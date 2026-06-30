México elimina a Ecuador con un 2-0 y avanza al quinto partido del Mundial 2026

La lluvia no ha cedido en la Ciudad de México. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la precipitación continúe durante el transcurso de las siguientes horas, a la par de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que distintas intensidades se presentarán por la tarde-noche en diversas alcaldías, entre ellas, la de Coyoacán, donde se ubica el Estadio Azteca.

En caso de que la lluvia o la actividad eléctrica sean más intensas durante el desarrollo del encuentro entre México y Ecuador, la FIFA tendrá que tomar la decisión de pausar o abandonar el partido.

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Por ejemplo, si un rayo se detecta a 13 kilómetros de donde se juega, el partido deberá ir a pausa de inmediato y, para reanudar, se deberá tener 30 minutos sin actividad eléctrica en esa misma zona, de acuerdo con la FIFA. Esto sucedió en el encuentro entre Francia e Irak.

Para la lluvia intensa, el árbitro central tendrá la decisión de suspender de forma temporal o definitiva el partido entre ambas selecciones.