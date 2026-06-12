One Laguna: El lujo residencial que se revela

Residencias para disfrutar un estilo de vida exclusivo

En One Laguna Residences & Marina Club se plantean dos torres residenciales de 15 niveles, en donde se edificarán más de 116,000 m2 de construcción.

Se contemplan 207 residencias de lujo con una oferta que va desde departamentos de tres, cuatro o cinco recámaras hasta exclusivos garden homes y penthouses de casi 1,200 m2, en donde se apreciarán vistas privilegiadas hacia la Laguna Nichupté y el mar Caribe.

Además, las residencias están planeadas para disponer de amplias terrazas privadas, domótica de última generación, acabados importados y un diseño que considera la privacidad, la funcionalidad y el bienestar.

Los penthouses tienen algunas amenidades especiales como rooftop y albercas panorámicas; mientras que los usuarios en general, tienen acceso al wellness center con spa de clase mundial, club house, piscinas climatizadas, espacios gourmet, business lounge, gimnasio de alto rendimiento, anfiteatro, así como servicio de seguridad 24/7 y valet parking.

De esta manera, habitar en One Laguna será vivir experiencias que llevan a la relajación con servicios premium y atención personalizada.

Pero también se disfrutará de grandes aventuras y convivencias gracias a la conexión con la laguna y la marina privada con 42 slips para embarcaciones, lo cual conecta con el estilo de vida náutico característico de Cancún.

La promesa de una experiencia en donde el lujo y el confort se reúnen ha despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. En la fase de lanzamiento, One Laguna Residences & Marina Club concretó la venta de 39 residencias, al superar 42 millones de dólares en ventas iniciales.

