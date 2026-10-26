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¿Quién ganó el Balón de Oro 2026? Así quedaron Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé en la premiación

La ceremonia en Londres reunió a las principales figuras del futbol internacional y dejó dos nombres en lo más alto del reconocimiento individual de France Football.
lun 26 octubre 2026 04:53 PM
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Balón de Oro 2026
El Balón de Oro 2026 reconoció a los mejores futbolistas de las categorías masculina y femenina. (AFP)

El Balón de Oro 2026 ya tiene ganadores. Este lunes 26 de octubre, France Football entregó los galardones masculino y femenino en una ceremonia celebrada en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, con la presencia de figuras del futbol internacional.

En la categoría masculina, Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, al imponerse a otros 29 nominados, entre ellos Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Lionel Messi y Vinícius Júnior.

En la categoría femenina, Alexia Putellas ganó el Balón de Oro 2026, tras competir con algunas de las principales figuras del futbol internacional, entre ellas Caroline Graham Hansen y Alessia Russo.

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Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

Tras una temporada destacada con el Bayern de Múnich y la Selección de Inglaterra, el delantero inglés superó a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise para llevarse el máximo reconocimiento individual de France Football.

Durante la campaña 2025-2026, Kane registró 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos con su club y selección, de acuerdo con las cifras difundidas tras la ceremonia. Además, conquistó títulos nacionales con el Bayern y recibió la Bota de Oro europea, distinciones que respaldaron su candidatura al premio. Con este triunfo, un futbolista inglés vuelve a ganar el Balón de Oro después de 25 años.


Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro femenino

La mediocampista española del FC Barcelona recibió el galardón de France Football tras una temporada 2025-2026 en la que conquistó la Liga española, la Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Putellas, quien ya había ganado el premio en 2021 y 2022, recuperó el reconocimiento individual después de superar varias lesiones que marcaron su trayectoria.

Su actuación en la campaña, en la que también fue nombrada mejor jugadora de la Champions League, la colocó nuevamente entre las principales figuras del futbol femenil internacional.


PSG, Barcelona femenil y Lamine Yamal encabezan los otros premios del Balón de Oro 2026

Además de los galardones a Harry Kane y Alexia Putellas, la gala del Balón de Oro reconoció a clubes, entrenadores y jóvenes figuras del futbol. El PSG fue elegido mejor club masculino por segundo año consecutivo, mientras que el Barcelona femenil obtuvo el premio a mejor equipo femenino por tercera vez.

Entre los otros ganadores de la noche destacan:

- Mejor club masculino: PSG, tras conquistar la Ligue 1, la Champions League y otros títulos durante la temporada.

- Mejor club femenino: Barcelona, que sumó su tercer reconocimiento después de ganar la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions.

- Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal, quien obtuvo el premio por tercer año consecutivo.

- Trofeo Kopa femenino: Vicky López, ganadora por segundo año seguido.

- Trofeo Lev Yashin: Unai Simón, reconocido como mejor portero.

- Premio Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente, distinguido como mejor entrenador.

- Premio Johan Cruyff femenino: Pere Romeu, técnico del Barcelona femenil.

Quiénes fueron los nominados al Balón de Oro masculino 2026

La lista de 30 candidatos reunió a jugadores de clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Arsenal y Manchester City.

Entre los nominados estuvieron Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Declan Rice, Rodri, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.

También compitieron Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sadio Mané, Marquinhos y Julián Quiñones, entre otros futbolistas.

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Charlyn Corral hace historia para México en la gala del Balón de Oro

La delantera mexicana recibió el Trofeo Gerd Müller, que reconoce la capacidad goleadora en el futbol, tras registrar 49 tantos en 49 partidos durante la temporada 2025-2026.

A sus 35 años, la jugadora se convirtió en la primera mexicana en obtener este reconocimiento durante la ceremonia organizada por France Football.

El premio distingue su rendimiento ofensivo y la coloca entre las goleadoras más destacadas del periodo evaluado.

Julián Quiñones destaca entre los nominados al Balón de Oro

La presencia de Julián Quiñones destacó para el público mexicano. El delantero, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, figuró entre los 30 candidatos al premio masculino después de una trayectoria que lo llevó a jugar con Atlas y América en la Liga MX antes de fichar por el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Su inclusión lo puso en la misma lista que figuras como Messi, Mbappé, Vinícius Júnior y Lamine Yamal. Quiñones también forma parte de la Selección Mexicana, con la que ha participado en torneos internacionales.

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Scarlett Camberos hace historia entre las nominadas

En la categoría femenina, Scarlett Camberos destacó al convertirse en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro.

La lista reunió a jugadoras como Selma Bacha, Barbra Banda, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Cata Coll, Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Alexia Putellas, Alessia Russo, Khadija Shaw, Rose Lavelle, Vivianne Miedema y Wendie Renard.

La nominación de Camberos marcó un precedente para el futbol mexicano femenil al colocar por primera vez a una jugadora del país entre las aspirantes a uno de los premios individuales más reconocidos del futbol internacional.

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