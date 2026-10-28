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La exposición “Tic Tac. El cambio climático es ahora” llega al Museo Yancuic

La exhibición invita a comprender la crisis climática y descubrir cómo las decisiones individuales y colectivas pueden contribuir a enfrentarla.
mié 28 octubre 2026 02:34 PM
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Presentado por: HSBC México
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La muestra es gratuita y permanecerá abierta al público hasta finales de marzo de 2027 en el Museo Yancuic, con horario de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
 (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

El Museo Yancuic, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, inauguró una nueva edición de “Tic Tac. El cambio climático es ahora”, una exposición creada por el Museo Memoria y Tolerancia (MyT) para generar conciencia sobre la crisis climática y promover la reflexión sobre el impacto ambiental de nuestras decisiones cotidianas. Esta edición se presenta gracias a la alianza con HSBC México y Global Methane Hub.

El objetivo es retomar y actualizar la conversación iniciada en 2020, la cual reunió a más de 300,000 espectadores. Mediante una nueva experiencia interactiva, la exhibición permite explorar las causas y consecuencias de la crisis climática, así como reconocer el papel que desempeñan las decisiones individuales y colectivas para hacerle frente.

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Una propuesta interactiva

“Tic Tac. El cambio climático es ahora” estará abierta al público hasta finales de marzo de 2027 en el Museo Yancuic, ubicado en Ermita Iztapalapa No. 2325, colonia Los Ángeles.

A lo largo de siete salas, la exposición propone una experiencia inmersiva que combina ciencia, recursos digitales, imágenes, cortometrajes y producción audiovisual.

El recorrido explora el impacto ambiental de productos y actividades cotidianas, como la ropa, el consumo de electricidad y los alimentos, así como la dependencia de los combustibles fósiles.

Para Linda Atach, directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia, llevar la muestra al Museo Yancuic permitirá acercar sus contenidos a nuevos públicos, especialmente en el oriente de la Ciudad de México, reforzando la vocación ambiental, educativa y social del recinto.

Al tomar la palabra, Jorge Arce, director general de HSBC México, señaló que esta exposición ayuda a reflexionar y generar conciencia, al tiempo que hace un llamado a la acción proponiendo múltiples formas de colaboración.

“Estos espacios ayudan a evidenciar que México cuenta con el talento, las instituciones y las comunidades para responder a este desafío. Nuestra tarea es conectar esas fortalezas y mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo”, añadió el ejecutivo.

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Actuar ante la urgencia climática

Durante la inauguración, Xiye Bastida, activista por la justicia climática, advirtió sobre las consecuencias de que, durante décadas, la humanidad haya actuado como si la Tierra tuviera recursos infinitos y la capacidad de absorber contaminación.

Para ella, esa lógica ha llevado a convertir el deterioro del ambiente en sinónimo de desarrollo, razón por la que enfatizó los desafíos que enfrenta el territorio mexicano ante el calentamiento global.

Por su ubicación geográfica, México se calienta más rápido que el promedio mundial y, mientras la temperatura global subió 1.5 grados, en el país ya alcanzó 1.9. Esto intensifica problemas como sequías e inundaciones.

“Esa es la realidad de mi generación y de las generaciones que van creciendo en este mundo con tantos sueños y tantas ganas de tener un futuro estable… y lo primero que conocemos es que estamos en crisis”, advirtió.

En consecuencia, invitó a repensar la manera en que se habita el planeta y, particularmente, a preguntarse qué tipo de mundo es el que se quiere dejar a los jóvenes.

Sharon Zaga, presidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, destacó que el principal desafío frente a la crisis climática es transformar la conciencia en acciones concretas. Señaló que no podemos delegar toda la responsabilidad en los gobiernos y las grandes instituciones, sino reconocer el papel que cada persona desempeña frente a este desafío. El gran cambio empieza con las decisiones diarias de cada uno de nosotros.

Por su parte, Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, destacó la importancia de que el Museo Yancuic permita a los visitantes aprender sobre el cambio climático, al observar el entorno de otra manera.

Trabajo conjunto en pro del desarrollo sostenible

Durante la inauguración, el director general de HSBC México subrayó que transitar hacia operaciones sostenibles exige combinar financiamiento, conocimiento y colaboración.

Explicó que, al impulsar este enfoque, el banco acompaña a sus clientes en su propia transición y ayuda a que México capitalice nuevas oportunidades de inversión e innovación.

Asimismo, destacó el papel de la filantropía y el voluntariado para generar soluciones integrales. En este contexto, el evento sirvió como escenario para que HSBC México reconociera a Junior Achievement, Pronatura, Fundación ProEmpleo, Pro Bosque de Chapultepec, Laboratoria y The Nature Conservancy como sus aliados estratégicos en diversas iniciativas.

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Museos Museos Cambio climático Calentamiento global Cambio climático secretaría de cultura HSBC

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