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El Doctor Mau promueve la divulgación médica ética y accesible

El médico Mauricio González, mejor conocido como Doctor Mau, afirmó que la información veraz es el único camino para erradicar la desinformación en salud, por ejemplo, en temas de nutrición.
jue 27 agosto 2026 12:57 PM
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Presentado por: Grupo Lala
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Antes de considerar las recomendaciones sobre salud en redes sociales, es fundamental corroborar la experiencia profesional de los médicos, para saber si la información es fidedigna. (Cortesía)

En un entorno saturado de consejos, mitos y recomendaciones que compiten por la atención, Dr. Mau (Mauricio Gonzalez), plantea que el verdadero reto no es acceder a más información, sino contar con evidencia para tomar mejores decisiones alimentarias.

Nunca había existido tanta información sobre qué comer, qué evitar o cuál es la mejor forma de cuidar la salud; sin embargo, una mayor cantidad de contenidos no necesariamente se traduce en mayor bienestar. En redes sociales, las recomendaciones médicas conviven con mitos, soluciones inmediatas y mensajes contradictorios que pueden dificultar, incluso, las decisiones más cotidianas.

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Para Mauricio González, mejor conocido como Doctor Mau, el desafío está en hacer que la evidencia científica sea comprensible y, sobre todo, útil. Desde hace 11 años, comparte contenido educativo en redes sociales para ayudar a prevenir padecimientos como diabetes, hipertensión y cardiopatías entre la población mexicana.

Su interés por la divulgación nació desde la práctica médica. Se especializó en Medicina Interna y Medicina de Emergencias, motivado por la alta demanda de pacientes y la necesidad de responder con agilidad ante situaciones críticas. En ese contexto entendió que explicar con claridad también puede ayudar a las personas a actuar antes de que un problema de salud se convierta en una emergencia.

“Mi mensaje de nutrición es que no tiene que ser tan difícil alimentarse bien. Si hacemos algunos cambios puntuales, no tan drásticos, pero constantes, podemos lograr más cosas”.
Doctor Mau.
(Obligatorio)

Para González, tomar mejores decisiones no implica perseguir una alimentación perfecta ni realizar cambios extremos. Una sugerencia, es tener una dieta rica en proteínas de alta calidad como pescado, huevo, pollo, lácteos, grasas saludables, frutas, verduras y cereales integrales, las cuales tienen un enorme potencial para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

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Dentro de este patrón, destaca la importancia de consumir lácteos como leche y yogurt durante todas las etapas de la vida. La leche es una fuente concentrada de calcio y vitamina D, aportando nutrimentos críticos para la salud ósea, mientras que el yogurt puede contribuir a la salud intestinal.

Otro ejemplo es la hipertensión, uno de los principales factores de riesgo detrás de infartos, embolias y fallas cardiacas. Para prevenirla y controlarla, el médico menciona alternativas como la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), centrada en el consumo de verduras, frutas y granos integrales.

Pero ningún modelo de alimentación funciona de manera aislada. González aclara que debe acompañarse de otros hábitos, como dejar de fumar y realizar ejercicio de fuerza. También recuerda que las necesidades cambian de acuerdo con la edad, el género y las actividades de cada persona, por lo que recomienda consultar a profesionales de la nutrición capaces de desarrollar un esquema específico de alimentación saludable.

Esta mirada sobre el bienestar también lo llevó a certificarse en Medicina de Obesidad, consciente de que diversas enfermedades crónico-degenerativas derivan del exceso de grasa abdominal y de que la alimentación es esencial para prevenirlas.

Su trabajo con personas que viven con esta condición busca ir más allá de los indicadores médicos. Para González, acompañarlas también significa brindarles un espacio seguro, humano y libre de prejuicios.

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“Ofrecerles cuidados médicos no solamente les va a devolver su autoestima y su salud metabólica, sino que les va a quitar la idea de que esa condición es su culpa”, explica González, quien también realiza la subespecialidad en Endocrinología en el Metropolitan Hospital de Nueva York.

La misma necesidad de combatir prejuicios y desinformación atraviesa su trabajo en redes sociales. En su artículo “Content is Life: The Power of Social Media to Improve Health among Latinos”, destacó que estas plataformas pueden ser una herramienta poderosa para motivar la actividad física y mejorar la nutrición de los latinos en Estados Unidos, además de contribuir a superar barreras como la desinformación en vacunación y revisiones médicas.

Su labor lo ha convertido en un referente de habla hispana en comunicación médica y le valió el premio Hispanic Star en 2021. También es cofundador de Médicos al Frente (MAF), un evento creado para capacitar a profesionales de la salud integrando medicina, tecnología, comunicación y liderazgo.

Como embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, su impacto también alcanza a las nuevas generaciones. Este trabajo le ha valido el reconocimiento de organizaciones internacionales y alianzas con instituciones académicas, empresas y plataformas para promover contenido ético y responsable.

En este escenario, la responsabilidad no recae únicamente en quienes buscan información. Las empresas de alimentos también influyen en la conversación a través de los datos que difunden y los creadores con quienes deciden relacionarse.

En sus palabras: “la manera más poderosa en la que pueden ayudar a mejorar la salud de la población es aliarse con verdaderos profesionales”.

Frente al exceso de información, la propuesta del Doctor Mau no consiste en sumar más reglas, sino en devolver la evidencia al centro de las decisiones alimentarias. Porque cuidar la salud no debería depender del consejo más popular, sino de información confiable que cada persona pueda entender y llevar a su vida cotidiana. Por todo esto, Dr. Mau informa.

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