Sports Illustrated Awards 2026 premia a Keylor Navas y a otras grandes figuras del año

Keylor Navas recibe el reconocimiento Espíritu SI

Keylor Navas fue reconocido con el premio Espíritu SI, una de las categorías entregadas durante los Sports Illustrated Awards 2026. En esa misma categoría también fue distinguida Diana Flores.

El reconocimiento al portero formó parte de una premiación que reunió distintas disciplinas y generaciones.

Estos son todos los ganadores de los Sports Illustrated Awards 2026

La ceremonia distribuyó los reconocimientos entre siete categorías. Estos fueron los nombres premiados durante la noche:

- El Momento SI: Scarlett Camberos y Alexis Vega

- Entrenador del Año: Antonio Mohamed y Efraín Juárez

- Equipo del Año: equipo ecuestre integrado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Juan Manuel Cosío, Rafael David y Daniela García Nigaglioni, además de América Femenil.

- Leyenda SI: Jorge Campos y Julio César Chávez

- Revelación del Año: Erick Portillo y Katia Itzel

- México Sportsperson of the Year: Osmar Olvera y Gabriela Jaquez

- Espíritu SI: Keylor Navas y Diana Flores

Con esta lista, los Sports Illustrated Awards 2026 reconocieron tanto a figuras consolidadas como a protagonistas que destacaron durante el último año, con nombres provenientes del futbol, el boxeo, los clavados, el deporte ecuestre y otras disciplinas.