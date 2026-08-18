ExxonMobil lidera la conversación sobre innovación y lubricación avanzada

Al respecto, Rubén Baca, gerente de Servicios de Ingeniería de Campo para México y Centroamérica de ExxonMobil, destacó que la iniciativa busca colaborar de cerca con los perfiles de dirección, operaciones, mantenimiento y compras en las principales regiones del país.

“Traducimos la evidencia técnica y nuestra experiencia de campo para mostrar cómo una estrategia de lubricación impacta directamente en los indicadores de negocio”, afirmó el directivo.

Un aliado estratégico de la industria

A través de Mobil Talks, ExxonMobil busca potenciar el salto hacia esquemas de mantenimiento predictivo basados en tecnología y datos, consolidando un canal de comunicación directo donde se generan oportunidades de negocio.

Para ello, el ciclo de charlas cuenta con el respaldo de un ecosistema de herramientas de vanguardia y soluciones de alta ingeniería, entre las que destacan:

- El programa global Mobil Lubricant Analysis (MLA), recientemente reubicado en México para una mayor agilidad.

- Un portafolio que incluye a la serie de aceites hidráulicos Mobil DTE™ 10 Excel, que incrementa la eficiencia de las bombas hasta en un 6%, para un menor consumo de energía.

- Una gama completa de grasas Mobil™, que ofrecen un desempeño balanceado y una protección prolongada de los activos críticos.

Los pilares de la iniciativa son la estabilidad, la confiabilidad de los equipos y la rentabilidad, demostrando que ExxonMobil es un aliado estratégico de sus clientes. (Cortesía)

"La manufactura enfrenta el reto constante de operar con mayor precisión y eficiencia. En ExxonMobil, entendemos que este desafío combina productos de alta calidad con un profundo conocimiento técnico y un acompañamiento especializado", afirmó el ejecutivo.

Tras el inicio en Monterrey, está contemplado que el programa se replique, durante 2026, en otros centros industriales, con Querétaro como el siguiente destino confirmado. Así, Mobil Talks reafirma el liderazgo de ExxonMobil como el referente en productividad y eficiencia energética.