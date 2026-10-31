"Canelo" Álvarez vuelve a reinar tras derrotar a Mbilli en Arabia Saudita

Canelo había sido destituido por el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025.

Entretanto, Mbilli, que poseía el título interino desde junio de 2025, fue ascendido al rango de campeón oficial del CMB, aprovechando el retiro de Crawford.

Canelo esperaba su oportunidad para desquitarse, en el primer combate que afrontaba en calidad de aspirante desde 2022, y eleva su palmarés personal a 64 victorias -39 de ellas por KO-, por tres derrotas y dos peleas en tablas.

Superioridad clara

Canelo se mostró de entrada más sereno, pero Mbilli, nacido en Camerún pero que compite con bandera francesa, parecía más activo en la batalla táctica de los primeros saltos.

Todo empezó a cambiar más claramente en el sexto, donde el mexicano era claramente superior, algo que confirmó en el séptimo al acorralar a su rival contra las cuerdas y conectar un golpe que dejó a Mbilli tambaleándose.

Quedaba clara la superioridad de Canelo a los puntos y los últimos asaltos parecían más un intento a la desesperada de Mbilli de encontrar un nocáut que no llegó, en la que en las semanas previas había calificado como la pelea más importante de su vida.

Este pulso era el estelar de una velada que fue bautizada "México VS El Mundo" y había sido anunciado el pasado mayo a bombo y platillo a los pies de las pirámides de Guiza, en Egipto, pero mucho durante tiempo estuvo en serio peligro de aplazamiento o traslado por la tensión bélica en Arabia Saudita.

Contexto bélico

Finalmente terminó por ser oficializada el pasado 8 de octubre, manteniéndose a pesar de los ataques de drones y misiles contra el reino saudita.

Los hutíes y las fuerzas sauditas, que apoyan al gobierno yemení en el seno de una coalición militar, intercambian ataques diariamente desde que en julio se retomó el conflicto en Yemen.

Riad se vio sacudida el jueves de esta misma semana, el día de las conferencias de prensa de presentación de ambos púgiles, por una serie de explosiones, después de un bombardeo saudita provocara al menos 12 muertos en el oeste de Yemen.

Importantes eventos han sido aplazados o cancelados en los últimos meses en Arabia Saudita e incluso el Rally Dakar, que debía disputarse allí en enero, trasladado esta semana su sede de 2027 a Portugal y Marruecos.

Pero el poderoso promotor Turki Alalshikh se mantuvo inamovible en su intención de no deslocalizar la pelea, de la que Canelo sale campeón y revitalizado.