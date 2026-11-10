Comprar un auto nuevo a gasolina ya no garantizaría el holograma 00: el 91% tendría que verificar cada seis meses

Comprar un automóvil nuevo suele traer una ventaja: la posibilidad de obtener el holograma 00 y pasar varios años sin acudir al verificentro. Sin embargo, una propuesta presentada en noviembre de 2026 por la Iniciativa Climática de México (ICM) plantea cambiar las condiciones de este beneficio en la Megalópolis.
El rendimiento de gasolina y las emisiones del vehículo adquirirían mayor importancia, incluso si acaba de salir de la agencia. Por ahora, la medida no ha sido aprobada.
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¿Qué pasaría con los autos nuevos que no cumplan los requisitos del holograma 00?
De las 364 versiones de automóviles a gasolina modelo 2026 analizadas por ICM, 334 no alcanzan el rendimiento mínimo de combustible que plantea la propuesta para obtener el holograma 00.
Entre los vehículos de combustión que quedarían fuera del primer filtro aparecen estos diez ejemplos del catálogo de Conuee, con su rendimiento de gasolina en ciudad:
Suzuki Baleno 1.5L AT: 18.7 km/l
SEAT Ibiza 1.0 TSI de 115 HP: 18 km/l
Audi A1 Sportback 30 TFSI: 16.9 km/l
Nissan Kicks: 16.83 km/l
Buick Encore GX G: 16.47 km/l
Geely Emgrand MT: 16.25 km/l
Volkswagen Jetta 1.4L TSI Tiptronic: 16.2 km/l
Ford Bronco Sport 1.5L 4WD: 14.9 km/l
Changan CS55 Plus: 14.86 km/l
Porsche Macan GTS: 9.7 km/l
El catálogo también incluye versiones de Chevrolet, Mitsubishi, GMC, Lincoln y Acura por debajo de ese límite.
Para quienes compren alguno de estos vehículos, la consecuencia sería verificar cada seis meses desde el primer semestre de compra, en lugar de disfrutar de la exención del holograma 00. La iniciativa contempla que ingresen al esquema del holograma 0, siempre que cumplan sus requisitos.
Los requisitos para obtener el holograma 00 por dos o hasta seis años
La propuesta establece dos niveles de holograma 00, cada uno con requisitos específicos de consumo y emisiones. Para conseguirlos, el vehículo tendría que cumplir todas las condiciones al mismo tiempo, no solamente alcanzar el rendimiento de combustible.
- Holograma 00 base: tendría una vigencia de dos años y exigiría un rendimiento mínimo de 19 kilómetros por litro en ciudad, emisiones máximas de 125 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro y certificación EPA Tier 2 Bin 5, Euro 5 o superior
- Holograma 00 superior: permitiría conservar el beneficio hasta por seis años, distribuidos en tres periodos de dos años con evaluaciones intermedias. Para obtenerlo, el automóvil necesitaría rendir al menos 21 kilómetros por litro en ciudad, emitir como máximo 114 gramos de CO2 por kilómetro y cumplir con los estándares EPA Tier 3 Bin 160, Euro 6d o superiores.
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Las certificaciones EPA y Euro son estándares técnicos utilizados para evaluar las emisiones de los vehículos. El CO2, por su parte, es un gas relacionado con el consumo de combustible y el cambio climático.
Actualmente, el esquema contempla beneficios para vehículos nuevos bajo los criterios ambientales vigentes, con periodos de exención que pueden alcanzar cuatro años. En determinados casos, el rendimiento mínimo de 16 kilómetros por litro es uno de los requisitos para acceder a un segundo periodo de dos años.
Con la modificación, los límites serían más estrictos. Los valores propuestos de 19 y 21 kilómetros por litro toman como referencia las metas de eficiencia previstas para 2025 y 2027 en la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023, norma federal relacionada con el rendimiento energético y las emisiones de vehículos nuevos.
Solo 30 versiones a gasolina de 2026 superarían el primer filtro de consumo
El estudio de la Iniciativa Climática de México cita el Catálogo de Rendimiento de Combustible de la Conuee, fuente que también consultamos para identificar qué vehículos modelo 2026 alcanzarían los nuevos límites.
Entre ellos se encuentran el Chevrolet Onix, con rendimientos de entre 19.14 y 19.99 km/l en ciudad, según la versión, y el Mitsubishi Mirage G4, que registra 20.7 km/l en su versión GLX CVT. Ambos podrían aspirar al holograma 00 base, mientras que el Mirage G4 GLS CVT, con 21.2 km/l, alcanzaría el requisito de consumo para el 00 superior.
No obstante, superar ese límite no garantiza obtener el holograma. También sería necesario cumplir con las exigencias de emisiones de CO2 y las certificaciones ambientales previstas en la propuesta.
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- 44 versiones (8%): registran rendimientos de entre 19 y menos de 21 kilómetros por litro
- 13 versiones (2%): alcanzan o superan los 21 kilómetros por litro.
Esto significa que la dificultad para acceder a los nuevos beneficios no se limitaría a los modelos 2026. También aparece entre los vehículos del año anterior, aunque ambas muestras incluyen cantidades diferentes de versiones.
¿Los nuevos requisitos del holograma 00 ya están aprobados?
Los cambios todavía no son obligatorios. El documento, presentado en noviembre de 2026, es una propuesta técnica para actualizar los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria y no una regulación aprobada o publicada oficialmente.
Su adopción correspondería a las autoridades ambientales competentes, entre ellas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Por tanto, los propietarios deben seguir cumpliendo las disposiciones actualmente vigentes en su entidad.
La iniciativa surge en un contexto de preocupación por la calidad del aire. Según el diagnóstico que acompaña la propuesta, las condiciones de la Zona Metropolitana del Valle de México permanecen estancadas desde 2018, con 209 días al año de mala calidad del aire por ozono. También señala que la NOM-042, relacionada con las emisiones contaminantes de los vehículos, no se actualiza desde hace más de dos décadas.
Con requisitos de consumo y emisiones más estrictos, se busca incentivar la compra de automóviles eficientes y evitar que los modelos que utilizan más combustible reciban beneficios por ser nuevos.
Mientras las autoridades no aprueben y publiquen los cambios, comprar un auto de agencia seguirá sujeto a las reglas actuales de verificación. Los límites de 19 y 21 kilómetros por litro son, por ahora, parte de una propuesta y no requisitos que puedan exigirse a los conductores.