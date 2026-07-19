España derrota 1-0 a Argentina y se corona campeón del Mundial 2026

El Estadio Nueva York, ubicado en la zona de East Rutherford, Nueva Jersey, recibe por primera ocasión una final mundialista.

En este inmueble, en 2016, Leonel Messi, capitán de Argentina, perdió la final de la Copa América Centenario frente a Chile. Esta derrota provocó que el delantero argentino se retirara temporalmente.

Con capacidad para recibir a más de 80,000 aficionados fue construido para ser la casa de los Jets y los Giants de Nueva York, de la NFL, sin embargo, con los años se ha convertido en una de las sedes deportivas más importantes de Estados Unidos y ha sido escenario de diversos artistas como Taylor Swift, Coldplay, BTS, entre otros.