La exposición “Tic Tac. El cambio climático es ahora” llega al Museo Yancuic

Actuar ante la urgencia climática

Durante la inauguración, Xiye Bastida, activista por la justicia climática, advirtió sobre las consecuencias de que, durante décadas, la humanidad haya actuado como si la Tierra tuviera recursos infinitos y la capacidad de absorber contaminación.

Para ella, esa lógica ha llevado a convertir el deterioro del ambiente en sinónimo de desarrollo, razón por la que enfatizó los desafíos que enfrenta el territorio mexicano ante el calentamiento global.

Por su ubicación geográfica, México se calienta más rápido que el promedio mundial y, mientras la temperatura global subió 1.5 grados, en el país ya alcanzó 1.9. Esto intensifica problemas como sequías e inundaciones.

“Esa es la realidad de mi generación y de las generaciones que van creciendo en este mundo con tantos sueños y tantas ganas de tener un futuro estable… y lo primero que conocemos es que estamos en crisis”, advirtió.

En consecuencia, invitó a repensar la manera en que se habita el planeta y, particularmente, a preguntarse qué tipo de mundo es el que se quiere dejar a los jóvenes.

Sharon Zaga, presidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, destacó que el principal desafío frente a la crisis climática es transformar la conciencia en acciones concretas. Señaló que no podemos delegar toda la responsabilidad en los gobiernos y las grandes instituciones, sino reconocer el papel que cada persona desempeña frente a este desafío. El gran cambio empieza con las decisiones diarias de cada uno de nosotros.

Por su parte, Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, destacó la importancia de que el Museo Yancuic permita a los visitantes aprender sobre el cambio climático, al observar el entorno de otra manera.

Trabajo conjunto en pro del desarrollo sostenible

Durante la inauguración, el director general de HSBC México subrayó que transitar hacia operaciones sostenibles exige combinar financiamiento, conocimiento y colaboración.

Explicó que, al impulsar este enfoque, el banco acompaña a sus clientes en su propia transición y ayuda a que México capitalice nuevas oportunidades de inversión e innovación.

Asimismo, destacó el papel de la filantropía y el voluntariado para generar soluciones integrales. En este contexto, el evento sirvió como escenario para que HSBC México reconociera a Junior Achievement, Pronatura, Fundación ProEmpleo, Pro Bosque de Chapultepec, Laboratoria y The Nature Conservancy como sus aliados estratégicos en diversas iniciativas.