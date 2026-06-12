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One Laguna: El lujo residencial que se revela

One Laguna Residences & Marina Club es el nuevo proyecto en el que se integrarán residencias con amenidades de lujo como una exclusiva marina.
vie 12 junio 2026 12:02 PM
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Presentado por: Territoria
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De izquierda a derecha: Pamela Cedeira, Oso Trava, Amador Montes, Teddy Kelly, Didier Chávez, Mauricio Cortés y Manuel Chávez. (Cortesía)

Ubicado frente a la Laguna Nichupté, en Cancún, se desarrolla One Laguna Residences & Marina Club, un proyecto residencial de high end.

Recientemente, se llevó a cabo la ceremonia oficial de primera piedra de este desarrollo, que marca el inicio de una nueva era para el lujo residencial en México.

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Bajo el concepto “El lugar que se revela”, el proyecto fue pensado como la semilla donde florecerá una comunidad única: un espacio donde la arquitectura, la naturaleza, el bienestar y la sofisticación convergen para crear una experiencia residencial sin precedentes en el Caribe mexicano.

Territoria es la firma 100% mexicana encargada del desarrollo de One Laguna Residences & Marina Club. Para la empresa, impulsar y celebrar el talento creativo mexicano representa una enorme responsabilidad.

Creemos que el verdadero lujo ya no se define por la ostentación, sino por la capacidad de crear experiencias más humanas, y profundamente conectadas con el entorno. En One Laguna Residences & Marina Club quisimos revelar una nueva manera de habitar: espacios que inspiran bienestar, comunidad y permanencia.
Manuel Chávez, Didier Chávez y Mauricio Cortés, socios de Territoria.

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Residencias para disfrutar un estilo de vida exclusivo

En One Laguna Residences & Marina Club se plantean dos torres residenciales de 15 niveles, en donde se edificarán más de 116,000 m2 de construcción.

Se contemplan 207 residencias de lujo con una oferta que va desde departamentos de tres, cuatro o cinco recámaras hasta exclusivos garden homes y penthouses de casi 1,200 m2, en donde se apreciarán vistas privilegiadas hacia la Laguna Nichupté y el mar Caribe.

Además, las residencias están planeadas para disponer de amplias terrazas privadas, domótica de última generación, acabados importados y un diseño que considera la privacidad, la funcionalidad y el bienestar.

Los penthouses tienen algunas amenidades especiales como rooftop y albercas panorámicas; mientras que los usuarios en general, tienen acceso al wellness center con spa de clase mundial, club house, piscinas climatizadas, espacios gourmet, business lounge, gimnasio de alto rendimiento, anfiteatro, así como servicio de seguridad 24/7 y valet parking.

De esta manera, habitar en One Laguna será vivir experiencias que llevan a la relajación con servicios premium y atención personalizada.

Pero también se disfrutará de grandes aventuras y convivencias gracias a la conexión con la laguna y la marina privada con 42 slips para embarcaciones, lo cual conecta con el estilo de vida náutico característico de Cancún.

La promesa de una experiencia en donde el lujo y el confort se reúnen ha despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. En la fase de lanzamiento, One Laguna Residences & Marina Club concretó la venta de 39 residencias, al superar 42 millones de dólares en ventas iniciales.

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Una velada que abre posibilidades

Durante una exclusiva celebración nocturna frente a la laguna, se congregaron autoridades del gobierno, representantes del sector empresarial, al igual que personalidades como el artista mexicano Amador Montes, Teddy Kelly, la periodista Pamela Cerdeira y Oso Trava.

Durante el evento, Amador Montes comenzó la creación de una obra pictórica que formará parte de una iniciativa impulsada por Territoria en colaboración con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a fin de recaudar fondos para la conservación de la Laguna Nichupté.

Dicha acción refuerza el compromiso de One Laguna Residences & Marina Club con el desarrollo sostenible, la cultura y la responsabilidad social.

Con un diseño arquitectónico de talla internacional, el nuevo proyecto de Territoria se consolidará como uno de los desarrollos inmobiliarios de ultra lujo más relevantes en México.

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Didier Chávez, Mauricio Cortés, Manuel Chávez, Amador Montes, José Alberto Alonso Ovando y Oso Trava.
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José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).
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Manuel Chávez y Didier Chávez.
Cortesía

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desarrollo inmobiliario inversiones, desarrollo inmobiliario, sector inmobiliario Inversión Bienes Raices

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