Shakira vuelve al escenario musical en el arranque de un Mundial de Futbol, y la más reciente aparición será para entonar la canción oficial "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy; sin embargo, esta no es la primera vez que la colombiana entona una canción de la máxima justa deportiva de futbol. Este es un recuento de sus presentaciones previas y cómo se convirtió en la artista con más participaciones en este evento.
Shakira es favorita de la FIFA: cuántas veces ha cantado en el Mundial de Futbol
Para la canción oficial del Mundial, la FIFA ha recurrido a un valor seguro: Shakira, autora de “Waka Waka”, el himno del Mundial 2010 que se convirtió en un éxito mundial. Su nuevo tema, “Dai Dai es interpretado junto al nigeriano Burna Boy, mezcla pop latino y afrobeats.
Esta canción figura en un álbum oficial de 18 temas, que incluye al grupo de música electrónica Major Lazer, al "rey del reggaetón" Daddy Yankee e incluso a los Rolling Stones, mezclando también los géneros.
La primera presentación de la originaria de Barranquilla, Colombia, fue en Alemania 2006; para interpretar ‘Hips Don’t Lie’, colaboración junto a Wyclef Jean. En ese entonces no fue elegida como la canción oficial; sin embargo, la FIFA invitó a la artista a cantar en la ceremonia de clausura en donde Italia se coronó campeón, por lo que entonó una versión de ‘Hips Don’t Lie/Bamboo’.
Shakira regresó en Sudáfrica 2010 con el éxito “Waka Waka (This Time for África). En la pieza musical, mezcló los sonidos pop con influencias africanas, y su canción ocupó los primeros lugares mundiales de reproducción en las distintas plataformas, ya que fue elegida como tema oficial del evento deportivo.
Así como las selecciones, la artista se preparó para regresar cuatro años después con la canción "La La La" junto al artista local Carlinhos Brown; misma que interpretó en la final que albergó Brasil y donde se coronó la selección de Alemania.
¿Qué artistas estarán en la inauguración?
Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica.
También estará el artista Burna Boy, compositor nigeriano. Además, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean.
El ambiente mundialista
México es el país con mayor afición de los tres coorganizadores y su estadio Azteca es una "catedral del futbol", "bendecida por los dioses" de este deporte, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el 10 de junio, un día antes del arranque.
En México se disputan 13 partidos y los elevadísimos precios de los boletos dejaron fuera de los estadios a las clases populares.
Expansión realiza una cobertura en vivo con todos los detalles de la inauguración del Mundial de Futbol; con la fiesta deportiva y con todo el acontecer alrededor del evento de futbol .