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Guanajuato conquista al turismo de alta gama

Este verano, la variedad de propuestas de este destino atrae a un perfil de visitantes que priorizan la excelencia y calidad en el servicio, así como el carácter único y la esencia local.
lun 03 agosto 2026 03:33 PM
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Presentado por: Gobierno de Guanajuato
Turismo de alta gama en Guanajuato
Guanajuato reafirma su liderazgo en este sector a través de sus ciudades patrimonio, viñedos, haciendas y hoteles boutique que atraen la atención de los viajeros contemporáneos. (Cortesía)

Ante la evolución del turismo de lujo, Guanajuato se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos de México.

Sus hoteles boutique, haciendas históricas, viñedos, spas y rooftops, sumados a la cocina de autor y las experiencias personalizadas, hacen que el estado destaque entre los favoritos para escapadas de alta gama.

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Ejemplo de ello es su tradición vitivinícola, pues los vinos producidos en Guanajuato encuentran el maridaje ideal con ingredientes de la región. A ello se suma una creciente oferta de rooftops, bares de autor y restaurantes reconocidos por su creatividad culinaria.

Del mismo modo, la arquitectura colonial y la oferta cultural de San Miguel de Allende y Guanajuato Capital se convierten en el escenario perfecto para quienes buscan un viaje inolvidable.

Este enfoque también se refleja en la hospitalidad, pues recintos como antiguas casonas y residencias han sido cuidadosamente restaurados para ofrecer una fusión entre la riqueza del pasado y la sofisticación actual.

Todo ello responde a la tendencia de que los turistas priorizan la conexión real y el bienestar integral, con tratamientos holísticos, retiros de descanso y actividades al aire libre que permiten reconectar con la naturaleza.

Sin duda, Guanajuato ha sabido interpretar este cambio en una propuesta con identidad propia, capaz de generar un impacto duradero en la economía turística del estado.

Como resultado, el nuevo lujo trasciende el servicio impecable y se vive con los cinco sentidos. Ya sea al recorrer una ciudad patrimonio al amanecer, disfrutar una cena entre los viñedos, contemplar el atardecer desde una terraza con vista al Bajío, en cada rincón un equilibrio perfecto entre historia y autenticidad.

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Guanajuato Industria del turismo

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