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Checo Pérez “estaciona” su Cadillac en CDMX antes de tomar Reforma: dónde verlo y cuándo será el show

Cadillac acerca su llegada a la Fórmula 1 a los aficionados mexicanos con una exhibición previa y un showrun encabezado por Checo Pérez.
jue 08 octubre 2026 04:17 PM
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El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez, llega antes del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 en Sepang, el 4 de octubre de 2026.
Checo Pérez será uno de los pilotos titulares de Cadillac en su debut como la undécima escudería de la Fórmula 1, junto a Valtteri Bottas. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La llegada de Sergio “Checo” Pérez a Cadillac comenzará a sentirse en Ciudad de México antes del Gran Premio. La marca ya llevó a la capital una réplica oficial de su monoplaza y prepara un showrun con el piloto mexicano sobre Paseo de la Reforma.

Ambas actividades forman parte de la antesala de la carrera, programada del 30 de octubre al 1 de noviembre. Te decimos dónde ver el vehículo y cuándo corre en la capital.

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¿Dónde se puede ver el Cadillac de Checo Pérez en CDMX?

Los aficionados pueden visitar el monoplaza en Antara Polanco, donde permanecerá exhibido del 7 al 17 de octubre de 2026.

Cadillac presentó el vehículo el 6 de octubre en este centro comercial, un sitio que también tiene un vínculo histórico con la compañía, pues la marca señala que en esta zona comenzó la historia de General Motors en México hace más de 90 años.

La exhibición está abierta como parte de las actividades de Cadillac rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México.

Así es el primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

El primer auto de Fórmula 1 de Cadillac lleva por nombre MAC-26, siglas de Mario Andretti Cadillac 26, en homenaje al piloto estadounidense que fue campeón de la categoría en 1978.

La unidad llevada a México fue construida únicamente para exhibición y muestra la identidad visual con la que la escudería inicia esta nueva etapa: un diseño bicolor en blanco y negro acompañado por un patrón degradado inspirado en el chevrón de Cadillac y pensado para transmitir sensación de velocidad incluso con el vehículo detenido.

Cadillac ingresará a la parrilla como la undécima escudería de Fórmula 1, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

¿Cuándo será el show de Checo Pérez en Paseo de la Reforma?

La siguiente aparición llegará el miércoles 28 de octubre, cuando Checo Pérez participe en un showrun sobre Paseo de la Reforma.

Cadillac programó la actividad de 10:00 a 12:30 horas y pidió a quienes quieran asistir registrarse mediante el enlace disponible en la biografía de su cuenta oficial de X para recibir información adicional.


El anuncio confirma Paseo de la Reforma como sede, pero no especifica todavía el tramo exacto en el que se realizará la exhibición.

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