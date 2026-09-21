La tecnología prepara a las organizaciones para el futuro

¿Por qué trascender? Porque solo las organizaciones que dejan huella son capaces de convertir la incertidumbre en oportunidades para innovar y generar nuevo valor.



En este encuentro clave de management, organizado por WOBI (World of Business Ideas), empresas de diversas industrias y ejecutivos se darán cita los días 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con el objetivo de superar sus límites y construir un mejor futuro.



Participarán líderes y especialistas de renombre internacional, como el cineasta Francis Ford Coppola; Carl Lewis, uno de los máximos atletas olímpicos, y Renée Mauborgne, miembro del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) y coautora de Blue Ocean Strategy.



En World Business Forum en México también estarán en el programa: Rita McGrath, experta en estrategia y profesora de Columbia Business School; Greg Hoffman, ex Chief Marketing Officer de Nike; Nathalie Nahai, experta internacional en tecnología, marketing y psicología; David Rowan, editor fundador de Wired y Terry Gutiérrez, directora global de Retail y CPG en Growth Protocol.

Estos conferencistas compartirán sus perspectivas sobre liderazgo, estrategia, innovación, creatividad, inteligencia artificial, con la finalidad de aportar ideas que promuevan el crecimiento de las organizaciones.