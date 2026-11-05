¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo, la estrella del futbol que se retira de la selección de Portugal?

El futbolista Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años de trayectoria internacional, una etapa en la que acumuló récords, títulos y una fortuna que lo convirtió en uno de los deportistas más ricos del mundo.

A sus 41 años, el delantero pone fin a su participación con el equipo nacional, con el que disputó 234 partidos, marcó 146 goles y ganó la Eurocopa de 2016, además de dos ediciones de la Liga de Naciones.

Su despedida no significa, sin embargo, el final de su carrera profesional: actualmente juega para el Al Nassr de Arabia Saudita, con un contrato que se extiende hasta junio de 2027.