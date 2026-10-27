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Gran Premio de México 2026: cómo llegar al Autódromo, qué transporte tomar y cuánto cuesta cada opción

La edición 26 del Gran Premio de México de la Formula 1 se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, marcando el regreso de “Checo” Pérez y con posibilidades de coronar a un nuevo campeón.
mar 27 octubre 2026 04:10 PM
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El Gran Premio de México se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre. (Daniel Augusto)

Este fin de semana el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de aficionados a la Fórmula 1 y el Gran Premio de México, por lo que las inmediaciones del recinto ubicado en la Magdalena Mixhuca verán una alta afluencia vehicular que podría complicar los accesos.

Debido a ello, el sistema de transporte público se presenta como la mejor alternativa de traslado, además, la organización ha confirmado rutas de transporte seguras para los aficionados que se trasladan desde diversos puntos de la CDMX.

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Cómo llegar al GP de México en transporte público

La opción más directa es a través de la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del Metro, desde donde se puede acceder rápidamente a la puerta 6 del complejo deportivo. También se encuentran cercanas las estaciones Puebla y Velódromo de la misma línea. El costo del transporte es de $5 pesos por persona.

La segunda opción es a través de las estaciones Iztacalco y UPIICSA de la línea 2 del Metrobús, que tiene un costo de $6 pesos por persona y se encuentran cercanas a la puerta 15 del recinto. Sin embargo, con esta opción es necesario caminar aproximadamente 10 minutos.

Finalmente, también se encuentra disponible la línea 2 del Trolebús con las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva y Av. Río Churubusco, aunque es probable que para los días de Gran Premio la ruta se pueda ver modificada o sufra afectaciones considerables a causa del tránsito.

metro Ciudad de Mexico
La opción más efectiva es el Metro Ciudad Deportiva de la línea 9.

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Transporte remoto para el Gran Premio de México

Para brindar una alternativa segura y eficiente a los aficionados, la organización del México GP ha confirmado rutas de transporte remoto que emplearán unidades de RTP, Trolebús y Metrobús que partirán de los siguientes puntos:

  • Estadio Banorte.
  • Plaza Carso.
  • Hipódromo de las Américas.
  • Expo México Santa Fe.
  • Auditorio Nacional.

El punto de llegada al Autódromo será en la calle Atletas, a un costado del Palacio de los Deportes, desde donde se podrá acceder caminando al recinto. En cuanto al punto de salida al finalizar el evento, estará ubicado en Eje 3 Sur Añil esquina con Churubusco.

El costo del transporte será de $150 pesos en viaje sencillo, $350 en viaje redondo y $15 con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Además, el horario de salida irá de las 08:30 de la mañana a las 12:30, mientras que para el regreso será de las 16:00 a las 19:00 horas.

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Ticket to Ride: Otra alternativa

La última opción de transporte son las rutas de Ticket to Ride que se ofrecen a través del servicio de Ticketmaster. Estas rutas tendrán un costo de $350 pesos por día o $945 por el abono de 3 días.

Los puntos de partida de este servicio son:

  • Auditorio Nacional.
  • Coapa.
  • Condesa.
  • Estadio Banorte.
  • Hipódromo.
  • Interlomas.
  • Lindavista.
  • Mundo E.
  • Parque de los Venados.
  • Perisur.
  • Plaza Carso.
  • Reforma 222.
  • Santa Fe.

El horario de salida de este servicio será a las 08:00 de la mañana, mientras que el de regreso será de máximo una hora después de finalizado el evento y el punto de salida estará ubicado en en estacionamiento de Puerta 6 del Palacio de los Deportes.

En la imagen se ve a Sergio Pérez sosteniendo un casco de Fórmula 1.
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Es importante recordar que no habrá servicio de estacionamiento para autos particulares durante el Gran Premio de México 2026, por lo que en caso de acudir en vehículo, los asistentes deberán optar por estacionamientos periféricos y caminar el tramo restante.

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Gran Premio de México Fórmula 1 Sergio Pérez

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