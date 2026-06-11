Shakira es favorita de la FIFA: cuántas veces ha cantado en el Mundial de Futbol

Para la canción oficial del Mundial, la FIFA ha recurrido a un valor seguro: Shakira, autora de “Waka Waka”, el himno del Mundial 2010 que se convirtió en un éxito mundial. Su nuevo tema, “Dai Dai es interpretado junto al nigeriano Burna Boy, mezcla pop latino y afrobeats.

Esta canción figura en un álbum oficial de 18 temas, que incluye al grupo de música electrónica Major Lazer, al "rey del reggaetón" Daddy Yankee e incluso a los Rolling Stones, mezclando también los géneros.

La primera presentación de la originaria de Barranquilla, Colombia, fue en Alemania 2006; para interpretar ‘Hips Don’t Lie’, colaboración junto a Wyclef Jean. En ese entonces no fue elegida como la canción oficial; sin embargo, la FIFA invitó a la artista a cantar en la ceremonia de clausura en donde Italia se coronó campeón, por lo que entonó una versión de ‘Hips Don’t Lie/Bamboo’.