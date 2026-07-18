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Inglaterra derrota 6-4 a Francia y se queda con el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra dominó el primer tiempo con una ventaja de 4-0, resistió la reacción francesa encabezada por Kylian Mbappé y selló un triunfo de 6-4 para quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026.
sáb 18 julio 2026 05:14 PM
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Lo que parecía una despedida amarga para Deschamps cambió de rostro apenas iniciado el complemento. (CHANDAN KHANNA/AFP )

El penúltimo partido del Mundial 2026 terminó siendo mucho más que el tradicional duelo por el tercer lugar. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un encuentro que pasó de parecer una goleada sin historia a convertirse en una segunda mitad de alta intensidad, marcada por el último partido de Didier Deschamps al frente de la selección francesa y por la carrera de Kylian Mbappé por escribir un nuevo capítulo en la historia de las Copas del Mundo.

Durante décadas, el tercer puesto ha cargado con el estigma de ser el partido que pocos recuerdan. La atención suele concentrarse en la final y en el campeón, mientras que el vencedor de este encuentro queda relegado a una nota al margen. Sin embargo, el duelo disputado este sábado reunió suficientes elementos para escapar de esa lógica.

Era la despedida de Deschamps después de una etapa que incluyó el título mundial en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. También era la última oportunidad de Mbappé para ampliar su cuenta goleadora antes de la final del domingo, en la que Lionel Messi aún tendrá la posibilidad de responder en la disputa por el récord histórico de anotaciones en Copas del Mundo.

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La historia comenzó a escribirse apenas al minuto tres. Declan Rice abrió el marcador para Inglaterra y marcó el tono de un primer tiempo en el que los ingleses dominaron de principio a fin ante una Francia desconectada, incapaz de reaccionar y vulnerable en defensa.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate encontró espacios con facilidad y castigó cada desajuste francés. Antes del descanso ya había construido una ventaja de 4-0, aprovechando una actuación errática del guardameta francés y una defensa que nunca logró contener la presión inglesa.

Lo que parecía una despedida amarga para Deschamps cambió de rostro apenas iniciado el complemento.

Mbappé descontó apenas dos minutos después de la reanudación y dio inicio a una reacción que devolvió vida al encuentro. Francia encontró mayor profundidad, adelantó líneas y comenzó a generar el volumen ofensivo que había estado ausente durante la primera mitad.

Llegó un segundo gol francés y, posteriormente, un nuevo tanto de Mbappé para acercar a su equipo. Michael Olise y el propio delantero del Real Madrid generaron varias oportunidades que alimentaron la ilusión de una remontada, mientras Inglaterra respondía con modificaciones para contener el impulso rival.

Mbappé mantiene viva la pelea por el récord

Con 27 años, Mbappé alcanzó los 10 goles en el Mundial de 2026 y elevó a 22 su cuenta histórica en Copas del Mundo, superando provisionalmente a Lionel Messi. El argentino, sin embargo, todavía disputará la final y tendrá la posibilidad de recuperar el liderato goleador histórico del torneo, además de fortalecer su candidatura al Balón de Oro.

Cuando Francia parecía acercarse peligrosamente en el marcador, el encuentro volvió a inclinarse.

Al minuto 85, el árbitro señaló un penal a favor de Inglaterra. Bukayo Saka anotó el tanto para ampliar nuevamente la ventaja inglesa.

El intercambio de goles convirtió el encuentro en uno de los más espectaculares del torneo y superó el registro del Alemania-Curazao, otro de los partidos con mayor producción ofensiva del Mundial.

Francia todavía encontró un descuento en el tiempo agregado por conducto de Ousmane Dembélé, pero la última palabra volvió a ser inglesa. Jude Bellingham aprovechó los espacios que dejó el conjunto francés en busca de un milagro para marcar el sexto gol de Inglaterra y sellar el 6-4 definitivo, asegurando el tercer lugar para los británicos.

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