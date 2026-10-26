¿Quién ganó el Balón de Oro 2026? Así quedaron Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé en la premiación

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

Tras una temporada destacada con el Bayern de Múnich y la Selección de Inglaterra, el delantero inglés superó a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise para llevarse el máximo reconocimiento individual de France Football.

Durante la campaña 2025-2026, Kane registró 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos con su club y selección, de acuerdo con las cifras difundidas tras la ceremonia. Además, conquistó títulos nacionales con el Bayern y recibió la Bota de Oro europea, distinciones que respaldaron su candidatura al premio. Con este triunfo, un futbolista inglés vuelve a ganar el Balón de Oro después de 25 años.





Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro femenino

La mediocampista española del FC Barcelona recibió el galardón de France Football tras una temporada 2025-2026 en la que conquistó la Liga española, la Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Putellas, quien ya había ganado el premio en 2021 y 2022, recuperó el reconocimiento individual después de superar varias lesiones que marcaron su trayectoria.

Su actuación en la campaña, en la que también fue nombrada mejor jugadora de la Champions League, la colocó nuevamente entre las principales figuras del futbol femenil internacional.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!#ballondor pic.twitter.com/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026





PSG, Barcelona femenil y Lamine Yamal encabezan los otros premios del Balón de Oro 2026

Además de los galardones a Harry Kane y Alexia Putellas, la gala del Balón de Oro reconoció a clubes, entrenadores y jóvenes figuras del futbol. El PSG fue elegido mejor club masculino por segundo año consecutivo, mientras que el Barcelona femenil obtuvo el premio a mejor equipo femenino por tercera vez.

Entre los otros ganadores de la noche destacan:

- Mejor club masculino: PSG, tras conquistar la Ligue 1, la Champions League y otros títulos durante la temporada.

- Mejor club femenino: Barcelona, que sumó su tercer reconocimiento después de ganar la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions.

- Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal, quien obtuvo el premio por tercer año consecutivo.

- Trofeo Kopa femenino: Vicky López, ganadora por segundo año seguido.

- Trofeo Lev Yashin: Unai Simón, reconocido como mejor portero.

- Premio Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente, distinguido como mejor entrenador.

- Premio Johan Cruyff femenino: Pere Romeu, técnico del Barcelona femenil.

Quiénes fueron los nominados al Balón de Oro masculino 2026

La lista de 30 candidatos reunió a jugadores de clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Arsenal y Manchester City.

Entre los nominados estuvieron Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Declan Rice, Rodri, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.

También compitieron Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sadio Mané, Marquinhos y Julián Quiñones, entre otros futbolistas.