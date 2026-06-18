México vs. Corea del Sur en vivo: alineaciones y goles del partido del Mundial 2026 en Guadalajara
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¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur?
El próximo encuentro de la selección mexicana contra Corea del Sur, su segundo rival en la justa deportiva, tiene un horario estelar. El partido comenzará en punto de las 19:00 horas, que se juega en Guadalajara.
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Dónde ver la transmisión en vivo por televisión abierta
Para poder disfrutar de la transmisión en vivo de esta nueva competencia, los canales oficiales son los siguientes:
Televisión abierta: Canal 5, Azteca 7 y Canal Nueve
Televisión de paga: TUDN
Además, otra opción para ver el partido en vivo también es a través de la transmisión de la plataforma de streaming de ViX.
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¿En qué jornada va el Grupo A?
El encuentro entre México y Corea del Sur es el inicio de la segunda jornada del Grupo A. Es decir, el primer encuentro se dio el pasado 11 de junio, en el marco de la inauguración de la justa deportiva.
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¿Cómo quedó el último marcador de México?
México debe mantener intacto el resultado del marcador de su primer partido para que continúe a la cabeza de su grupo, por lo que esta victoria significaría un paso más seguro dentro de la siguiente ronda.
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Entonan himno de México
Uno de los momentos más emblemáticos es cuando se escucha el Himno Nacional en el estadio Akron. Los aficionados, la selección y el cuerpo técnico entonaron al unísono cada una de las estrofas.
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¡Arranca el silbato! Comienza el encuentro entre México y Corea del Sur
En punto de las 19:00 horas el arbitro tocó el silbato para indicar el inicio de este encuentro. El cuadro de la selección mexicana se mantiene como en su partido previo contra Sudráfrica.
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Primera tarjeta amarilla en el partido
Debido a una falta cometida a Luis Romo por parte del centrocampista, Lee Kang-in fue amonestado. Siendo la primera tarjeta amarilla en el campo.
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¡Se acaba la primera parte del partido!
La primera mitad del partido entre México y Corea del Sur llegó a su final sin que el marcador tuviera un gol ganador. Hasta el momento, ambas selecciones han tenido sus oportunidades de anotar a la porteria sin éxito.
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Comienza el segundo tiempo de México vs Corea del Sur
Con los mismos once jugadores de lado de ambas selecciones, comienza el partido entre México y Corea del Sur. Hasta el momento, no se han registrado cambios en el partido.
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¡Gallardo a punto de lograrlo!
En los primeros minutos del segundo tiempo, Jesús Gallardo estuvo a punto de anotar el primer gol.
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¡Primer gol de México!
¡El primero cayó! Luis Romo se convirtió en el héroe de la noche al abrir el marcador a favor de la selección mexicana.
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El estadio Akron se llena del 'Cielito lindo'
La piel se pone 'china' al escuchar a todos los asistentes delpartido entonar el 'Cielito Lindo', mientras que en la cancha el jugador Paik Seung-ho fue amonestado después de pegar en la pierna del medio campista mexicano, Brian Gutiérrez.
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Sale Luis Romo y Brian Gutierrez en los primeros minutos de la pausa de hidratación. Entran en su lugar Obed Vargas y Orbelin Pineda.
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El debut de Santi Giménez en su primer Copa
En el minuto 79 se dio el cambio de Raúl Jiménez por Santiago Giménez, el cual se convertirá en su primer juego de la Copa Mundial en toda su carrera. Al mismo tiempo, ingresó Israel Reyes, para suplantar a Roberto Álvarado.
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¡México derrota a Corea del Sur!
El partido finalizó con cinco minutos extra al tiempo ordinario por parte del arbitro y el resultado fue favorecedor ya que la selección mexicana logró pasar a los dieciseisavos del Mundial debido a que obtiene seis puntos y se mantiene a la cabeza de su grupo. Es su segunda victoria en la competencia.