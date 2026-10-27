Gran Premio de México 2026: cómo llegar al Autódromo, qué transporte tomar y cuánto cuesta cada opción

Este fin de semana el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de aficionados a la Fórmula 1 y el Gran Premio de México, por lo que las inmediaciones del recinto ubicado en la Magdalena Mixhuca verán una alta afluencia vehicular que podría complicar los accesos.
Debido a ello, el sistema de transporte público se presenta como la mejor alternativa de traslado, además, la organización ha confirmado rutas de transporte seguras para los aficionados que se trasladan desde diversos puntos de la CDMX.