remontar el marcador. El tiro libre fue ejecutado por Raúl Jiménez, pero el disparo impactó contra la barrera.
⏱️ 48' Expulsión para el número 13 de Sudáfrica por cortar una oportunidad de gol con falta sobre Brian Gutiérrez.— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
🇲🇽 1-0 🇿🇦#SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup
-
Minuto 64: Gil Mora y Luis Chávez entran al partido
Javier Aguirre mueve sus piezas al minuto 64 en busca de aprovechar la ventaja numérica que tiene México tras la expulsión de Yaya Sithole. El técnico mexicano envía al terreno de juego a Gil Mora y Luis Chávez, dos futbolistas de perfiles muy distintos pero capaces de aportar frescura y control en la recta final del encuentro.
El ingreso de Mora llama especialmente la atención. Con apenas 17 años, la joven promesa mexicana suma minutos en el partido inaugural de una Copa del Mundo, una muestra de la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él durante los últimos meses.
Junto a él entra Luis Chávez, recordado por la afición por el espectacular gol de tiro libre que marcó en el Mundial de Qatar 2022. Su experiencia internacional y calidad en el manejo del balón pueden ser claves para que el Tricolor mantenga el control del partido.
Los jugadores que dejan la cancha son Brian Gutiérrez, protagonista de la jugada que derivó en la expulsión sudafricana, y Álvaro Fidalgo, quien tuvo una participación destacada en la generación de futbol durante poco más de una hora.
Con el marcador 1-0 a favor y un hombre más sobre el terreno de juego, México encara los últimos minutos con piernas frescas y la intención de asegurar la victoria en su debut mundialista.
-
Raúl Jiménez marca su primer gol en Copas del Mundo y México amplía la ventaja
Raúl Jiménez por fin tiene su gol mundialista. El veterano delantero mexicano apareció en el momento indicado para aumentar la ventaja del Tricolor y desatar una nueva explosión de alegría en el Estadio Ciudad de México.
La anotación llegó al minuto 69, cuando México atravesaba algunos momentos de presión y nerviosismo pese a jugar con un hombre más. En una jugada dentro del área, Jiménez encontró el espacio necesario y, fiel a una de sus principales virtudes, conectó un remate de cabeza a quemarropa que dejó sin opciones al guardameta sudafricano.
El gol tiene un significado especial para el atacante. Después de varios años como referente de la Selección Mexicana y de participar en distintos procesos mundialistas, Jiménez logró finalmente estrenarse como goleador en una Copa del Mundo, una cuenta pendiente que perseguía desde hace más de una década.
La celebración fue inmediata. El estadio estalló en aplausos, gritos y banderas ondeando en las tribunas, liberando la tensión que se había acumulado durante varios minutos. El tanto llegó además justo antes de la pausa de hidratación, permitiendo que México se marche al breve descanso con una ventaja mucho más cómoda y con el control del partido inaugural del Mundial 2026.
México 2-0 Sudáfrica
⏱️67' ¡Gooooooooooooool! 🥹💚— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Incondicionales, Raúl Jiménez anota el segundo con un cabezazo con dedicatoria al cielo.
🇲🇽2-0 🇿🇦#SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rkM5TxBEoq
-
Minuto 75: Ovación para Jiménez; entran Edson y La Hormiga
Javier Aguirre realiza dos nuevas modificaciones cuando el partido entra en su recta final. Érik Lira deja el terreno de juego para ceder su lugar a Edson Álvarez, quien aporta experiencia, liderazgo y equilibrio en el mediocampo para administrar la ventaja mexicana.
El otro cambio provoca una reacción especial en las tribunas. Raúl Jiménez, autor del segundo gol del encuentro y de su primera anotación en una Copa del Mundo, abandona la cancha entre aplausos y una sonora ovación de los más de 80,000 aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.
En su lugar ingresa Armando "La Hormiga" González, uno de los jóvenes que más expectativa han generado entre la afición mexicana. Su entrada es celebrada de inmediato con gritos y aplausos desde distintos sectores del estadio, que reconoce el esfuerzo de Jiménez y recibe con entusiasmo a una de las nuevas caras del Tricolor.
Con el marcador 2-0 a favor y superioridad numérica sobre Sudáfrica, México encara los últimos minutos del partido inaugural del Mundial 2026 con el control del encuentro y una afición completamente entregada.
-
Minuto 78: Alexis Vega entra por Julián Quiñones
Javier Aguirre agota otro cambio en el partido inaugural. Julián Quiñones, autor del primer gol de México en el Mundial 2026, abandona la cancha entre aplausos y muestras de reconocimiento por parte de la afición.
En su lugar ingresa Alexis Vega, quien tendrá poco más de diez minutos para aportar frescura en el ataque y ayudar al Tricolor a cerrar el encuentro con tranquilidad. El estadio reconoce el trabajo de Quiñones, una de las figuras de la tarde, mientras recibe con entusiasmo al atacante de Toluca.
-
Minuto 82: Sudáfrica termina con nueve jugadores
La situación se complica aún más para Sudáfrica. En una acción lejos del balón, Themba Zwane golpeó con un manotazo a Roberto "Piojo" Alvarado, una agresión que inicialmente pasó desapercibida para el árbitro.
Sin embargo, tras recibir la indicación del VAR y revisar la jugada en el monitor, el silbante determinó que existía conducta violenta y mostró la tarjeta roja directa al futbolista sudafricano.
Con esta decisión, los Bafana Bafana se quedan con apenas nueve jugadores sobre la cancha cuando restan pocos minutos para el final. México, que ya dominaba el marcador 2-0, cuenta ahora con una ventaja aún mayor para administrar el cierre del partido inaugural del Mundial 2026.
-
Minuto 90: Expulsado César Montes y se perderá el duelo ante Corea del Sur
México recibe una noticia amarga en el cierre del partido. César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa tras derribar a un atacante sudafricano que se escapaba rumbo al arco defendido por Raúl Rangel.
El árbitro consideró que el defensor mexicano cortó una ocasión manifiesta de gol, por lo que no dudó en mostrar la roja. La decisión provocó reclamos por parte de los jugadores mexicanos, pero el silbante mantuvo su criterio.
Más allá de los minutos finales de este encuentro, la expulsión tendrá consecuencias para el Tricolor. Montes deberá cumplir un partido de suspensión, por lo que no podrá estar disponible para el compromiso ante Corea del Sur del próximo 18 de junio, una baja sensible para la defensa mexicana.
-
Final del partido: México 2-0 Sudáfrica
La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en un Estadio Ciudad de México completamente lleno.
El Tricolor fue superior durante gran parte del encuentro y abrió el marcador en la primera mitad gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó una recuperación de Érik Lira para desatar la primera gran celebración del Mundial. Ya en el segundo tiempo, Raúl Jiménez amplió la ventaja con un remate de cabeza y marcó, finalmente, su primer gol en una Copa del Mundo.
Sudáfrica terminó el encuentro con nueve jugadores tras las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane, mientras que México perdió a César Montes en los minutos finales por cortar una ocasión manifiesta de gol. El defensor se perderá el próximo partido del Tricolor ante Corea del Sur.
Con la victoria, México rompe una larga sequía y consigue por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo, dando un paso importante en sus aspiraciones dentro del Grupo A. El Mundial 2026 ya está en marcha y el anfitrión arrancó con una actuación que ilusiona a su afición.
¡Triunfo en una atmósfera Incondicional 👊— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.
¡Vamooos! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ur3o2R9OdW