México cae ante Inglaterra y suma 40 años sin cuartos de final
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¿A qué hora es el partido de México vs. Inglaterra?
El quinto partido de la selección mexicana, el equipo se enfrentará a Inglaterra para buscar su pase a cuartos de final y se realizará en Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.
Hasta el momento, el silbatazo inicial del partido está programado para las 18:00 horas de este domingo 5 de julio y el encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de la señal de TUDN. También estará disponible mediante servicios de streaming como ViX.
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¿Con qué playera juega México?
Al jugar como locales México vestirá la jersey de color verde, así lo anunciaron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. Esta es la tercera ocasión que saldrán con esta playera, en el encuentro contra Sudáfrica estrenaron esta jersey y contra Ecuador también la portaron, en ambos partidos la selección mexicana fue ganadora.
Nuestro vestidor, nuestra casa 🏟️ 💚— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026
Estamos listos para dejarlo todo en la cancha, siempre con el apoyo de los nuestros. 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/wgiMDmIwuN
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México vs. Inglaterra: Último partido que se hará en territorio mexicano
Aún si México gana o pierde frente a Inglaterra, este será el último partido que se jugará en los estadios mexicanos: Azteca, Monterrey y Guadalajara. Desde antes de iniciar el Mundial 2026, la FIFA solo otorgó 13 encuentros al país y, a partir de los cuartos de final, todos los encuentros se disputarán en Estados Unidos.
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La alineación de México vs. Inglaterra
Este será el cuadro titular de México para enfrentarse contra Inglaterra:
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Raul Jiménez
- Julián Quiñones
- Roberto Alvarado
¡La #Alineación está lista! ⚔️— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026
Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.
¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT
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¿Qué jugadores de Inglaterra se enfrentarán a México?
Este 5 de julio, la alineación de Inglaterra estará conformada por: Jordan Pickford; Nico O´Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke y Harry Kane.
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Cambio de hora para México vs. Inglaterra
Por la lluvia y tormenta eléctrica, la selección nacional y la FIFA anunciaron que el partido se tendrá que retrasar por lo que el horario oficial de inicio será a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.
⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026
18:05 Inicio de calentamiento
19:00 Inicio de partido
¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1
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¿A quién se enfrentará México si le gana a Inglaterra?
De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, el ganador de la serie entre México e Inglaterra avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Noruega que venció hoy a Brasil con un marcador 2-1.
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¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra?
Los encuentros entre México e Inglaterra ya habían sucedido antes y, la selección inglesa acumula seis victorias, mientras que la selección mexicana registra dos triunfos. A esa cuenta se suma un empate.
El peor resultado del Tri frente a Inglaterra fue el 10 de mayo de 1961, cuando la selección conocida como de los Tres Leones derrotó a México por 8-0, la goleada más amplia registrada entre ambas selecciones.
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Calentamiento de México
Tras el anuncio del retraso del partido México vs. Inglaterra, ambos equipos ya se encuentran en la cancha del Estadio Azteca realizando el calentamiento previo al encuentro que dará el pase a cuartos de final.
Por otro lado, en la escudra mexicana podría existir un cambio previo al silbatazo inicial, en el calentamiento se observa a Edson Álvarez, quien podría ingresar por César Montes.
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La última vez que Inglaterra se enfrentó a la altura de CDMX
En 1986, el Estadio Azteca vivió uno de los más importantes del futbol mundial, en cuartos de final Inglaterra contra Argentina se enfrentaron en lo que quedó grabado como "La Mano de Dios" y donde nació el apodo de Barrilete Cósmico de Diego Armando Maradona.
Esa fue la última ocasión que Inglaterra jugó en la capital de México y tuvo que sobreponerse a la diferencia de altura sobre el nivel del mar entre su país natal. En CDMX la altura es de 2240 metros sobre el nivel de mar, mientras que en Inglaterra es de 55 metros.
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Inicia el partido México vs. Inglaterra
Da inicio el partido México vs. Inglaterra para definir qué equipo llegará a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Pausa de hidratación
Al minuto 22, el árbitro central marcó la pausa de hidratación en el primer tiempo del México vs. Inglaterra
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Gol Inglaterra
Al minuto 37, Inglaterra con anotó un tanto a favor de su equipo.
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Segundo gol Inglaterra
Por segunda ocasión, los jugadores ingleses anotan un segundo tanto, en menos de cinco minutos.
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Quiñones se lleva el primer gol de México
Tras dos goles seguidos de Inglaterra, Julián Quiñones anota el primer tanto contra el país europeo.
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Termina primer tiempo
Los primeros 45 minutos y 5 agregados terminaron con un gol a favor de México y dos por Inglaterra.
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Show de medio tiempo
Saúl "El Canelo" Álvarez y Jaime Camil presentan a la agrupación mexicana Maná para el medio tiempo del México vs. Inglaterra.
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Arranca segundo tiempo
Con marcador 2-1 a favor de Inglaterra, reinicia el partido en el Estadio Azteca.
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Tarjeta roja a Inglaterra
Quansah recibe la primera tarjeta roja de Inglaterra, tras una jugada de riesgo contra a Jesús Gallardo.
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Penal para Inglaterra
En una jugada en el área mexicana, el árbitro central marca penal a favor de Inglaterra.
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Gol de Inglaterra
Por penal, Kane anota el tercer tanto a favor de Inglaterra. Tras este gol, la selección mexicana comienza a hacer ajustes a su alineación.
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Penal a México
Raúl Jiménez cobrará un penal a favor de México, es el jugador mexicano que más ha anotado en la liga a europea contra el portero inglés.
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Raúl Jiménez anota el segundo gol de México
Con un penal, Raúl Jiménez anota el segundo gol del equipo mexicano.
⏱️69' ¡Goooooooooooooool!— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 6, 2026
Raúl Alonso Jiménez anota desde los once pasos y vence a Pickford.
🇲🇽 2-3 🏴#SomosMéxico | #OctavosDeFinal | #R16 | #FIFAWC26 pic.twitter.com/mfUlk8sTX6
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Pausa de hidratación
Tras una tarjeta amarilla a Sánchez, jugador mexicano, el partido se va a la segunda pausa de hidratación.
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México queda fuera del Mundial
Tras 45 minutos y 11 agregados, México fue derrotado 3-2 por Inglaterra en su intento por llegar a cuartos de final.