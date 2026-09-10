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Óscar Mario Beteta murió. ¿por qué falleció el periodista y referente de la radio mexicana a los 70 años?

La familia del periodista confirmó su fallecimiento y destacó un legado de más de 30 años dedicado a la radio y al periodismo.
jue 10 septiembre 2026 07:58 AM
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Óscar Mario Beteta en su última transmisión con el Heraldo Radio.
Antes de dedicarse de lleno a los medios, trabajó en el sector financiero como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones como Comermex, Banamex y Serfín. (Facebook: Oscar Mario Beteta)

El periodista y conductor Óscar Mario Beteta falleció este miércoles 9 de septiembre a los 70 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante una publicación en su perfil oficial de Facebook, donde agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas tras su fallecimiento.

Beteta fue durante décadas una de las voces reconocidas de la radio mexicana y mantuvo una trayectoria de más de 30 años en el periodismo.

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¿De qué murió Óscar Mario Beteta?

El periodista Salvador García Soto reportó que Óscar Mario Beteta murió a causa de cáncer mientras se encontraba internado en el Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México.

Una carrera de más de 30 años

Beteta fue periodista, economista y conductor de radio. Su formación comenzó en el ámbito económico, donde estudió Economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente realizó estudios especializados en periodismo y relaciones públicas, además de una maestría en Finanzas e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra.

Antes de dedicarse de lleno a los medios, trabajó en el sector financiero como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones como Comermex, Banamex y Serfín. Esa experiencia marcó su perfil como comunicador y tuvo especial presencia en sus análisis políticos y financieros.

Su acercamiento a la radio y la televisión ocurrió desde joven. Durante esa etapa participó en distintos espacios y llegó a conducir un noticiero bursátil, una especialidad que se convirtió en uno de los rasgos de su carrera periodística.

Su etapa en Radio Fórmula marcó su trayectoria

Uno de los capítulos más importantes de su carrera ocurrió en Grupo Fórmula, donde condujo durante tres décadas el programa En los Tiempos de la Radio.

El espacio comenzó en 1994 y permaneció al aire hasta febrero de 2024. Durante ese periodo, Beteta entrevistó a políticos, empresarios y personalidades de México y otros países, mientras consolidaba su presencia dentro de la radio informativa nacional.

Cuando se despidió de Grupo Fórmula, el 2 de febrero de 2024, explicó que cerraba un ciclo después de 30 años y casi 8 mil emisiones. Su programa tenía una duración de cuatro horas y media y llegó a colocarse entre los tres espacios radiofónicos con mayor audiencia en México.

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La salida de Radio Fórmula no significó el retiro del periodista. En febrero de 2024 se incorporó a El Heraldo Media Group, donde condujo El Heraldo de la Tarde, espacio dedicado a la información y el análisis.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Óscar Mario Beteta?

La familia invitó a sus seguidores a acompañarlos en la despedida del periodista este jueves 10 de septiembre a las 11:00 horas, en las instalaciones de Gayosso de las Lomas.

Posteriormente, la misa comenzará a las 13:00 horas en la misma localidad. De esta manera, familiares, amigos, colegas y seguidores podrán acudir a los servicios programados para despedir al periodista.

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