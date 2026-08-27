El Doctor Mau promueve la divulgación médica ética y accesible

“Ofrecerles cuidados médicos no solamente les va a devolver su autoestima y su salud metabólica, sino que les va a quitar la idea de que esa condición es su culpa”, explica González, quien también realiza la subespecialidad en Endocrinología en el Metropolitan Hospital de Nueva York.

La misma necesidad de combatir prejuicios y desinformación atraviesa su trabajo en redes sociales. En su artículo “Content is Life: The Power of Social Media to Improve Health among Latinos”, destacó que estas plataformas pueden ser una herramienta poderosa para motivar la actividad física y mejorar la nutrición de los latinos en Estados Unidos, además de contribuir a superar barreras como la desinformación en vacunación y revisiones médicas.

Su labor lo ha convertido en un referente de habla hispana en comunicación médica y le valió el premio Hispanic Star en 2021. También es cofundador de Médicos al Frente (MAF), un evento creado para capacitar a profesionales de la salud integrando medicina, tecnología, comunicación y liderazgo.

Como embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, su impacto también alcanza a las nuevas generaciones. Este trabajo le ha valido el reconocimiento de organizaciones internacionales y alianzas con instituciones académicas, empresas y plataformas para promover contenido ético y responsable.

En este escenario, la responsabilidad no recae únicamente en quienes buscan información. Las empresas de alimentos también influyen en la conversación a través de los datos que difunden y los creadores con quienes deciden relacionarse.

En sus palabras: “la manera más poderosa en la que pueden ayudar a mejorar la salud de la población es aliarse con verdaderos profesionales”.

Frente al exceso de información, la propuesta del Doctor Mau no consiste en sumar más reglas, sino en devolver la evidencia al centro de las decisiones alimentarias. Porque cuidar la salud no debería depender del consejo más popular, sino de información confiable que cada persona pueda entender y llevar a su vida cotidiana. Por todo esto, Dr. Mau informa.

