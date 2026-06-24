México vence 3-0 a Chequia en una noche histórica en el Estadio Ciudad de México

México enfrentará a Chequia el miércoles 24 de junio de 2026, en su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará en el Estadio Ciudad de México, conocido por la afición como el Estadio Azteca.

Aunque el Tricolor ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A, el duelo será clave para intentar cerrar la fase con paso perfecto, ya que nunca ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos.

El partido podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), por lo que estará disponible sin costo en todo el país. También se transmitirá en streaming por ViX, la plataforma que cuenta con los derechos del Mundial 2026 en México.