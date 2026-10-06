LuxuryLab Global marca las tendencias de la industria del lujo

“Durante 15 años hemos preguntado qué viene después para el lujo. Hoy entendemos que el futuro no será definido únicamente por aquello que podamos crear con la tecnología, sino por aquello que seamos capaces de preservar como seres humanos”. Abelardo Marcondes, Founder & CEO de LuxuryLab Global.



Afirmó que el verdadero lujo de la próxima generación será crear emoción, pertenencia y propósito, así como innovar sin perder el alma.





Cinco tendencias en el sector del lujo



En la actualidad, alrededor del 62% del gasto global en lujo ya es experiencial, mientras que el crecimiento en esta industria llegará al 4% o 5% anual, de acuerdo con Boston Consulting Group (BCG).



Asimismo, cerca del 70% de los consumidores que cambian de marca señalan una falta de alineación entre el precio y el valor percibido, lo que indica que los compradores ahora son más selectivos.



Estos datos inciden en cinco tendencias en el sector del lujo. La primera se centra en experiencias en viajes, gastronomía, hospitalidad, wellness y arte. La segunda se refiere al tiempo, la salud, el bienestar y la longevidad como nuevas formas de riqueza. En tercer lugar están las implicaciones de la tecnología y la inteligencia artificial en la creatividad y la conexión humana.



La cuarta tendencia trata de la autenticidad, la identidad local y la comunidad como respuesta a la estandarización. Y la quinta se enfoca en la transición hacia un consumidor más consciente, que demanda calidad, trazabilidad, durabilidad, resultados y evidencia del impacto de las marcas.

De estas tendencias se conversó en los paneles del LuxuryLab Global, en donde se reunieron líderes nacionales e internacionales de los sectores de movilidad, diseño, hospitalidad, turismo, belleza, arquitectura, real estate, tecnología, educación, sostenibilidad, medios y consumo.