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¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo, la estrella del futbol que se retira de la selección de Portugal?

Tras casi dos décadas en la élite del futbol, Cristiano Ronaldo convirtió sus goles, contratos publicitarios y negocios en una fortuna millonaria.
jue 05 noviembre 2026 08:05 AM
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Cristiano Ronaldo construyó una fortuna millonaria durante casi dos décadas como una de las máximas figuras del futbol mundial. (Octavio Passos/Getty Images)

El futbolista Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años de trayectoria internacional, una etapa en la que acumuló récords, títulos y una fortuna que lo convirtió en uno de los deportistas más ricos del mundo.

A sus 41 años, el delantero pone fin a su participación con el equipo nacional, con el que disputó 234 partidos, marcó 146 goles y ganó la Eurocopa de 2016, además de dos ediciones de la Liga de Naciones.

Su despedida no significa, sin embargo, el final de su carrera profesional: actualmente juega para el Al Nassr de Arabia Saudita, con un contrato que se extiende hasta junio de 2027.

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¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

La fortuna estimada de Cristiano Ronaldo alcanza los 1,200 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth . La cifra lo incorporó al grupo de deportistas que han superado los 1,000 millones de dólares de patrimonio.

Una parte importante de esa riqueza proviene de sus contratos con clubes. Durante su trayectoria jugó para equipos como Manchester United, Real Madrid y Juventus, antes de incorporarse al Al Nassr en 2023. Su contrato con el equipo saudí, renovado en 2025, está entre los más lucrativos de la historia del deporte.

Según Celebrity Net Worth, su salario anual con el club asciende a 224 millones de dólares. Otros medios especializados, por su parte, estimó ingresos de 300 millones de dólares para la temporada 2026-2027, al considerar tanto sus ganancias dentro del campo como los ingresos comerciales.

De acuerdo con las estimaciones, Cristiano Ronaldo supera por 200 millones de dólares la fortuna de su eterno rival, Lionel Messi, cuyo patrimonio se calcula en 1,000 millones de dólares.

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La carrera de Cristiano Ronaldo incluye contratos con algunos de los clubes más importantes del futbol europeo. (AFP)

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Los negocios y patrocinios detrás de la fortuna de CR7

El patrimonio del portugués no depende exclusivamente de sus ingresos como futbolista. A través de la marca CR7, Ronaldo ha desarrollado negocios en segmentos como ropa, calzado, fragancias y accesorios, además de participar en proyectos hoteleros y de acondicionamiento físico.

Entre sus principales acuerdos comerciales destaca su relación con Nike, con la que mantiene un contrato de por vida firmado en 2016. También ha colaborado con marcas como Herbalife y Clear, aprovechando su alcance internacional y su presencia en redes sociales.

Su actividad empresarial incluye la cadena hotelera Pestana CR7, desarrollada en alianza con el grupo portugués Pestana, así como inversiones en otros negocios. A ello se suma su enorme audiencia digital, que lo convierte en una de las figuras deportivas con mayor capacidad para atraer acuerdos publicitarios.

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Además de sus ingresos deportivos, CR7 ha desarrollado negocios en sectores como la hotelería, la moda y el bienestar. (Fotografía: Carlos Rodrigues)

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¿Cristiano Ronaldo se retira del futbol?

No. El anuncio del 5 de noviembre de 2026 corresponde exclusivamente a su retiro de la selección de Portugal. El delantero continuará su carrera en el Al Nassr, mientras mantiene sus actividades comerciales y empresariales.

Actualmente, Cristiano persigue el récord de convertirse en el primer futbolista profesional en alcanzar los 1,000 goles oficiales, una cifra que hace unos años parecía inalcanzable y de la que ahora lo separan apenas 15 tantos.

Su salida pone fin a una trayectoria internacional de más de dos décadas, pero no a una carrera que también se ha convertido en un negocio global. Con una fortuna estimada en 1,200 millones de dólares, Ronaldo ha construido una estructura de ingresos que combina contratos deportivos, patrocinios, marcas propias e inversiones.

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