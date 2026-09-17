¿Qué hacer con tu perro o gato durante un sismo? Estas acciones pueden evitar que se pierda o lastime

Gran parte del territorio nacional es propenso a percibir y sufrir los estragos de un sismo, por lo que es de vital importancia contar con una adecuada cultura de prevención.
Como parte de ella, es necesario saber cómo actuar y proteger a cada miembro de la familia, incluidas las mascotas, que forman parte de los hogares de millones de personas y que tienen derecho a ser resguardados y protegidos durante una emergencia de este tipo.
Publicidad
¿Cómo preparar a mi mascota antes de un sismo?
De acuerdo con la Policía de la Ciudad de México, es necesario incluir a las mascotas dentro de los planes familiares de Protección Civil, para que en caso de que sea necesario, todos los integrantes del hogar sepan cómo actuar.
Antes del sismo o simulacro, puedes seguir estas recomendaciones:
- Brinda una medida de identificación a tu perro o gato: proporciona una placa con el nombre de tu perro o gato y añade datos de contacto como domicilio o número telefónico.
- Acostumbra a la mascota a la transportadora: utiliza premios o alimento para que tu compañero identifique este dispositivo como un lugar seguro y no pierdas tiempo al tratar de resguardarlo.
- Ten a la mano la transportadora: recuerda que cuando empieza a sonar la alerta sísmica, tienes tiempo limitado para evacuar antes de que comience el movimiento, por lo que es necesario que la transportadora se encuentre en un lugar accesible y lista para cuando se requiera.
- Incluye accesorios y alimentos en tu mochila de vida: recuerda guardar alimento, agua embotellada, recipientes y juguetes en la mochila de emergencia para que estén listos en caso de que sea necesario.
- Identifica escondites: es normal que al sentirse en peligro, busquen algunos escondites o rincones que les hagan sentir seguros.
Los simulacros, como el que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre, pueden ser una buena prueba para medir tiempos y analizar la estrategia familiar de protección civil.
Publicidad
¿Qué hacer con mi perro o gato durante el sismo?
Por instinto, tanto perros como gatos buscarán correr o lugares dónde esconderse durante un sismo, es importante seguir estas recomendaciones:
- No lo persigas: si por instinto busca su escondite, no lo sigas, pues te puede morder o rasguñar, o incluso tú podrías lastimarlo.
- En el caso particular de los perros, ten la correa a la mano para evacuar lo antes posible.
- Déjalo refugiarse: si ya se escondió, déjalo permanecer en el lugar donde se siente tranquilo.
- Cierra salidas: asegúrate de cerrar puertas o ventanas para evitar que escape.
- Si se trata de un animal mediano o grande, evita cargarlo, ya que el movimiento del suelo puede provocar caídas.
- Nunca los ates a objetos fijos: amarrarlos a árboles o postes puede resultar sumamente peligroso durante una emergencia de este tipo.
Después del sismo
- Si pasó el sismo y tu mascota se quedó escondida, búscala con una voz suave y espera a que salga por su propia cuenta.
- Una vez que esté contigo, revisa sus patitas: verifica que sus almohadillas no tengan cortadas o restos de vidrio.
- Evita contacto con otros animales: durante un sismo, perros y gatos suelen ponerse muy nerviosos, por lo que es normal que el estrés desencadene en peleas.
México
Suena la alerta sísmica y vas manejando: estos errores pueden ponerte en mayor riesgo
Publicidad
¿Qué debe contener la mochila de vida para mi mascota?
La mochila de vida para mascotas debe contener suministros básicos para cubrir las necesidades de un perro o gato durante al menos las primeras 72 horas después de la emergencia. Estos son los elementos indispensables:
- Agua embotellada: es importante que cada persona conozca el consumo de agua de cada mascota y a partir de ahí, procurar cargar con lo mínimo para tres días.
- Comida: carga con croquetas, sobre o latas abre-fácil suficientes para tres días.
- Recipientes portátiles: usa recipientes plegables o de plástico para poder servir alimento y agua para tu compañero peludo.
- Premios o snacks: serán útiles para liberar la tensión de la mascota.
- Cartilla de vacunación: es importante que el documento esté actualizado con los datos médicos y de vacunas más recientes.
- Fotografía reciente: en caso de extravío, ayudará a localizarla. Puedes guardar una también en tu teléfono.
- Botiquín veterinario: gasas, vendas, antiséptico, guantes y suero. Si tu mascota requiere un medicamento, agrega dosis para emergencia.
- Bolsas para desechos: para recoger sus residuos.
- Toallitas húmedas: para el aseo diario.
- Manta o prenda: una manta o playera con el olor del propietario para disminuir el estrés y le ayude a descansar.