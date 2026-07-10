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Para qué sirve la "DS" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla

Aunque suele pasar desapercibida en muchas transmisiones automáticas, esta función modifica la forma en que responde el vehículo.
vie 10 julio 2026 02:09 PM
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Dependiendo de la marca, puede aparecer como una posición adicional en la palanca o integrada dentro del selector principal. (Expansión|ChatGPT)

Además de las posiciones tradicionales como P, R, N y D, muchas transmisiones automáticas incorporan una sigla que suele despertar dudas incluso entre conductores con años de experiencia al volante. Dependiendo de la marca, puede aparecer como una posición adicional en la palanca o integrada dentro del selector principal.

Aunque está presente en numerosos modelos, su funcionamiento no siempre es el mismo y suele generar confusión sobre cuándo conviene activarla y qué cambia realmente en el comportamiento del vehículo.

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Qué significa la posición DS y por qué no es igual en todos los autos

La sigla DS suele aparecer en la palanca de cambios o en el selector de algunas transmisiones automáticas. De acuerdo con los manuales de Nissan, significa Drive Sport, una denominación utilizada por varios fabricantes para identificar una configuración adicional dentro de la transmisión automática.

Qué ocurre dentro de la transmisión cuando activas DS

Al seleccionar DS, la transmisión modifica su estrategia de funcionamiento respecto al modo Drive convencional.

El sistema permite una conducción más dinámica al mantener automáticamente relaciones más cortas durante determinadas situaciones de manejo. Como resultado, el motor trabaja durante más tiempo en rangos de revoluciones superiores antes de realizar los cambios de marcha.

SlashGear señala que, en modelos del Grupo Volkswagen, este modo retrasa los cambios ascendentes y mantiene el motor girando a mayores revoluciones. Además, la respuesta al acelerador suele volverse más inmediata.

En algunos Honda y Acura equipados con transmisiones automáticas de diez velocidades, el sistema también está diseñado para interactuar de forma más activa con las paletas de cambio ubicadas detrás del volante, ofreciendo una experiencia de conducción más participativa.

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Cuándo conviene utilizar la posición DS

La DS puede ser útil en situaciones donde se requiere una respuesta más rápida del vehículo.

Algunos ejemplos son:

- Maniobras de rebase en carretera
- Caminos con curvas frecuentes
- Tramos montañosos con ascensos continuos
- Descensos donde se busca aprovechar mejor el freno motor
- Incorporaciones a vías rápidas
- Situaciones donde se necesita acelerar con mayor inmediatez

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La principal desventaja de utilizar DS constantemente

Todo incremento de desempeño tiene un costo.

El uso de DS reduce la economía de combustible respecto al modo Drive tradicional.

Dado que el motor permanece más tiempo a mayores revoluciones, el consumo de gasolina aumenta en comparación con una conducción enfocada en eficiencia.

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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