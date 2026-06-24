México vence 3-0 a Chequia en una noche histórica en el Estadio Ciudad de México
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¿A qué hora es el partido entre México y Chequia?
México enfrentará a Chequia el miércoles 24 de junio de 2026, en su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.
El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará en el Estadio Ciudad de México, conocido por la afición como el Estadio Azteca.
Aunque el Tricolor ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final y el liderato del Grupo A, el duelo será clave para intentar cerrar la fase con paso perfecto, ya que nunca ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos.
El partido podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), por lo que estará disponible sin costo en todo el país. También se transmitirá en streaming por ViX, la plataforma que cuenta con los derechos del Mundial 2026 en México.
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¿Qué playera utilizará la selección mexicana?
La selección mexicana estrenará su uniforme blanco en el partido contra Chequia. En sus encuentros anteriores, el Tri utilizaron el verde ante Sudáfrica y su jersey negro ante Corea del Sur. Por otro lado, se espera que el conjunto checo vista su uniforme rojo con short azul para contrastar con México.
#ElJerseyDeJuego que usaremos hoy está listo.— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026
¡Todos de blanco y portando el escudo con mucho orgullo! 🫡 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ahztQ4ayf2
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¿Jugará Memo Ochoa contra Chequia?
Se ha especulado sobre la posible participación de Francisco “Memo” Guillermo Ochoa en el partido ante Chequia, incluso como un reconocimiento a su trayectoria, ya que disputa su sexto Mundial y ha sido una figura clave en ediciones anteriores.
Sin embargo, el portero titular actual es Raúl “Tala” Rangel, de Chivas, quien ha mostrado un buen rendimiento. Hasta el momento, el técnico Javier “el Vasco” Aguirre no ha confirmado ni ha querido revelar si contempla darle minutos a Ochoa, por lo que su eventual participación se mantiene únicamente en el terreno de los rumores y dependerá, en todo caso, del desarrollo del partido.
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16vos garantizados para México
Independientemente del resultado de esta noche contra Chequia, México tiene garantizado el pase a la siguiente fase, aún así intentará asegurar el primer lugar del Grupo A para tener un rival más accesible.
México se podría enfrentar contra uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I. En caso de mantenerse líderes, los posibles rivales serían países como Inglaterra, Escocia, Cabo Verde, entre otros.
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El 11 de la selección mexicana
Esta noche, el cuadro azteca saldrá con; Raúl “El Tala” Rangel en el arco, en la defensa juegan; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, y debuta por izquierda Mateo Chávez en el mundial, en el mediocampo; Luis Romo, Gilberto Mora y Edson Álvarez y en la delantera Julián Quiñones, Guillermo “El Memote” Martínez y Roberto “el Piojo” Alvarado.
#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026
Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0
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Otra noche en la banca para “Memo” Ochoa
A pesar de ser el único jugador mexicano con seis participaciones en un Mundial, Francisco Guillermo “Memo” Ochoa no tiene permitido el uso del parche “Legacy”, esto debido a que en sus primeras dos convocatorias a la Copa del Mundo no tuvo minutos en cancha.
La FIFA estipula que para portar este emblema es necesario haber participado activamente en la cancha en al menos cinco ediciones. Si la situación sigue como hasta este tercer encuentro del Mundial 2026, “Memo” Ochoa solo habrá jugado tres de los seis mundiales a los que ha asistido.
En este Mundial se implementó el parche "Legacy" y quienes lo están portando son Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Neur y Nagamoto.
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Alineación de Chequia
El cuadro titular del país Europeo estará conformado por: Matej Kovar, Tomas Loles, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, David Doudera, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Adam Hlozek, Pavel Sulc y Denis Visinsky.
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Inicia partido de México vs Chequia
Arranca el partido de la selección mexicana contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.
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México vs Chequia: pausa de hidratación
Con mayor posesión del balón por parte de México y un marcador a ceros, avanza el tercer encuentro de la selección mexicana. En cuanto al Grupo A, así se coloca la tabla puntos:
🇲🇽 México 7
🇰🇷 Corea del Sur 4
🇨🇿 Chequia 2
🇿🇦 Sudáfrica 2
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México llega al medio tiempo sin goles
Tras 45 minutos y cuatro agregados, México contra Chequia llegan al medio tiempo sin anotar ningún tanto. En el partido que enfrentan Corea del Sur contra Sudáfrica se encuentra en la misma situación.
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Arranca el segundo tiempo México vs Chequia
Sin movimientos en ambas escuadras, el partido de la selección nacional reinicia para sus últimos 45 minutos de enfrentamiento contra el país Europeo.
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¡Gol de México!
Mateo Chavéz anota el primer tanto contra Chequia en el minuto 54, con esto México llega a 9 puntos en la tabla del grupo A.
⏱️ 55’ | Mateeeeeeeeeeo.... Mateo... Mateo Chávez...— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026
🇨🇿 0-1 🇲🇽#SomosMéxico #J3 #FWC26
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¡Segundo gol de México!
En el minuto 60, Julián Quiñones anota el segundo tanto en el partido contra Chequia. Tras el momento de euforia, El Vasco Aguirre realiza cambios, salen "El Memote" Martínez y Luis Romo, en sus lugares entran Santi Gimenéz y Vargas.
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Primera tarjeta amarilla
Edson Álvarez, capitán de la escudra mexicana, recibe la primera amonestación del partido contra Chequia. Al mismo tiempo, Chequia realiza sus primeros cambios de jugadores.
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Pausa de hidratación
En el minuto 68 del partido de México vs Chequia se va a pausa de hidratación. La tabla de puntos del Grupo A queda de la siguiente forma:
🇲🇽 México 9
🇿🇦 Sudáfrica 4
🇰🇷 Corea del Sur 3
🇨🇿 Chequia 1
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Giberto Mora sale
En una segunda tanda de cambios, "El Vasco" Aguirre cambia a Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial, por Álvaro Fidalgo. En la zona de calentamiento se ve a Ochoa comenzar a realizar movimientos.
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Primera aparición de Ochoa en el Mundial 2026
Al minuto 78, tras darle un abrazo a "El Vasco" Aguirre, Guillermo "Memo" Ochoa ingresa al arco y sale Raúl "El Tala" Rangel. Por otro lado, Mateo Chávez sale de la cancha e ingresa Jesús Gallardo.
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¡Tercer gol de México!
En el tiempo agregado, Álvaro Fidalgo anota el tercer tanto contra Chequia, este es el récord de puntos para la selección nacional en los encuentros que ha mantenido.
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Fin del partido México vs Chequia
Después de seis minutos del tiempo agregado, México finaliza como líder del Grupo A, tras un partido en el que anotó tres goles contra Chequia. La tabla de puntos termina de la siguiente manera:
🇲🇽 México 9
🇿🇦 Sudáfrica 4
🇰🇷 Corea del Sur 3
🇨🇿 Chequia 1