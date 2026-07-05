México cae ante Inglaterra y suma 40 años sin cuartos de final

El quinto partido de la selección mexicana, el equipo se enfrentará a Inglaterra para buscar su pase a cuartos de final y se realizará en Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

El pronóstico del SMN prevé lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante el partido entre México e Inglaterra. (Carl Recine/Getty Images)

Hasta el momento, el silbatazo inicial del partido está programado para las 18:00 horas de este domingo 5 de julio y el encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN. También estará disponible mediante servicios de streaming como ViX.