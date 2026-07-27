El IMSS reforzará su presencia territorial con 21 nuevos hospitales

Entre los proyectos destacan los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Santa Catarina, Nuevo León; Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Guadalupe, Zacatecas, que incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología.

El funcionario agregó que las nuevas unidades contarán con servicios que históricamente no estaban disponibles, entre ellos quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para tratamiento de cáncer.

Zonas beneficiadas en el país

Robledo señaló que los nuevos hospitales incrementarán la capacidad de atención en otras entidades como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Colima y Michoacán.

Por ejemplo, el Hospital General de Zona (HGZ) de Guanajuato atenderá a más de 245,000 derechohabientes con 120 camas y 23 especialidades; mientras que el de Navojoa, Sonora, se construye en beneficio de 87,000 usuarios, tendrá 164 camas y 29 especialidades.

También, el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, dará servicio a más de 130,000 personas con 298 camas y 36 especialidades; el HGR de Ensenada, Baja California, en su segunda etapa contará con un total de 247 camas y 42 especialidades para más de 127,000 derechohabientes; y la obra del HGZ de Ticul, Yucatán, beneficiará a más de 34,000 usuarios con 94 camas y 15 especialidades.

Por su parte, el HGZ San Luis Río Colorado, en Sonora, beneficiará a 134,000 usuarios, con 345 camas y 27 especialidades, y el HGZ de Zitácuaro, Michoacán, atenderá a más de 102,000 derechohabientes con 146 camas y 20 especialidades.

También, el HGZ Santa Catarina, Nuevo León, tendrá una población beneficiada de más de 299,000 personas, al contar con 553 camas y 39 especialidades, en tanto que el HGR de Oaxaca dará servicio a 238,000 personas, con 530 camas y 32 especialidades, y el HGR Villas del Pedregal, Michoacán, atenderá a más de 266,000 personas, con 404 camas y 54 especialidades.

De esa manera, el director general del IMSS concluyó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción de ocho hospitales, lo que ha permitido acelerar los trabajos y garantizar estándares de calidad y eficiencia.

