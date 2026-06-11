México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: marcador y quién metió los goles del partido

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (mejor conocido como Estadio Azteca) con una ceremonia de inauguración previa al partido entre México y Sudáfrica. De acuerdo con la programación oficial, el espectáculo arrancará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, 90 minutos antes del inicio del encuentro.

El partido inaugural está programado para las 13:00 horas. Esto significa que los aficionados que asistan al estadio o sigan la transmisión desde casa podrán disfrutar de más de una hora de actividades previas, que incluirán la ceremonia inaugural, los protocolos oficiales de la FIFA, la presentación de los equipos y los actos protocolarios previos al silbatazo inicial.

En los hechos, la actividad relacionada con el arranque del Mundial comenzará desde media mañana, mucho antes de que ruede el balón en el primer partido del torneo.