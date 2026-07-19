España derrota 1-0 a Argentina y se corona campeón del Mundial 2026
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¿A qué hora es la final del Mundial 2026 y dónde ver el partido en TV abierta?
Este domingo 19 de junio a las 13:00 horas (centro de México), la final del Mundial definirá al nuevo campeón entre España, con su nueva promesa Lamine Yamal, frente a Argentina con Leonel Messi en su última Copa del Mundo.
El partido se llevará a cabo en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Para disfrutar del partido se podrá ver a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, además de la plataforma ViX Premium.
One last time... 📺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8wBO0yTr3q— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
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¿En qué estadio se jugará la final del Mundial?
El Estadio Nueva York, ubicado en la zona de East Rutherford, Nueva Jersey, recibe por primera ocasión una final mundialista.
En este inmueble, en 2016, Leonel Messi, capitán de Argentina, perdió la final de la Copa América Centenario frente a Chile. Esta derrota provocó que el delantero argentino se retirara temporalmente.
Con capacidad para recibir a más de 80,000 aficionados fue construido para ser la casa de los Jets y los Giants de Nueva York, de la NFL, sin embargo, con los años se ha convertido en una de las sedes deportivas más importantes de Estados Unidos y ha sido escenario de diversos artistas como Taylor Swift, Coldplay, BTS, entre otros.
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Los millones de dólares que dará la FIFA al campeón del Mundial 2026
Jugar el Mundial significa un gran esfuerzo físico para cada una de las selecciones que participan, por lo cual la FIFA destina sumas millonarias para reconocer el esfuerzo.
Más allá de la Copa del Mundo hecha de oro de 18 quilates, el Consejo de la FIFA determinó en diciembre de 2025 los siguientes premios:
- Campeón: 50 millones de dólares
- Subcampeón: 33 millones de dólares
- Tercer lugar: 29 millones de dólares
- Cuarto lugar: 27 millones de dólares
En total, destinaron 655 millones de dólares de premios a los participantes del certamen, lo que supone un aumento del 50% en comparación con la edición previa. Esto pone al Mundial 2026 como una de las mejores pagadas en su historia.
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Alineación de España
La selección española dio a conocer los primeros 11 jugadores que saldrán a la cancha para esta final del Mundial 2026:
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Cubarsí
- Laporte
- Cucurella
- Rodri
- Fabián
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Baena
- Oyarzabal
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl
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¿Quién jugará por Argentina?
Con su característica playera azul, el Albiceleste tendrá en su 11 titular a Emiliano "Dibu" Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández, Nico González, Messi y Julián Álvarez.
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
🇦🇷 Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo 🌎
¡Vamos nosotros! 🩵🤍 pic.twitter.com/dNqPPXZWBC
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La Copa Mundial regresará a Suiza
El campeón celebrará con el trofeo original durante la ceremonia de premiación, pero posteriormente la pieza volverá a su vitrina en el Museo de la FIFA en Zúrich, Suiza.
Esto ocurre porque el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA siempre es propiedad de la FIFA. Desde 1970, cuando sustituyó a la Copa Jules Rimet, ningún país puede conservar el original, sin importar cuántas veces gane el torneo. El país que conservó la Copa Jules Rimet fue Brasil que en 1970 se coronó por tercera vez como campeón mundial.
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Como en la NFL, darán anillos en la final del Mundial 2026
La FIFA anunció que por primera vez entregará 30 anillos personalizados a los integrantes del equipo que resulte ganador de la final entre España y Argentina.
En total, la FIFA fabricó 2026 piezas, de las cuales 30 se entregarán a los jugadores campeones del mundo, mientras que las 1996 piezas restantes se pondrán a la venta al público como un producto oficial del certamen.
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Arranca la final del Mundial 2026
A las 13 horas, el árbitro central da el silbatazo inicial al encuentro que definirá al nuevo campeón del Mundo por los siguientes cuatros años.
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Pausa de hidratación
Al minuto 24, se marca la primera pausa de hidratación del encuentro.
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Primera tarjeta amarilla
Se marca la primer tarjeta amarilla del encuentro a Lisandro Martínez de Argentina.
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Lisandro Martínez sale lesionado
Tras recibir una tarjeta amarilla, Martínez sale de la cancha donde se juega la final del Mundial 2026, su cambio es Otamendi.
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Medio tiempo
Tras 4 minutos agregados, el encuentro de la final del Mundial llega al medio tiempo sin ningún gol anotado por parte de los equipos.
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Inicia show de medio tiempo
Justin Bieber, Madonna, Shakira, Muppets, BTS y Burna Boy son los protagonizan el primer tiempo realizado en una final del Mundial, este tipo de shows son característicos del Super Bowl.
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Silbatazo del segundo tiempo
Da inicio a los últimos 45 minutos de la final del Mundial 2026 en el que se enfrentan España y Argentina.
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Tarjeta amarilla
Segunda tarjeta amarilla a Argentina, en esta ocasión fue para Paredes quien empujó a Rodri frente al árbitro central.
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Pausa hidratación
Segunda pausa de hidratación en la final del Mundial 2026.
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Expulsan a Enzo Fernández
Por segunda tarjeta amarilla, el jugador argentino queda fuera de la cancha y el Albiceleste continuará con 10 jugadores para esta final del Mundial 2026.
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Terminan los 90 minutos
Sin ninguna anotación, con un jugador expulsado de Argentina y un tiro libre cobrado de Lamine Yamal, terminan los 90 minutos de la final del Mundial 2026.
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Gol de España queda anulado
Al minuto 95 y tras una revisión a la jugada, Williams anotó el primer gol de España y del partido de la final del Mundial 2026. Sin embargo, quedó anulado por una falta previa cometida por un jugador español.
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Termina primer tiempo extra
Al minuto 105, el partido de la final de la Copa Mundial 2026 termina sin ninguna anotación.
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¡Gol de España!
En el segundo tiempo extra, España anota su primer tanto en la final del Mundial 2026.
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Tarjeta amarilla
Mac Allister recibe la tercera tarjeta amarilla de Argentina en el encuentro.
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¡España campeón del Mundo!
A más de una década, España queda como campeón del Mundial 2026.