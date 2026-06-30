México elimina a Ecuador con un 2-0 y avanza al quinto partido del Mundial 2026
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¿A qué hora y por dónde ver el partido de México hoy?
La selección mexicana se encuentra a horas de iniciar el encuentro que le podrá dar el pase a octavos de final. El partido contra Ecuador se transmitirá en Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país. Para seguirlo por internet, también estará disponible en ViX.
México vs Ecuador significa un paso más para el Tri en este Mundial 2026 y lo jugará como local en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, el silbatazo inicial será a las 19:00 horas.
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¿Con qué playera juega hoy la selección mexicana?
Tras el estreno de sus tres colores de este Mundial, la selección mexicana anunció que saldrá a la cancha con el jersey favorito de la afición.
¡Estamos listos ! 🙌🏼— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
El vestidor de hoy en el Estadio Ciudad de México ya nos espera 💚🇲🇽🤩#SomosMéxico pic.twitter.com/tuSP08jrCm
En esta Copa del Mundo, México vistió la playera verde por primera ocasión en el partido inaugural contra Sudáfrica, en el que la selección ganó 2-0.
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Si gana México, ¿contra quién se enfrentaría en octavos?
A pesar de que no se han realizado todos los partidos de esta fase del Mundial 2026, en caso de que México derrote a Ecuador, estos podrían ser los equipos a los que se enfrente: Inglaterra o República Democrática del Congo.
Las selecciones de Inglaterra y República Democrática del Congo disputarán su partido mañana, miércoles 1 de julio, en el Estadio de Atlanta a las 10:00 horas. En este encuentro, Inglaterra aparece como el favorito para clasificar.
Los equipos que ya tienen asegurado su pase a octavos son Marruecos, Paraguay, Canadá, Brasil y Noruega. Si el Tri avanza a esta ronda, estaría jugando el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Azteca.
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Cuadro titular de México vs. Ecuador
La selección mexicana hizo pública su alineación para esta noche, en la que estará de titulares:
Raúl “El Tala” Rangel,
Johan Vásquez
Jorge Sánchez
César “El Cachorro” Montes
Jesús Gallardo
Erik Lira
Luis Romo
Gilberto Mora
Julián Quiñones
Raúl Jiménez
Roberto Alvarado
#Alineación 👊— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
No serán solo once en la cancha, seremos todos. 🙌 ¡VAMOS, JUNTOS! 😎#SomosMéxico pic.twitter.com/pL2vo4mOq8
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¿La lluvia puede afectar el México vs Ecuador?
La lluvia no ha cedido en la Ciudad de México. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la precipitación continúe durante el transcurso de las siguientes horas, a la par de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que distintas intensidades se presentarán por la tarde-noche en diversas alcaldías, entre ellas, la de Coyoacán, donde se ubica el Estadio Azteca.
En caso de que la lluvia o la actividad eléctrica sean más intensas durante el desarrollo del encuentro entre México y Ecuador, la FIFA tendrá que tomar la decisión de pausar o abandonar el partido.
Lee: ¿Cómo será el clima en la CDMX para el partido entre la selección de México vs. Ecuador?
Por ejemplo, si un rayo se detecta a 13 kilómetros de donde se juega, el partido deberá ir a pausa de inmediato y, para reanudar, se deberá tener 30 minutos sin actividad eléctrica en esa misma zona, de acuerdo con la FIFA. Esto sucedió en el encuentro entre Francia e Irak.
Para la lluvia intensa, el árbitro central tendrá la decisión de suspender de forma temporal o definitiva el partido entre ambas selecciones.
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México vs. Ecuador: Partido retrasado
Ante la lluvia y actividad eléctrica, en las pantallas del Estadio Azteca se proyectó un aviso para los asistentes en el que se lee: "El partido se ha retrasado". Hasta el momento no se conoce cuál será la posible hora del silbatazo inicial.
Oficial: el partido entre México y Ecuador está retrasado por tormenta eléctrica en la Ciudad de México 🇲🇽— Alejandro Orellana (@soyalexorellana) July 1, 2026
Los jugadores no han salido a calentar a la cancha del Estadio Ciudad de México. En breve más información …. pic.twitter.com/akUnX7cpiT
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¡Hora oficial del partido México vs. Ecuador!
Ante la lluvia intensa y la actividad eléctrica cercana al Estadio Azteca, la FIFA ha activado el protocolo de seguridad, deteniendo el calentamiento de los jugadores y dando actualizaciones cada 15 minutos sobre las decisiones respecto al inicio del partido.
De acuerdo al anuncio oficial, el partido dará inicio a las 20:00 horas, por lo que el calentamiento de los jugadores será de 19:00 a 19:35 horas.
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¿Qué jugadores de Ecuador entrarán a la cancha?
El 11 titular del equipo ecuatoriano está compuesto por: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo,Nilson Angulo, Enner Valencia y Gonzalo Plata
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¿Qué jugador de México aún no ha jugado?
Carlos Acevedo aún no ha recibido minutos por parte de Javier "El Vasco" Aguirre en esta edición del Mundial 2026, en caso de que el portero ingrese esta noche, todos los convocados mexicanos a esta justa mundialista tendrán participación.
Este hecho convertiría a México en la única selección de esta edición en ocupar a todos sus elementos, por lo que se uniría a las selecciones de Francia en la edición 78, Grecia 94, Túnez en 2018 y Brasil en 2022.
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Arranca partido México vs. Ecuador
Tras una hora de retraso de la hora oficial de inicio, el partido que definirá el pase a octavos de México da el silbato inicial en punto de las 20:00 horas en el Estadio Azteca
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¡Gol de México!
Al minuto 21, Julián Quiñones anota el primer tanto a favor de México, con este resultado México pasaría a octavos de final.
Con este gol, Quiñones se convierte en máximo anotador de la selección mexicana en esta edición, esta es su tercera anotación en lo que va del Mundial 2026.
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Pausa de hidratación
Con un gol a favor de México, el árbitro central inicia los minutos de la pausa de hidratación.
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¡Segundo gol de México!
Raúl Jiménez con una asistencia de Julián Quiñones anota el segundo gol a favor de México al minuto 30.
⏱️ 31’ | ¡Goooooooooooooooool de México! 🔥 Raúl... Raúl... Raúl... ⚽️ Raúl Jiménez marca el segundo. 😎— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026
🇲🇽 2-0 🇪🇨#16vos #FWC26 #SomosMéxico
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Primer tarjeta amarilla
Alan Franco, jugador de Ecuador, recibe la primer tarjeta amarilla en el tiempo agregado.
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Medio tiempo México vs. Ecuador
Se cumple la primera mitad del encuentro de México contra Ecuador con un marcador a favor de la selección mexicana. En caso de que el partido cierre con este resultado, México pasaría a octavos de final en los que se podría enfrentar a Inglaterra o República Democrática del Congo.
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México vs. Ecuador: segundo tiempo
Los últimos 45 minutos del partido de la selección mexicana dan inicios con cambios por parte de Ecuador. El marcador está 2-0 favor del "Tri".
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Pausa de hidratación
Tras varias jugadas a favor de México, los 22 jugadores se van a una pausa de hidratación.
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Tarjeta roja para Ecuador
Piero Hincapié, jugador de Ecuador, es expulsado, tras la revisión del VAR por parte del árbitro central, en donde se corroboró un posible insulto a Santiago Giménez.
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¡México a octavos de final!
Con un marcador 2-0, México hace historia al llegar invicto al quinto partido u octavos de final. Mañana se definirá contra quién jugará si con Inglaterra o República Democrática del Congo a las 10:00 horas.