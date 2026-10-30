Detrás de cada remodelación hay un motivo, ¿cuál es el tuyo?

Por otra parte, si los niños han crecido y cada uno quiere su espacio, es preferible diseñar sus recámaras por separado, con los detalles personalizados para cada uno.

También, cuando los hijos se van de la casa de sus padres y ha quedado una zona vacía, lo mejor será aprovecharla y poner ahí un estudio, una sala de entretenimiento, una sala de TV o un cuarto de huéspedes, en fin.

(Cortesía)



El baño es un lugar que constantemente requiere de mantenimiento por la humedad y porque es una de las áreas más utilizadas de la casa. Es por esto que es preciso revisar si hay fugas, si hay azulejos dañados o si es necesario reemplazar la grifería.

La cocina es otra zona que frecuentemente se tiene que pintar o cambiar mobiliarios deteriorados por el uso, por lo que debe ser prioritaria al pensar en una transformación de la residencia.

Asimismo, para quienes prefieren las reuniones con la familia o los amigos, pero han pensado en un lugar más personalizado, lo mejor es adecuar una terraza para que todos disfruten de una asada o una velada en días calurosos. Cada motivo para remodelar tiene una historia personal.

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Y si después de considerar todo esto, piensas llevar a cabo tu plan cuando tengas tiempo o cuando termines sus pendientes, lo cierto es que siempre hay cosas que hacer, por lo que el tiempo no debe ser pretexto. Puedes hacer un espacio en la agenda para definir cómo realizar la renovación del espacio en tu vivienda.

Sin embargo, si tienes mil ideas y no sabes cómo empezar la transformación de tu hogar, lo mejor es buscar apoyo.

En Interceramic hay asesores expertos que te pueden ayudar en el proceso de selección de materiales, combinaciones de colores y diseños para renovar tus espacios interiores o exteriores. Todo comienza con una conversación para lograr el cambio que necesitas en tu hogar.

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