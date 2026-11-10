Comprar un auto nuevo a gasolina ya no garantizaría el holograma 00: el 91% tendría que verificar cada seis meses

¿Qué pasaría con los autos nuevos que no cumplan los requisitos del holograma 00?

De las 364 versiones de automóviles a gasolina modelo 2026 analizadas por ICM, 334 no alcanzan el rendimiento mínimo de combustible que plantea la propuesta para obtener el holograma 00.

Entre los vehículos de combustión que quedarían fuera del primer filtro aparecen estos diez ejemplos del catálogo de Conuee, con su rendimiento de gasolina en ciudad:

Suzuki Baleno 1.5L AT: 18.7 km/l

SEAT Ibiza 1.0 TSI de 115 HP: 18 km/l

Audi A1 Sportback 30 TFSI: 16.9 km/l

Nissan Kicks: 16.83 km/l

Buick Encore GX G: 16.47 km/l

Geely Emgrand MT: 16.25 km/l

Volkswagen Jetta 1.4L TSI Tiptronic: 16.2 km/l

Ford Bronco Sport 1.5L 4WD: 14.9 km/l

Changan CS55 Plus: 14.86 km/l

Porsche Macan GTS: 9.7 km/l

El catálogo también incluye versiones de Chevrolet, Mitsubishi, GMC, Lincoln y Acura por debajo de ese límite.

Para quienes compren alguno de estos vehículos, la consecuencia sería verificar cada seis meses desde el primer semestre de compra, en lugar de disfrutar de la exención del holograma 00. La iniciativa contempla que ingresen al esquema del holograma 0, siempre que cumplan sus requisitos.

Los requisitos para obtener el holograma 00 por dos o hasta seis años





(Expansión|ChatGPT)

La propuesta establece dos niveles de holograma 00, cada uno con requisitos específicos de consumo y emisiones. Para conseguirlos, el vehículo tendría que cumplir todas las condiciones al mismo tiempo, no solamente alcanzar el rendimiento de combustible.

- Holograma 00 base: tendría una vigencia de dos años y exigiría un rendimiento mínimo de 19 kilómetros por litro en ciudad, emisiones máximas de 125 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro y certificación EPA Tier 2 Bin 5, Euro 5 o superior

- Holograma 00 superior: permitiría conservar el beneficio hasta por seis años, distribuidos en tres periodos de dos años con evaluaciones intermedias. Para obtenerlo, el automóvil necesitaría rendir al menos 21 kilómetros por litro en ciudad, emitir como máximo 114 gramos de CO2 por kilómetro y cumplir con los estándares EPA Tier 3 Bin 160, Euro 6d o superiores.