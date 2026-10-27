Gran Premio de México 2026: cómo llegar al Autódromo, qué transporte tomar y cuánto cuesta cada opción

Cómo llegar al GP de México en transporte público

La opción más directa es a través de la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 del Metro, desde donde se puede acceder rápidamente a la puerta 6 del complejo deportivo. También se encuentran cercanas las estaciones Puebla y Velódromo de la misma línea. El costo del transporte es de $5 pesos por persona.

La segunda opción es a través de las estaciones Iztacalco y UPIICSA de la línea 2 del Metrobús, que tiene un costo de $6 pesos por persona y se encuentran cercanas a la puerta 15 del recinto. Sin embargo, con esta opción es necesario caminar aproximadamente 10 minutos.

Finalmente, también se encuentra disponible la línea 2 del Trolebús con las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva y Av. Río Churubusco, aunque es probable que para los días de Gran Premio la ruta se pueda ver modificada o sufra afectaciones considerables a causa del tránsito.