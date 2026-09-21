La tecnología prepara a las organizaciones para el futuro

En el entorno empresarial, un factor importante para el desarrollo era la resiliencia. Hoy es “trascender”, precisamente el concepto en el que estará centrado el World Business Forum México en su vigésimo quinta edición.
¿Por qué trascender? Porque solo las organizaciones que dejan huella son capaces de convertir la incertidumbre en oportunidades para innovar y generar nuevo valor.
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¿Por qué trascender? Porque solo las organizaciones que dejan huella son capaces de convertir la incertidumbre en oportunidades para innovar y generar nuevo valor.
En este encuentro clave de management, organizado por WOBI (World of Business Ideas), empresas de diversas industrias y ejecutivos se darán cita los días 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, con el objetivo de superar sus límites y construir un mejor futuro.
Participarán líderes y especialistas de renombre internacional, como el cineasta Francis Ford Coppola; Carl Lewis, uno de los máximos atletas olímpicos, y Renée Mauborgne, miembro del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) y coautora de Blue Ocean Strategy.
En World Business Forum en México también estarán en el programa: Rita McGrath, experta en estrategia y profesora de Columbia Business School; Greg Hoffman, ex Chief Marketing Officer de Nike; Nathalie Nahai, experta internacional en tecnología, marketing y psicología; David Rowan, editor fundador de Wired y Terry Gutiérrez, directora global de Retail y CPG en Growth Protocol.
Estos conferencistas compartirán sus perspectivas sobre liderazgo, estrategia, innovación, creatividad, inteligencia artificial, con la finalidad de aportar ideas que promuevan el crecimiento de las organizaciones.
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Transformación tecnológica para el desarrollo
Aunque muchas compañías han enfocado con éxito sus esfuerzos en renovar su tecnología, el gran reto actual es integrarla de forma plenamente eficiente en sus procesos.
Por ello, hoy se presenta una oportunidad clave para evolucionar los modelos establecidos, guiar el cambio y aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial (IA).
De este tema hablará David Rowan, experto en tecnología, inversionista en startups y editor fundador de Wired, durante el World Business Forum México 2026.
En el panel “Transformación digital”, expondrá las tendencias que están redefiniendo los negocios y las claves para identificar las oportunidades que pueden favorecer el crecimiento de las empresas.
Rowan ha observado de cerca algunas de las compañías y tecnologías que han revolucionado diferentes industrias. Esta experiencia le ha servido para examinar las ventajas que pueden tener las organizaciones al aplicar anticipadamente las nuevas herramientas digitales.