Checo Pérez “estaciona” su Cadillac en CDMX antes de tomar Reforma: dónde verlo y cuándo será el show

¿Dónde se puede ver el Cadillac de Checo Pérez en CDMX?

Los aficionados pueden visitar el monoplaza en Antara Polanco, donde permanecerá exhibido del 7 al 17 de octubre de 2026.

Cadillac presentó el vehículo el 6 de octubre en este centro comercial, un sitio que también tiene un vínculo histórico con la compañía, pues la marca señala que en esta zona comenzó la historia de General Motors en México hace más de 90 años.

La exhibición está abierta como parte de las actividades de Cadillac rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México.

Así es el primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

El primer auto de Fórmula 1 de Cadillac lleva por nombre MAC-26, siglas de Mario Andretti Cadillac 26, en homenaje al piloto estadounidense que fue campeón de la categoría en 1978.

La unidad llevada a México fue construida únicamente para exhibición y muestra la identidad visual con la que la escudería inicia esta nueva etapa: un diseño bicolor en blanco y negro acompañado por un patrón degradado inspirado en el chevrón de Cadillac y pensado para transmitir sensación de velocidad incluso con el vehículo detenido.

Cadillac ingresará a la parrilla como la undécima escudería de Fórmula 1, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

¿Cuándo será el show de Checo Pérez en Paseo de la Reforma?

La siguiente aparición llegará el miércoles 28 de octubre, cuando Checo Pérez participe en un showrun sobre Paseo de la Reforma.

Cadillac programó la actividad de 10:00 a 12:30 horas y pidió a quienes quieran asistir registrarse mediante el enlace disponible en la biografía de su cuenta oficial de X para recibir información adicional.



Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026





El anuncio confirma Paseo de la Reforma como sede, pero no especifica todavía el tramo exacto en el que se realizará la exhibición.