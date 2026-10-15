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Sports Illustrated Awards 2026 premia a Keylor Navas y a otras grandes figuras del año

La ceremonia reunió en la Ciudad de México a futbolistas, atletas, entrenadores y leyendas reconocidos por su desempeño durante el año.
jue 15 octubre 2026 02:54 PM
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El reconocimiento Espíritu SI formó parte de las categorías entregadas durante la edición 2026 de los Sports Illustrated Awards en la Ciudad de México.
Keylor Navas fue distinguido con el premio Espíritu SI durante la ceremonia celebrada en la Ciudad de México. (Sports Illustrated)

Los Sports Illustrated Awards 2026 reunieron este miércoles 15 de octubre en la Ciudad de México a algunas de las figuras más destacadas del deporte. La ceremonia reconoció momentos, trayectorias, equipos y actuaciones individuales mediante premios definidos por el comité editorial y otras categorías en las que participó el público.

Entre los protagonistas estuvo Keylor Navas, quien recibió uno de los reconocimientos de la noche. A partir de ahí, la premiación fue abriendo paso a entrenadores, atletas, equipos y leyendas de distintas disciplinas, cuyos nombres conformaron la lista de ganadores de esta edición.

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Keylor Navas recibe el reconocimiento Espíritu SI

Keylor Navas fue reconocido con el premio Espíritu SI, una de las categorías entregadas durante los Sports Illustrated Awards 2026. En esa misma categoría también fue distinguida Diana Flores.

El reconocimiento al portero formó parte de una premiación que reunió distintas disciplinas y generaciones.

Estos son todos los ganadores de los Sports Illustrated Awards 2026

La ceremonia distribuyó los reconocimientos entre siete categorías. Estos fueron los nombres premiados durante la noche:

- El Momento SI: Scarlett Camberos y Alexis Vega

- Entrenador del Año: Antonio Mohamed y Efraín Juárez

- Equipo del Año: equipo ecuestre integrado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Juan Manuel Cosío, Rafael David y Daniela García Nigaglioni, además de América Femenil.

- Leyenda SI: Jorge Campos y Julio César Chávez

- Revelación del Año: Erick Portillo y Katia Itzel

- México Sportsperson of the Year: Osmar Olvera y Gabriela Jaquez

- Espíritu SI: Keylor Navas y Diana Flores

Con esta lista, los Sports Illustrated Awards 2026 reconocieron tanto a figuras consolidadas como a protagonistas que destacaron durante el último año, con nombres provenientes del futbol, el boxeo, los clavados, el deporte ecuestre y otras disciplinas.

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Sports Illustrated

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