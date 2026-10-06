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LuxuryLab Global marca las tendencias de la industria del lujo

El 62% del gasto global en lujo se enfoca en las experiencias, lo que demuestra el cambio en las preferencias de los consumidores.
mar 06 octubre 2026 10:52 AM
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Presentado por: LuxuryLab Global
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Abelardo Marcondes, Founder & CEO de LuxuryLab Global, moderó el panel en el que participaron el arquitecto Mauricio Rocha y la diseñadora Esther Mizrahi. (Cortesía)

El concepto de lujo ha trascendido para formar parte de las experiencias de las personas. Este aspecto se abordó en la decimoquinta edición de LuxuryLab Global, con el lema “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de septiembre, en el Four Seasons Hotel Mexico City.

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“Durante 15 años hemos preguntado qué viene después para el lujo. Hoy entendemos que el futuro no será definido únicamente por aquello que podamos crear con la tecnología, sino por aquello que seamos capaces de preservar como seres humanos”.
Abelardo Marcondes, Founder & CEO de LuxuryLab Global.


Afirmó que el verdadero lujo de la próxima generación será crear emoción, pertenencia y propósito, así como innovar sin perder el alma.


Cinco tendencias en el sector del lujo


En la actualidad, alrededor del 62% del gasto global en lujo ya es experiencial, mientras que el crecimiento en esta industria llegará al 4% o 5% anual, de acuerdo con Boston Consulting Group (BCG).


Asimismo, cerca del 70% de los consumidores que cambian de marca señalan una falta de alineación entre el precio y el valor percibido, lo que indica que los compradores ahora son más selectivos.


Estos datos inciden en cinco tendencias en el sector del lujo. La primera se centra en experiencias en viajes, gastronomía, hospitalidad, wellness y arte. La segunda se refiere al tiempo, la salud, el bienestar y la longevidad como nuevas formas de riqueza. En tercer lugar están las implicaciones de la tecnología y la inteligencia artificial en la creatividad y la conexión humana.


La cuarta tendencia trata de la autenticidad, la identidad local y la comunidad como respuesta a la estandarización. Y la quinta se enfoca en la transición hacia un consumidor más consciente, que demanda calidad, trazabilidad, durabilidad, resultados y evidencia del impacto de las marcas.

De estas tendencias se conversó en los paneles del LuxuryLab Global, en donde se reunieron líderes nacionales e internacionales de los sectores de movilidad, diseño, hospitalidad, turismo, belleza, arquitectura, real estate, tecnología, educación, sostenibilidad, medios y consumo.

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Para Matias Rubinzhal, Senior Director Consumer Products de Visa México, “el lujo ya no consiste únicamente en poder pagar, sino en tener acceso a experiencias que otros no pueden vivir”.

Al hablar de movilidad, Ian Cartabiano, President, Calty Design Research Lexus Advanced Design, expuso que en la actualidad el lujo en los automóviles va más allá de tener pantallas y se enfoca en una experiencia más sensorial, personal e integral.

En una charla con Arap Bethke, LuxuryLab Global Host 2026, sobre hospitalidad, Antoine Chahwan, President of Hotel Operations Americas de Four Seasons, mencionó que hoy el huésped prefiere un servicio personalizado y orientado a su contexto cultural, pero con estándares globales.

En el panel de Real Estate, Graciela Zamudio, Regional Manager of Puerto Vallarta Sotheby’s International Realty; Roberto Pulido, CEO & Owner de MIRA; y Alejandra Muriel, Senior Associate Transactional de Baker McKenzie Mexico, coincidieron en que elementos como la privacidad, la seguridad y el bienestar son más relevantes que la ostentación.

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LuxuryLab Awards 2026: un reconocimiento con trascendencia cultural y social

En esta edición, el LuxuryLab Award fue otorgado al arquitecto Mauricio Rocha por su trayectoria arquitectónica formada alrededor del contexto, la comunidad y el propósito.

El premio fue diseñado con piezas únicas realizadas por la firma Uriarte Talavera.

Por otra parte, VisitMalta recibió la distinción International Destination debido al posicionamiento de Malta, en donde han fusionado el patrimonio, la cultura, la gastronomía y el turismo para crear un destino sorprendente.

San Miguel de Allende obtuvo el reconocimiento National Destination, al considerar su proyección cultural, turística y creativa; mientras que el galardón Cultural Shopping Destination lo recibió Galeries Lafayette.

LuxuryLab Global 2026

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Un encuentro con propósito

En la decimoquinta edición de LuxuryLab Global se apoyó a Saving Our Sharks Foundation, que dirige Melodie Treviño. Esta organización trabaja en la conservación de tiburones y ecosistemas marinos, conectando la biodiversidad, las comunidades cercanas, así como el futuro de los océanos.

De esta manera, LuxuryLab Global mostró que la industria del lujo se está orientando hacia las experiencias, el bienestar, la identidad, la autenticidad y la utilización de la tecnología para potenciar las relaciones humanas.

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Moda y lujo Artículos de lujo LuxuryLab Global

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