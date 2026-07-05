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México cae ante Inglaterra y suma 40 años sin cuartos de final

La selección mexicana termina su partido contra Inglaterra y queda fuera del Mundial 2026.
La espera por volver a unos cuartos de final mundialistas se prolongó para la Selección Mexicana.
La espera por volver a unos cuartos de final mundialistas se prolongó para la Selección Mexicana. (Michael Steele/Getty Images)

  1. ¿A qué hora es el partido de México vs. Inglaterra?

    El quinto partido de la selección mexicana, el equipo se enfrentará a Inglaterra para buscar su pase a cuartos de final y se realizará en Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

    El pronóstico del SMN prevé lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante el partido entre México e Inglaterra.
    El pronóstico del SMN prevé lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante el partido entre México e Inglaterra. (Carl Recine/Getty Images)

    Hasta el momento, el silbatazo inicial del partido está programado para las 18:00 horas de este domingo 5 de julio y el encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN. También estará disponible mediante servicios de streaming como ViX.

  2. ¿Con qué playera juega México?

    Al jugar como locales México vestirá la jersey de color verde, así lo anunciaron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. Esta es la tercera ocasión que saldrán con esta playera, en el encuentro contra Sudáfrica estrenaron esta jersey y contra Ecuador también la portaron, en ambos partidos la selección mexicana fue ganadora.

  3. México vs. Inglaterra: Último partido que se hará en territorio mexicano

    Aún si México gana o pierde frente a Inglaterra, este será el último partido que se jugará en los estadios mexicanos: Azteca, Monterrey y Guadalajara. Desde antes de iniciar el Mundial 2026, la FIFA solo otorgó 13 encuentros al país y, a partir de los cuartos de final, todos los encuentros se disputarán en Estados Unidos.

    Aficionados de la Selección Mexicana comienzan a llegar al Ángel de la Independencia y a Paseo de la Reforma, donde fueron instaladas diversas pantallas para seguir la transmisión del partido entre México e Inglaterra.
    El Mundial 2026 se despedirá de México después de casi un mes de actividad en tres ciudades sede. (Camila Ayala Benabib)

  4. La alineación de México vs. Inglaterra

    Este será el cuadro titular de México para enfrentarse contra Inglaterra:

    - Raúl Rangel
    - Jorge Sánchez
    - César Montes
    - Johan Vásquez
    - Jesús Gallardo
    - Erik Lira
    - Luis Romo
    - Gilberto Mora
    - Raul Jiménez
    - Julián Quiñones
    - Roberto Alvarado

  5. ¿Qué jugadores de Inglaterra se enfrentarán a México?

    Este 5 de julio, la alineación de Inglaterra estará conformada por: Jordan Pickford; Nico O´Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke y Harry Kane.

    El equipo de Inglaterra posa para una foto de equipo antes del partido de la Ronda 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Congo DR en el Estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia.
    México quiere hacer historia, pero tendrá en frente a una poderosa selección de Inglaterra. (FOTO: Darrian Traynor/Getty Images)

  6. Cambio de hora para México vs. Inglaterra

    Por la lluvia y tormenta eléctrica, la selección nacional y la FIFA anunciaron que el partido se tendrá que retrasar por lo que el horario oficial de inicio será a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

  7. ¿A quién se enfrentará México si le gana a Inglaterra?

    De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, el ganador de la serie entre México e Inglaterra avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Noruega que venció hoy a Brasil con un marcador 2-1.

  8. ¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra?

    Los encuentros entre México e Inglaterra ya habían sucedido antes y, la selección inglesa acumula seis victorias, mientras que la selección mexicana registra dos triunfos. A esa cuenta se suma un empate.

    El equipo de Inglaterra posa para una foto de equipo antes del partido de la Ronda 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Congo DR en el Estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia.
    México quiere hacer historia, pero tendrá en frente a una poderosa selección de Inglaterra. (FOTO: Darrian Traynor/Getty Images)

    El peor resultado del Tri frente a Inglaterra fue el 10 de mayo de 1961, cuando la selección conocida como de los Tres Leones derrotó a México por 8-0, la goleada más amplia registrada entre ambas selecciones.

  9. Calentamiento de México

    Tras el anuncio del retraso del partido México vs. Inglaterra, ambos equipos ya se encuentran en la cancha del Estadio Azteca realizando el calentamiento previo al encuentro que dará el pase a cuartos de final.

    Por otro lado, en la escudra mexicana podría existir un cambio previo al silbatazo inicial, en el calentamiento se observa a Edson Álvarez, quien podría ingresar por César Montes.

  10. La última vez que Inglaterra se enfrentó a la altura de CDMX

    En 1986, el Estadio Azteca vivió uno de los más importantes del futbol mundial, en cuartos de final Inglaterra contra Argentina se enfrentaron en lo que quedó grabado como "La Mano de Dios" y donde nació el apodo de Barrilete Cósmico de Diego Armando Maradona.

    La selección mexicana se prepara para dar inicio al partido que le podría dar el pase a cuartos de final.
    La selección mexicana se prepara para dar inicio al partido que le podría dar el pase a cuartos de final. (CLAUDIA ROSEL/AFP)

    Esa fue la última ocasión que Inglaterra jugó en la capital de México y tuvo que sobreponerse a la diferencia de altura sobre el nivel del mar entre su país natal. En CDMX la altura es de 2240 metros sobre el nivel de mar, mientras que en Inglaterra es de 55 metros.

  11. Inicia el partido México vs. Inglaterra

    Da inicio el partido México vs. Inglaterra para definir qué equipo llegará a los cuartos de final del Mundial 2026.

  12. Pausa de hidratación

    Al minuto 22, el árbitro central marcó la pausa de hidratación en el primer tiempo del México vs. Inglaterra

  14. Segundo gol Inglaterra

    Por segunda ocasión, los jugadores ingleses anotan un segundo tanto, en menos de cinco minutos.

  15. Quiñones se lleva el primer gol de México

    Tras dos goles seguidos de Inglaterra, Julián Quiñones anota el primer tanto contra el país europeo.

  16. Termina primer tiempo

    Los primeros 45 minutos y 5 agregados terminaron con un gol a favor de México y dos por Inglaterra.

  17. Show de medio tiempo

    Saúl "El Canelo" Álvarez y Jaime Camil presentan a la agrupación mexicana Maná para el medio tiempo del México vs. Inglaterra.

  19. Tarjeta roja a Inglaterra

    Quansah recibe la primera tarjeta roja de Inglaterra, tras una jugada de riesgo contra a Jesús Gallardo.

  20. Penal para Inglaterra

    En una jugada en el área mexicana, el árbitro central marca penal a favor de Inglaterra.

  21. Gol de Inglaterra

    Por penal, Kane anota el tercer tanto a favor de Inglaterra. Tras este gol, la selección mexicana comienza a hacer ajustes a su alineación.

  22. Penal a México

    Raúl Jiménez cobrará un penal a favor de México, es el jugador mexicano que más ha anotado en la liga a europea contra el portero inglés.

  24. Pausa de hidratación

    Tras una tarjeta amarilla a Sánchez, jugador mexicano, el partido se va a la segunda pausa de hidratación.

  25. México queda fuera del Mundial

    Tras 45 minutos y 11 agregados, México fue derrotado 3-2 por Inglaterra en su intento por llegar a cuartos de final.

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Mundial de Futbol 2026

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