¿Qué hacer con tu perro o gato durante un sismo? Estas acciones pueden evitar que se pierda o lastime

¿Cómo preparar a mi mascota antes de un sismo?

De acuerdo con la Policía de la Ciudad de México, es necesario incluir a las mascotas dentro de los planes familiares de Protección Civil, para que en caso de que sea necesario, todos los integrantes del hogar sepan cómo actuar.

Antes del sismo o simulacro , puedes seguir estas recomendaciones:

- Brinda una medida de identificación a tu perro o gato: proporciona una placa con el nombre de tu perro o gato y añade datos de contacto como domicilio o número telefónico.

- Acostumbra a la mascota a la transportadora: utiliza premios o alimento para que tu compañero identifique este dispositivo como un lugar seguro y no pierdas tiempo al tratar de resguardarlo.

- Ten a la mano la transportadora: recuerda que cuando empieza a sonar la alerta sísmica, tienes tiempo limitado para evacuar antes de que comience el movimiento, por lo que es necesario que la transportadora se encuentre en un lugar accesible y lista para cuando se requiera.

- Incluye accesorios y alimentos en tu mochila de vida: recuerda guardar alimento, agua embotellada, recipientes y juguetes en la mochila de emergencia para que estén listos en caso de que sea necesario.

- Identifica escondites: es normal que al sentirse en peligro, busquen algunos escondites o rincones que les hagan sentir seguros.

Los simulacros, como el que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre, pueden ser una buena prueba para medir tiempos y analizar la estrategia familiar de protección civil.